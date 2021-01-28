Решение ОАСК о правописании - антиукраинский реванш, - заявление Академии наук высшей школы Украины
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Над новым украинским правописанием работали с 2002 года. За последние 5 лет получено около 3000 предложений о правописании, всех их обсудили и поставили на голосование, чтобы получить компромиссный вариант.
Об этом говорится в заявлении президиума АН высшей школы Украины, текст которого опубликован УП, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению авторов заявления, мотивация решения ОАСК "лежит в русле масштабного антиукраинского реванша, который осуществляется в последнее время, в том числе и через инструменты коррумпированной и контролируемой пророссийскими силами судебной системы".
Авторы заявления отметили, что работа над новым украинским правописанием шла с 2002 года. В 2015 году правительство создало Нацкомиссию по правописанию, в ее состав включили ведущих ученых-лингвистов. Новую редакцию правописания вынесли на общественное обсуждение.
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"В ходе этого беспрецедентно широкого обсуждения поступило около 600 обращений научных и образовательных учреждений, органов местного самоуправления, общественных объединений и отдельных граждан, которые содержали примерно три тысячи предложений. Все они были обобщены и проголосованы", - сказано в заявлении.
В Академии наук высшей школы отметили, что решение решения Президиума НАН и Коллегии МОН Украины от 21 октября 2018 года, которыми утверждена новая редакция украинского правописания, никем не были оспорены и продолжают действовать в полном объеме.
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"Призываем Национальную комиссию по стандартам государственного языка, на которую после вступления в силу Закона о государственном украинском языке возложен и вопрос правописания, своим решением подтвердить силу новой редакции Украинская правописания, утвержденной Президиумом НАН и Коллегией МОН Украины 21 октября 2018 года", - отметили авторы заявления.
Пожалуйста, подождите...
Бо якби ти дійсно був знайомий із творами галичанина Франка, наприклад, то ти б такоїфігні не писав би!
Я у Львові був може разів 10, жодного разу не чув, щоб так говорили...
Так чим тоді займалися судді?
І окружних шльондр не забудьте з собою взяти.))
Агресія та хамство не прикрашає людину, а показує що ця людина або стверджує неправду та їй за це соромно, або відверто бреше та розуміє що оточубчі бачуть що вона бреше, і це призводить до агресії.
Вас ніхто не заставляє вживати саме ці слова, реформа правопису не лише про це, до того ж там є варіативність...
До речі,сірОжа, чому Ви Sergey, а не Sergiy, якщо Ви дійсно Belibenko?
на обосРашке ваабЧе цельное зарево полыхаетЬ.))
Ви iдiот? я обiцяю, що якщо звернення буде панi,чи пан...i навiть панi професор нiякого штрафу не буде.) не грайте шимка.
Накінець :"Ви iдiот? я обiцяю, що якщо звернення буде панi,чи пан...i навiть панi професор нiякого штрафу не буде.)"
Як Ви можете щось обіцяти? Ви що контролюватимете кожного тупого поліцая? Виж навіть не в Україні! До речі німецьку мову Вас змушували вивчати? Чи ви самі її добровільно вивчили?
Так отож!
щось від тебе,гівноїд,кацапом засмерділо... Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне-суржиком.
нормальное правописание было и есть, классическое, литературное.
я погано розумію свинособачу, що ти там прогавкало?
нормальною мовою, будь ласка, прошу...
Нам слов'янам Українцям України - Русі соромно не знати свою давню історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальна повага: Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС в Національній Визвольній Війні українського народу проти російських фашистів окупантів.
І без своєї рідної Української історії і не спотвореною кацапами національної мови не може бути суверенної незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити, і вже як для своєї кацапської колонії наші самі найлютіші в світі вороги -загарбники Криму та Донбасу криваві кремлівські фашисти )(уйла і їх прокляті слуги -холуї ЗЕбіли капітулянти..
Так само і УКРАЇНСЬКА МОВА.
Мова любого народу теж змінюється під впливом різних факторів, як зовнішніх так і внутрішніх.
Тому приходиться удосконалювати не лише правопис, а навіть вимову слів.
Мова, яка не самоудосконалюється приречена на консервацію, а з часом на поступове зникнення.
І взагалі мовою повинні займатися спеціалісти по мові, а не судді і політики. А то вже історією політики догралися.
А більшість ЗеБілів, шмаркля, наприклад, та зкацаплені хАхли-малоросси так ніколи вже людьми і не станут... Тому про шмарклю тільки або воно, або вона.))
Мова, якщо це не мертва мова, звичайно, живий організм, що змінюється та розвивається... Суд взагалі не повинен втручатися в ці справи.
свинособаки та зкацаплені хАхли-малоросси нехай гавкають і далі, начхати...
Мова буде і далі розвиватися, очищення від кацапізмів та штучного нівелювання під кацапо-ординський койне-суржик і далі буде тривати.
Це зрозуміло, але коли замість кроку вперед наші сивочолі академікині та прохфесорині, роблять три кроки назад, то це є відкрите шкідництво та невігластво.Щороку з'являється понад 2000 нових слів технічних та наукових термінів в мовах світу ,- це пов'язано з технологічним прогресом- чому б їх не адаптовувати для української мови, але комусь краще написати та захистити наукову роботу по фемінітивах ,котрі як не принижують особу до якої так звертаються, то принаймі виставляють у смішному світлі
Чим далі від Макви - тим менше буде пролито української крові!!!
ЯКЕ ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНИ МАЄ ТВОЄ ЗАУВАЖЕННЯ????
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком.
Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация.
ГОСПОДИ!
Ещё одна академическая лавочка, сосущая деньги из бюджета....
ЦІ ГОРЕ РЕФОРМАТОРИ НЕХОЧУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ АНІ ДО ІСТОРІЇ І ТОГО ЯК ЗВУЧАЛА ТА ПИСАЛАСЬ УКРАЇНСЬКА ХОЧА БИ 100 РОКІВ ТОМУ. АНІ ДО ******** СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ БЛИЗЬКИХ УКРАЇНСЬКІЙ. ЯК ТО ПОЛЬСЬКА, ТА СЛОВАЦЬКА МОВИ.