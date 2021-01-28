Решение ОАСК о правописании - антиукраинский реванш, - заявление Академии наук высшей школы Украины

Над новым украинским правописанием работали с 2002 года. За последние 5 лет получено около 3000 предложений о правописании, всех их обсудили и поставили на голосование, чтобы получить компромиссный вариант.

Об этом говорится в заявлении президиума АН высшей школы Украины, текст которого опубликован УП, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению авторов заявления, мотивация решения ОАСК "лежит в русле масштабного антиукраинского реванша, который осуществляется в последнее время, в том числе и через инструменты коррумпированной и контролируемой пророссийскими силами судебной системы".

Авторы заявления отметили, что работа над новым украинским правописанием шла с 2002 года. В 2015 году правительство создало Нацкомиссию по правописанию, в ее состав включили ведущих ученых-лингвистов. Новую редакцию правописания вынесли на общественное обсуждение.

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"В ходе этого беспрецедентно широкого обсуждения поступило около 600 обращений научных и образовательных учреждений, органов местного самоуправления, общественных объединений и отдельных граждан, которые содержали примерно три тысячи предложений. Все они были обобщены и проголосованы", - сказано в заявлении.

В Академии наук высшей школы отметили, что решение решения Президиума НАН и Коллегии МОН Украины от 21 октября 2018 года, которыми утверждена новая редакция украинского правописания, никем не были оспорены и продолжают действовать в полном объеме.

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"Призываем Национальную комиссию по стандартам государственного языка, на которую после вступления в силу Закона о государственном украинском языке возложен и вопрос правописания, своим решением подтвердить силу новой редакции Украинская правописания, утвержденной Президиумом НАН и Коллегией МОН Украины 21 октября 2018 года", - отметили авторы заявления.