Россия начала процесс объединения так называемых "ЛНР" и "ДНР", - "Восточная правозащитная группа"
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28 января в оккупированном Донецке группа политиков и пропагандистов из РФ сообщила главарям боевиков "ЛНР" и "ДНР" об их объединении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке пишет "Восточная правозащитная группа".
"Группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям "республик" о том, что решение в Кремле о процессе объединения принято", – сказано в сообщении со ссылкой на собственные источники информации.
По данным правозащитников, этот вопрос будет вынесен на так называемый референдум Донбасса. В какой именно форме будет объединение (союз или полное слияние) – еще не решено.
Сообщается, что на совещании присутствовали депутат Госдумы РФ, руководитель проекта "Реинтеграционный комитет Донбасс" Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, главред российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, представители военной контрразведки ФСБ, главари "ЛНР" Леонид Пасечник и "ДНР" Денис Пушилин.
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ТИ ДИВИ , А ТУТ І Зе КЛОУН З ЗАКОНОМ ПРО РЕФЕРЕНДУМ В УКРАЇНІ СИНХРОННО ПРАЦЮЄ, СОВПАДЄНІЄ ? Не думаю.
Клоун таки хоче впихнути сепарські анклави у склад України, бо це ж МІР НА ДОНБАСЄ про який він волав на виборах у 2019 му
.тётя Роза
Россия присылала туда и бурятских танкистов и армянских пропагандистов.
А жизнь в Донецких умиратах лучше не становится
зелена чумаCOVID-19
28 января в оккупированном Донецке группа политиков и пропагандистов из РФ сообщила главарям боевиков "ЛНР" и "ДНР" об их объединении.
Угу, Россия и Украина - один народ. А луганский и данецкий - два разных народа. Не перепутайте!
Ну слава Богові! А то весь час виникало питання:
- На Дамбасі стверджують, що вони з кацапами - "адін браццкій нарот". Проте чомусь існують дві "ришпубліки" - ДиНиРи та ЛиНиРи. Що ж роз'єднало цей "адін нарот"?