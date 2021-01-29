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Россия начала процесс объединения так называемых "ЛНР" и "ДНР", - "Восточная правозащитная группа"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия начала процесс объединения так называемых

28 января в оккупированном Донецке группа политиков и пропагандистов из РФ сообщила главарям боевиков "ЛНР" и "ДНР" об их объединении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке пишет "Восточная правозащитная группа".

"Группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям "республик" о том, что решение в Кремле о процессе объединения принято", – сказано в сообщении со ссылкой на собственные источники информации.

По данным правозащитников, этот вопрос будет вынесен на так называемый референдум Донбасса. В какой именно форме будет объединение (союз или полное слияние) – еще не решено.

Также читайте: Российская пропагандистка Симоньян: "Россия-матушка, забери Донбасс домой"

Сообщается, что на совещании присутствовали депутат Госдумы РФ, руководитель проекта "Реинтеграционный комитет Донбасс" Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, главред российского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, представители военной контрразведки ФСБ, главари "ЛНР" Леонид Пасечник и "ДНР" Денис Пушилин.

Также читайте: Террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс" - прописаны 7 шагов для захвата Донецкой и Луганской областей

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+50
Россия начала процесс объединения ЛНР и ДНР, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 5495
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28.01.2021 23:17
+39
Россия начала процесс объединения ЛНР и ДНР, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 5814
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28.01.2021 23:17
+38
Урря!!! Дамбасаты наконец то обьеденятся с даунбаситами
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28.01.2021 23:15
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Страница 3 из 3
Як їх можна об'єднати? Вони ж такі різні. Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 164
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29.01.2021 11:51 Ответить
Все стало на свои места. наконецто официально - " лугандоны"
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29.01.2021 12:03 Ответить
Ничего хорошего. Это ознаает, что в дополнение к Крыму мы теряем половину Донбасса.
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29.01.2021 12:05 Ответить
Каждый жень задаю себе один и тот же вопрос. Зачем Лугандон нужен украине обратно???? Неужели возвращение этих территории вместе с людьми которые там сейчас живут принесут Украине мир, стабильность и процветание????
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29.01.2021 12:21 Ответить
👍🤝
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29.01.2021 13:15 Ответить
Плохая новость. Паспортизация РФ, плюс объединение ... Процесс возврата территорий становится все сложнее и сложнее. Путлер планомерно и системно гнет свою политику. И каков будет наш ответ? Наши действия? ...
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29.01.2021 13:51 Ответить
Наверное будут отводить войска до Кривого Рога. Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 8280
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29.01.2021 18:54 Ответить
Ну, судя по поведению этого "заглядывателя в глаза" ... не исключено. Но надеюсь, что мы, украинцы, этого не позволим.
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29.01.2021 19:50 Ответить
Политики говорят: - Там наши люди... Я с 2014 года пытаюсь доказать, что возвращать нужно не людей, а территории. Вернем наши территории - вернутся и люди наши, а остальных - как корова языком слижет, если что - поможем ...
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29.01.2021 21:36 Ответить
Люди на Донбасе ... Вопрос очень сложный. У нас отсутствует национальная дискуссия по этому вопросу. Т.к. при честной и откровенной дискуссии, всплывет очень много неприятных и не удобных вопросов. Поэтому все свели к простому "они там все - упоротые ватники, любители россии". А с такой постановкой вопроса - да, остается только землю свою возвращать.
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30.01.2021 10:11 Ответить
По данным правозащитников, этот вопрос будет вынесен на так называемый референдум Донбасса. В какой именно форме будет объединение (союз или полное слияние) - еще не решено. Источник: https://censor.net/ru/n3244774

ТИ ДИВИ , А ТУТ І Зе КЛОУН З ЗАКОНОМ ПРО РЕФЕРЕНДУМ В УКРАЇНІ СИНХРОННО ПРАЦЮЄ, СОВПАДЄНІЄ ? Не думаю.
Клоун таки хоче впихнути сепарські анклави у склад України, бо це ж МІР НА ДОНБАСЄ про який він волав на виборах у 2019 му Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 9709
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29.01.2021 15:36 Ответить




.тётя Роза

Россия присылала туда и бурятских танкистов и армянских пропагандистов.
А жизнь в Донецких умиратах лучше не становится
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29.01.2021 16:10 Ответить
На Данеццких умиратах, кармильцы хатят жить как на рассии.

Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 2150
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29.01.2021 21:03 Ответить
Что? Уже отдали да? Порох бы уже заставил бежать без оглядки мокшан. А теперь уже не важно.
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29.01.2021 16:39 Ответить
А с КНДР их скрестить не пробовали?
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29.01.2021 18:21 Ответить
Бідолашні українці! Вже 6 років без кармільцев! От як би, ще не зелена чума COVID-19
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 8515
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29.01.2021 18:26 Ответить
И это они называют гражданским конфликтом в Украине?
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29.01.2021 18:33 Ответить
Кооператив "Озеро" отжимает земли угольного бассейна Лугадонии, а контрактная армия Украины наблюдает и получает премии от Президента. Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 9721..что имеем то имеем.
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29.01.2021 18:58 Ответить
Гівно сгребуть до кучі?
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29.01.2021 19:09 Ответить
Sharp`s

28 января в оккупированном Донецке группа политиков и пропагандистов из РФ сообщила главарям боевиков "ЛНР" и "ДНР" об их объединении.

Угу, Россия и Украина - один народ. А луганский и данецкий - два разных народа. Не перепутайте!
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29.01.2021 19:30 Ответить
Ух ты!Тожественное историческое объединение двух навозных куч - даунецкой и луганской.... Получится мегакуча, куча - монстр...Куча - субъект расейской *********. Допускаю, столица из мацквы вместе с кремлём и кремлёвской крысой переедет в донецк, а питерские дворцы, "аврора" и прочие эрмитажи переедут в луганск....
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29.01.2021 20:39 Ответить
"Масква пєрєєзжаєт в Нью-Васюкі, Нью-Васюкі пєрєєзжают в Маскву!" ©
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 7220
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29.01.2021 23:37 Ответить
уже и посольство в раисе открыли
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 4694
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29.01.2021 20:52 Ответить
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР". ©
Ну слава Богові! А то весь час виникало питання:
- На Дамбасі стверджують, що вони з кацапами - "адін браццкій нарот". Проте чомусь існують дві "ришпубліки" - ДиНиРи та ЛиНиРи. Що ж роз'єднало цей "адін нарот"?
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 9905
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29.01.2021 23:34 Ответить
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