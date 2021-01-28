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украинский язык (1165) Мангер (189) Окружной админсуд Киева (390)

Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко

Школьница указала, что часть обучения проходила по новому правописанию, а часть - по старому, и теперь ей будет сложно сдать ВНО.

Об этом сообщается на фейсбук-странице инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Уж все в курсе про ОАСК и отмену изменений в правописании. А знаете, что истица по делу - 7-классница из Херсона? Так вот - эта девочка - сестра жены Дмитрия Ильченко. Он одновременно является адвокатом самой мамы девочки", - сказано в сообщении.

Дмитрий Ильченко является адвокатом фигуранта дела об убийстве Гандзюк Владислава Мангера. Ильченко вносил за Мангера более 1 млн грн залога, а Мангер переписал на Ильченко часть своих активов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение ОАСК о правописании - антиукраинский реванш, - заявление Академии наук высшей школы Украины

"Сегодня в перерыве судебного заседания Дима хвастался Мангеру решением ОАСК. Рассказывал, что на суде были типичны соросята", - сказано в сообщении.

Проект "Про суд" сообщает, что еще одним истцом по делу выступила ГО "Правовое государство", которую возглавляет адвокат Ростислав Кравец. "Кравец также фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Вовк", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст

Напоминаем, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании. Министерство юстиции обещает оспорить это решение.

Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко 01
Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко 02Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+46
сдох Вася Лановой, артист пропагандонского жанра, манкурт, имперский шовинист, украноненавистник.. Земля тебе стекловатой Вася!..
ЗЫ.. и даже "Спутник" не помог))
Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко - Цензор.НЕТ 4068
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29.01.2021 00:01
+23
Скажіть, Ви свідомий провокатор чи просто йолоп? Ви читали взагалі новий правопис? Він не зобов'язує Вас писати "павза", "авдиторія" тощо, натомість закон уможливлює паралельне застосування обох варіантів. Тобто він нічого не забороняє, а навпаки - розширює можливості.
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29.01.2021 00:06
+16
И как оперативно, могут если захотят, это Штепу можно годами судить, или Антоненко в сизо держать без суда, а тут все работает как часы, Кремль всегда на связи...
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29.01.2021 00:12
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Семиклассница там вообще ни при чём, неужели не доходит?
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29.01.2021 00:50 Ответить
Геній, де ти в правописі западенський діалект побачив? Мовознавець блін! Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка - Цензор.НЕТ 2204
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29.01.2021 01:06 Ответить
про(й)ект, про(й)екція, госпіс. Так в основному галичани говорять, і фемінітиви теж звідти пішли. От є жіноче ім'я Ханна, а тепер Ганна, була шведка і раптом українка
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29.01.2021 01:14 Ответить
Не говорять вони так... Чувак, ти у Львові хоч раз був?? Так говорять хіба діаспоряни - от від них таке чув. Від галичан - не чув! У галичан - філіжанка, кнайпа, батяр і тд і тп, але не проєкт!
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29.01.2021 09:36 Ответить
+
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29.01.2021 10:40 Ответить
Лвів*яни - Ми сі здибали з тобом у стрийкім парку, та межи нами сі зашпортала любов. Ти важєй, моя кохана ти важєй, до сіда в ліжко не лажєй. Бо, як будш сі лажєти, я сі тебе буду бити. Ти важєй моя кохана, ти важєй.
Оце Львів.

А продивлялися технічні словники від універу Івана Франка видані в кінці 90х, на початку 2000х? Ні? От і не заглядуйте, там повний ППЦь!

Буже тяжко розвивати мову, піля століть утискуваннь. Треба шукати найбільш вірні рішенні, найбіль вірними будуть прийняті за правилом бритви Окама!
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29.01.2021 13:32 Ответить
У нас эта школьница не одна вообще-то. Есть дети, которые уже готовятся к ЗНО по старым учебникам. И вообще, РАДИ ЧЕГО??? Тем более, почитать те изменения0 маразм, который на голову не налазит!
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29.01.2021 00:53 Ответить
Вообще-то правильно. Так издеваться над детьми! Через год менять правопис! Хоть в одной стране МИРА есть такой маразм??? Вот честно- такие действия ну никак не стимулируют к изучению государственного языка.
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29.01.2021 00:51 Ответить
ти дебіл? минулий правопис прийняли в 1989 році
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29.01.2021 06:29 Ответить
таке враження ,що москалі вони всі дибіли, бо їм зайва хромосома заважає.
піду краще випю філіжаночку кави .
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29.01.2021 10:43 Ответить
А я до вас, друзі, приєднаюсь..
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31.01.2021 16:24 Ответить
Епіт(ф)аній наклав епітимію на тім'я мовних інспекторів
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29.01.2021 00:57 Ответить
цікаво, як скоро по рішенню судів будуть зупиняти пологи і регламентувати процес дихання?
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29.01.2021 01:14 Ответить
Цука навіть не ховаються.
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29.01.2021 02:01 Ответить
Прикрываются детьми по заветам ху..ла
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29.01.2021 02:57 Ответить
Ущипните меня. Семикласница. Ей значит 13 лет. Криминальная відповідальность через год.
Так какого фуя суд принимает в производство иск малолетнего чада, чьи интересьі должньі представлять опекуньі!!!!!
А-У-У-У, ублюдки в мантиях!
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29.01.2021 04:56 Ответить
Так явно "опекуны" и подавали, но заявителем будет типа она
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29.01.2021 08:55 Ответить
цілков вас підтримую, зробити цю міні-курву відомою як і вато блохерку д.рубен .
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29.01.2021 10:45 Ответить
Ось вона

Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка - Цензор.НЕТ 5917
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29.01.2021 05:58 Ответить
Проблеми с щелепами
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29.01.2021 07:21 Ответить
Судя по фото там проблема со всей головой причем не только в эстетическом плане, там явно присутствует умственная отсталость
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29.01.2021 08:54 Ответить
аплодую стоя .
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29.01.2021 11:39 Ответить
Треба було пояснити цій дурепі і не дуже розумним и дуже ватним суддям, що якби вона написала на ЗНО "Атени" або "Афіни" це зрарахували б як правильне написання, а після рішення суду як правильний мають зарахувати тільки другий варіант. Внаслідок її позову і рішення суду ускладнена здача ЗНО і цій дурепі і тисячам українських школярів.
Де логіка?
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29.01.2021 07:35 Ответить
ти насправді вважаєш, що оце створіння щось важить більше за використаний віхоть?.
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29.01.2021 08:41 Ответить
Якщо в позові було "порушення прав дурепи", то в рішенні суду має бути роз"яснення, що паралельне використання нового і старого правопису краще захищає її права. І пишеться таке не тільки для дурепи, яку використали для подання позову.
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29.01.2021 10:33 Ответить
+
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29.01.2021 11:39 Ответить
да. обличчя явно не спотворене інтелектом. Якщо згадати таку науку як кінологія - вона була зайва в пометі, треба було зразу ж втопити.
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29.01.2021 14:58 Ответить
коли вже зелена влада видасть указ про повну заборону украінськоі мови на територіі украіни за вимогою портнових бо зе монарх нікому нічего не должен а хахлам какая разніца
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29.01.2021 06:25 Ответить
оаск міг ліквідувати ще у 2017 році порошенко, але не захотів бо дуже хотів мати суд за викликом. А потім тисячі пороходятлів будуть п..здіти що не оцінили сивочолого. Оцінили, і за це оцінили і за багато чого іншого.
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29.01.2021 06:54 Ответить
А "міг" - це як? Царською волею, як нині зЮ?
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29.01.2021 08:07 Ответить
указом президента № 449/2017
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29.01.2021 09:27 Ответить
І де там хоч слово про АДМІНІСТРАТИВНІ суди? Може вже час дуже хитрим штанці випрати?
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29.01.2021 23:51 Ответить
так в тому то й справа що в указі строка про ліквідацію оаск зникла в останній момент, але до 31.12.2017 року ліквідацію та реорганізацією судів здійснював президент України. Це пункт 16-1 підпункт 6 прикінцевих положень Конституції України ТУТ
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30.01.2021 06:04 Ответить
А якщо Закон "Про судочинство" почитати?
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30.01.2021 17:14 Ответить
дайте посилання, почитаю
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31.01.2021 05:48 Ответить
Пошукайте в Указі Президента України №449/2017 і на rada.gov.ua
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31.01.2021 10:02 Ответить
Указ президента 449/2017 виданий на підставі перехідних положень Конституції України де чітко зазначено, що до 31.12.2017 року утворення, реорганізація та ліквідація судів здійснює ПРЕЗИДЕНТ. Указ підписаний 29 грудня 2017 року, тобто за два дні до закінчення терміну. На який закон ви посилаєтесь не зрозуміло.
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31.01.2021 21:02 Ответить
На той самий, на який посилається і Указ 449/2017. Нє, не дочитали? Буває...
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01.02.2021 00:57 Ответить
Що в цьому законі є, що не дало порошенкові ліквідувати оаск? І відповідь - немає нічого.
Бо в статтях на які посилається указ дублюється текст перехідних положень. У вас немає аргументів, тому повторюю свою тезу
Порошенко мав всі законні підстави ліквідувати скомпрометований оаск, але не захотів для того аби мати продажних суддів на чолі з суддею вовком.свою проститутську натуру вовк більш ніж підтвердив на опублікованих записах.
Таким чином ми робимо висновок - порошенко сприяв корупційній діяльності на найвищому рівні а ваші спроби його виправдати жалюгідні і нікчемні.
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01.02.2021 22:45 Ответить
А ще "міг" навчити всіх йолопів, але не "встіг".
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29.01.2021 08:14 Ответить
порошенко до 2017 року мав право указом президента ліквідувати будь-який суд в тому числі оаск, але не захотів.
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29.01.2021 09:29 Ответить
От сидів він і відростки знімав. Тому і не встиг. Ти хоч можеш своєю головою зрозуміти, що б було, коли б він оаск розігнав, а росіян зупинити не встиг?
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29.01.2021 10:13 Ответить
попередній варіант указу якраз включав в себе ліквідацію оаск, але в кінцевому варіанті строка про ліквідацію оаск зникла. Тобто "хтось" витратив дорогоцінний час для того аби прибрати цю строку, і це тоді коли треба зупиняти росіян.
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29.01.2021 13:09 Ответить
Хтось- Юлька, зе чи хитро жопий? План. Як у вас в сцизрані?
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30.01.2021 02:18 Ответить
дійсно, мабуть юлька працювала секретуткою в президентьскій канцелярії. А сивочолий не помітив - а так хотів, так хотів. Тільки що цікаво особисто вовк та його шобла підтвердила свою продажність на плівках, які оприлюднив Гео Лерос.
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30.01.2021 06:07 Ответить
Дурні ви. Все, що не зроблено, то Порошенко винен. Почнемо з того, що 73% не мають морального права його критикувати.
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31.01.2021 11:10 Ответить
це в тебе немає ані знань ані бажання розібратися. Запхали тобі в макітру що сивочолий то єдиний президент, так ото і повторюєш.
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31.01.2021 21:07 Ответить
Газовий хто зробив більше, чим він. Чи зовсім пусто в макитрі без темників?
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01.02.2021 00:05 Ответить
до чого тут тимошенко? Мова йде про ліквідацію оаск, в часи президенства порошенко. Він мав підстави для ліквідації, закон, який в той момент давав йому таку можливість. Але порошенко вибрав опцію "терти з продажними суддями". Чому? Може тому що йому так зручно, він так звик?
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02.02.2021 06:12 Ответить
Це недолугий правопис. Назови, хто зробив більше ніж він.
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02.02.2021 22:57 Ответить
я не міряюся тим хто зробив більше чи менше, я кажу, що порошенко зробив катастрофічно в сфері запобігання корупції на конкретному прикладі з оаск.

Не зрозумів с правописом - ви вчитель правопису? Тоді які в дописі помилки, якщо вкажете я буду вдячний.
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03.02.2021 05:30 Ответить
Діяльність Зе та Яника в сфері запобігання корупції влаштовує? Чи просто не можете пробачити Порошенко що не стали губернією?
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04.02.2021 09:14 Ответить
цікава в вас логіка. я тут хоч словом обмовився про те що я задоволений діяльністю яника чи зє? хоча що цікаво зє закрив помийки ведмедчука а сивочолий не закрив.
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04.02.2021 14:29 Ответить
Ну, вас тільки від Порошенко тіпає. Напишіть про ук Яника, чи все влаштовує? Порівняйте поставки озброєнь при зе та Порошенко. Бо інакше, враження що Порошенко томосом вам усім в щі плюнув.
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07.02.2021 01:39 Ответить
По перше янек вже відпрацьоване сміття яке ніколи не стане навіть депутатом сільської ради, По друге ви мені приписуєте те що я ніколи не писав і ніколи не казав - щодо томосу і воєнки.
По третє вам відоме поняття "контекст" ? Ми обговорювали тему боротьби корупції в контексті існування оаск, який порошенко не ліквідував, очевидно переслідуючи свої корупційні інтереси.
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07.02.2021 06:13 Ответить
З усіх 5 президентів, які не закрили оаск, ви вибрали тільки Порошенко, що говорить про упередженість та особисту ненавість.
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07.02.2021 10:16 Ответить
по перше оаск був утворений кучмою 16.11.2004 перед другим туром виборів президента, тому лише порошенко янукович та ющенко. по друге закрити суд мав право порошенко до 2017 року але він цього не зробив. Моя претензія виключно в цьому. По третє повний триндець з цим оаском почався коли головою став вовк в часи януковича. оаск, вовк, і янукович були стовпами системи проти якої повстав майдан. порошенко не пішов проти вовка та оаск, хоча в нього були повноваження це зробити і вихідні данні, які давали підстави ліквідувати суд. Чому? Відповідь зрозуміла після прослуховування плівок, в яких вовк хвалиться про те як він продавався порошенкові, тепер так само продаватиметься "зеленій владі".
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07.02.2021 11:18 Ответить
Я зрозумів- тільки Порошенко все не зробив. Бо всі інші вас задовольняють.
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09.02.2021 10:43 Ответить
Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка - Цензор.НЕТ 9030
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29.01.2021 07:08 Ответить
Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне.

Мова, якщо це не мертва мова, звичайно, живий організм, що змінюється та розвивається... Суд взагалі не повинен втручатися в ці справи.

свинособаки та зкацаплені хАхли-малоросси нехай гавкають і далі, начхати...
Мова буде і далі розвиватися, очищення від кацапізмів та штучного нівелювання під кацапо-ординський койне-суржик і далі буде тривати.
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29.01.2021 08:18 Ответить
Треба взагалі мову країни-окупанта заборонити на території України. Чому ми маємо вчити мову вбивць?
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29.01.2021 08:35 Ответить
Радикалиця, ти ще й повітря заборони, бо ним же "ворог дихає". Де ви тільки вироджуєтеся, такі розумні...
Як повідомила "Українська правда", близько 40% учасників АТО послуговувалися російською мовою. Що абсолютно не заважало їм стріляти у російсько-фашистських ґевалів.
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29.01.2021 08:49 Ответить
Софія, уявляєте, що б, було, якби у війні за незалежність американці заборонили англійську мову?!...
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29.01.2021 13:22 Ответить
якби американці заборонили англійську мову

не логiчно. порiвняння невiрне. у колонiстiв це була рiдна мова, тому заборонити її вони не могли.
а кацапська в Українi не є своєю, є нав'язаною через бiльш нiж 350-рiчну полiтику кацапiзацii, асiмiляцii i нищення всього українського. тобто нищення всього кацапського не є для українцiв нищенням свого.
але, звичайно, цього робити не потрiбно, бо у всiх досягненнях здохшоi рассєянськоi iмперii внесок українцiв був одним з самих великих, не меншим, чим внесок вОнюшек зi cранєй-рязанєй. зараз потрiбно засередитись на захистi та розвитку всього українського.
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29.01.2021 18:31 Ответить
А що таке "сарказм", тобі відомо?
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29.01.2021 18:41 Ответить
Антиукраїнською акцією називає рішення Окружного адмінсуду Києва визнати незаконною постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису мовознавиця Лариса Масенко. Воно вигідне тим, хто хоче посилити кризу українського гуманіматарного простору.
"Роботу нової комісії запускати - марна справа. Це шкідництво. Авторитетних мовознавців рівня Василя Німчука чи Олександра Пономаріва зараз немає. Тим більше з нинішнім міністром освіти. Це щоб російські пропагандисти казали, що у нас правопису немає, не можемо домовитись. Суд діє проти української мови", - розповіла кореспонденту Gazeta.ua Лариса Масенко.
Враховуючи проведену роботу, правопису потрібно дати час проявити себе. Якщо життя покаже, що якісь норми треба змінити, то тільки тоді можна буде внести правки.
"Отак все одним махом відкидати - не правильно. Бо що далі? Знову запускати цей непростий процес. Якесь зачароване коло виходить. Був добрий проект, створений під керівництвом Василя Німчука 1999 року. Він зведений із правописом 1928-го, продуманий, зроблений фаховими мовознавцями. Юрій Шевельов підтримував його. Міністр освіти Іван Вакрчук вже збирався підписувати, але для підстраховки дав на розгляд президії Академії наук. Там його завалили противники будь-яких змін. Через це почалися конфлікти і суперечки", - згадує філолог.
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29.01.2021 08:40 Ответить
Так 73% выбрали долбо&бов - фотографов массажисток
А судьи вообще обнаглели - ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ И наносят бюджету Украины ущерб
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29.01.2021 08:43 Ответить
Хоч щось ці ватники зробили добре. Мені здається, що новий правопис замовив наш північний брат, щоб посміятися та роз'єднати ще більше. В якій країні світу змінюють правопис не згідно змін в мові, які відбулися в суспільтві протягом років, а видумують нові слова, які ніхто не використовує взагалі! Аналогічний маразм відбувається у всіх сферах.
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29.01.2021 08:44 Ответить
Цей новий правопис - щось жахливе. Носієм мови є народ. А народ так не розмовляє. Особливо ці фемінітиви. Це не літературна мова, а сленг ЛГБТ.
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29.01.2021 09:25 Ответить
"Новий правопис" - це чергова антиукраїнська ідеологічна диверсія, яка вже традиційно загорнута в "патріотичні" онучі.
Це отруйна водичка з того самого джерела, що й участь націоналістів УНА-УНСО на стороні Кремля в Придністровській війні.
Це з тої самої течки з профілем Путіна, що й люта протидія націоналістів "Свободи" видобутку лупкового газу в Україні в рік напередодні віроломного нападу кремлівських окупантів на Україну.
Це все витекло з тих самих кремлівських спідніх, що й виступи Корчинського в 2005 році з лекціями на форумі путіністів на озері Сєліґєр, на запрошення Суркова, з темою лекцій "Боротьба з кольоровими революціями". Це гранати біля Верховної Ради.
І так далі, і далі, і далі. В дальокія далі.
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29.01.2021 09:44 Ответить
Не той час зараз, щоб українські лінгвісти вирішували мовні питання. На все є 95-й квартал.
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29.01.2021 10:10 Ответить
БАНДА розширює свої лави за рахунок молодої малороської порослі. Достойна зміна, нічого не скажеш!
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29.01.2021 11:08 Ответить
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