Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко

Школьница указала, что часть обучения проходила по новому правописанию, а часть - по старому, и теперь ей будет сложно сдать ВНО.

Об этом сообщается на фейсбук-странице инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Уж все в курсе про ОАСК и отмену изменений в правописании. А знаете, что истица по делу - 7-классница из Херсона? Так вот - эта девочка - сестра жены Дмитрия Ильченко. Он одновременно является адвокатом самой мамы девочки", - сказано в сообщении.

Дмитрий Ильченко является адвокатом фигуранта дела об убийстве Гандзюк Владислава Мангера. Ильченко вносил за Мангера более 1 млн грн залога, а Мангер переписал на Ильченко часть своих активов.

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"Сегодня в перерыве судебного заседания Дима хвастался Мангеру решением ОАСК. Рассказывал, что на суде были типичны соросята", - сказано в сообщении.

Проект "Про суд" сообщает, что еще одним истцом по делу выступила ГО "Правовое государство", которую возглавляет адвокат Ростислав Кравец. "Кравец также фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Вовк", - сказано в сообщении.

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Напоминаем, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании. Министерство юстиции обещает оспорить это решение.



