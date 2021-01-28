Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко
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Школьница указала, что часть обучения проходила по новому правописанию, а часть - по старому, и теперь ей будет сложно сдать ВНО.
Об этом сообщается на фейсбук-странице инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.
"Уж все в курсе про ОАСК и отмену изменений в правописании. А знаете, что истица по делу - 7-классница из Херсона? Так вот - эта девочка - сестра жены Дмитрия Ильченко. Он одновременно является адвокатом самой мамы девочки", - сказано в сообщении.
Дмитрий Ильченко является адвокатом фигуранта дела об убийстве Гандзюк Владислава Мангера. Ильченко вносил за Мангера более 1 млн грн залога, а Мангер переписал на Ильченко часть своих активов.
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"Сегодня в перерыве судебного заседания Дима хвастался Мангеру решением ОАСК. Рассказывал, что на суде были типичны соросята", - сказано в сообщении.
Проект "Про суд" сообщает, что еще одним истцом по делу выступила ГО "Правовое государство", которую возглавляет адвокат Ростислав Кравец. "Кравец также фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Вовк", - сказано в сообщении.
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Напоминаем, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании. Министерство юстиции обещает оспорить это решение.
Пожалуйста, подождите...
Оце Львів.
А продивлялися технічні словники від універу Івана Франка видані в кінці 90х, на початку 2000х? Ні? От і не заглядуйте, там повний ППЦь!
Буже тяжко розвивати мову, піля століть утискуваннь. Треба шукати найбільш вірні рішенні, найбіль вірними будуть прийняті за правилом бритви Окама!
піду краще випю філіжаночку кави .
Так какого фуя суд принимает в производство иск малолетнего чада, чьи интересьі должньі представлять опекуньі!!!!!
А-У-У-У, ублюдки в мантиях!
Де логіка?
Бо в статтях на які посилається указ дублюється текст перехідних положень. У вас немає аргументів, тому повторюю свою тезу
Порошенко мав всі законні підстави ліквідувати скомпрометований оаск, але не захотів для того аби мати продажних суддів на чолі з суддею вовком.свою проститутську натуру вовк більш ніж підтвердив на опублікованих записах.
Таким чином ми робимо висновок - порошенко сприяв корупційній діяльності на найвищому рівні а ваші спроби його виправдати жалюгідні і нікчемні.
Не зрозумів с правописом - ви вчитель правопису? Тоді які в дописі помилки, якщо вкажете я буду вдячний.
По третє вам відоме поняття "контекст" ? Ми обговорювали тему боротьби корупції в контексті існування оаск, який порошенко не ліквідував, очевидно переслідуючи свої корупційні інтереси.
Мова, якщо це не мертва мова, звичайно, живий організм, що змінюється та розвивається... Суд взагалі не повинен втручатися в ці справи.
свинособаки та зкацаплені хАхли-малоросси нехай гавкають і далі, начхати...
Мова буде і далі розвиватися, очищення від кацапізмів та штучного нівелювання під кацапо-ординський койне-суржик і далі буде тривати.
Як повідомила "Українська правда", близько 40% учасників АТО послуговувалися російською мовою. Що абсолютно не заважало їм стріляти у російсько-фашистських ґевалів.
не логiчно. порiвняння невiрне. у колонiстiв це була рiдна мова, тому заборонити її вони не могли.
а кацапська в Українi не є своєю, є нав'язаною через бiльш нiж 350-рiчну полiтику кацапiзацii, асiмiляцii i нищення всього українського. тобто нищення всього кацапського не є для українцiв нищенням свого.
але, звичайно, цього робити не потрiбно, бо у всiх досягненнях здохшоi рассєянськоi iмперii внесок українцiв був одним з самих великих, не меншим, чим внесок вОнюшек зi cранєй-рязанєй. зараз потрiбно засередитись на захистi та розвитку всього українського.
"Роботу нової комісії запускати - марна справа. Це шкідництво. Авторитетних мовознавців рівня Василя Німчука чи Олександра Пономаріва зараз немає. Тим більше з нинішнім міністром освіти. Це щоб російські пропагандисти казали, що у нас правопису немає, не можемо домовитись. Суд діє проти української мови", - розповіла кореспонденту Gazeta.ua Лариса Масенко.
Враховуючи проведену роботу, правопису потрібно дати час проявити себе. Якщо життя покаже, що якісь норми треба змінити, то тільки тоді можна буде внести правки.
"Отак все одним махом відкидати - не правильно. Бо що далі? Знову запускати цей непростий процес. Якесь зачароване коло виходить. Був добрий проект, створений під керівництвом Василя Німчука 1999 року. Він зведений із правописом 1928-го, продуманий, зроблений фаховими мовознавцями. Юрій Шевельов підтримував його. Міністр освіти Іван Вакрчук вже збирався підписувати, але для підстраховки дав на розгляд президії Академії наук. Там його завалили противники будь-яких змін. Через це почалися конфлікти і суперечки", - згадує філолог.
А судьи вообще обнаглели - ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ И наносят бюджету Украины ущерб
Це отруйна водичка з того самого джерела, що й участь націоналістів УНА-УНСО на стороні Кремля в Придністровській війні.
Це з тої самої течки з профілем Путіна, що й люта протидія націоналістів "Свободи" видобутку лупкового газу в Україні в рік напередодні віроломного нападу кремлівських окупантів на Україну.
Це все витекло з тих самих кремлівських спідніх, що й виступи Корчинського в 2005 році з лекціями на форумі путіністів на озері Сєліґєр, на запрошення Суркова, з темою лекцій "Боротьба з кольоровими революціями". Це гранати біля Верховної Ради.
І так далі, і далі, і далі. В дальокія далі.