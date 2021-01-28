РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10913 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины
6 034 15
Министерство по делам ветеранов (193) Лапутина (48) Котеленец (11)

Готова взять на поруки ветерана Котеленец (Фортуну), - глава Минветеранов Лапутина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Готова взять на поруки ветерана Котеленец (Фортуну), - глава Минветеранов Лапутина

Глава Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина готова взять на поруки ветерана Викторию Котеленец (позывной Фортуна), которую задержали по подозрению в сотрудничестве с наемниками РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

"Я готова лично взять на поруки Викторию Котеленец", - заявила Лапутина.

Министр считает, что те, кто защищал и защищает Украину, в свою очередь нуждается в защите, эффективной правовой поддержке и помощи.

"Сейчас в таких случаях, кроме общественного давления и применения такой гуманной меры пресечения как поручительство в суде - другие действенные механизмы в государстве до сих пор, к сожалению, не введены. Фактически, общественный механизм есть, а правового нет. И это создает большой пробел в возможности принятия достойного решения. Именно поэтому мы подчеркиваем чрезвычайную актуальность нашей инициативы по созданию института ветеранского омбудсмена. Защита защитников и защитниц Украины - это бесспорный, базовый принцип европейского государства ", - отметила Лапутина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке, - Билозерская. ФОТО

В Минветеранов отметили, что 3 декабря 2020 года межведомственной комиссией было принято решение о предоставлении Виктории Котеленец статуса участника боевых действий. Пакет необходимых документов, предоставленный заявительницей, был проверен в установленном порядке и рассмотрен Комиссией в составе представителей Минобороны, МВД, Минюста, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Офиса Генерального прокурора, Управление государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГФС, других государственных органов и общественных организаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Программа распознавания лиц установила, что конвоир с "парада" в Донецке Ольга Сухова, а не ветеран Виктория Котеленец, - Билозерская. ФОТО

Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Вы о чем? Не та ситуация. Если рыга какого отпустить, или на должность назначить, то да! А ветераны должны сидеть, старший приказал...
показать весь комментарий
29.01.2021 00:08
+7
Какие нах "взять на поруки" дятлы вы зеленые !!!! вы о чем говорите Нам !!! Извинится перед ней и всеми ее родными в первую очередь и закрыть эту тему раз и навсегда не хотите!? .. твари !!! Готова взяти на поруки ветеранку Котеленець (Фортуну), - очільниця Мінветеранів Лапутіна - Цензор.НЕТ 2069
показать весь комментарий
29.01.2021 00:12
+7
Шановна пані, звісно, все правильно зробила. Але чому не акцентується увага на тому, що з оприлюднених звинувачень є тільки одне - зовнішня схожість?!! Де висновки експертів, що б затримувати людину?
показать весь комментарий
29.01.2021 00:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы о чем? Не та ситуация. Если рыга какого отпустить, или на должность назначить, то да! А ветераны должны сидеть, старший приказал...
показать весь комментарий
29.01.2021 00:08 Ответить
Какие нах "взять на поруки" дятлы вы зеленые !!!! вы о чем говорите Нам !!! Извинится перед ней и всеми ее родными в первую очередь и закрыть эту тему раз и навсегда не хотите!? .. твари !!! Готова взяти на поруки ветеранку Котеленець (Фортуну), - очільниця Мінветеранів Лапутіна - Цензор.НЕТ 2069
показать весь комментарий
29.01.2021 00:12 Ответить
КАКИЕ ПОРУКИ? залог вноси...
показать весь комментарий
29.01.2021 00:18 Ответить
Шановна пані, звісно, все правильно зробила. Але чому не акцентується увага на тому, що з оприлюднених звинувачень є тільки одне - зовнішня схожість?!! Де висновки експертів, що б затримувати людину?
показать весь комментарий
29.01.2021 00:20 Ответить
Индюкович и Азаров сдали Крым специальным договором с крысами Мавзолея,договор истекал в 2017 но быдло дамбасса решило втихаря его пролонгировать
показать весь комментарий
29.01.2021 00:29 Ответить
Это считается не работа на врага?
показать весь комментарий
29.01.2021 00:30 Ответить
Готова взяти на поруки ветеранку Котеленець (Фортуну), - очільниця Мінветеранів Лапутіна - Цензор.НЕТ 7507 Готова взяти на поруки ветеранку Котеленець (Фортуну), - очільниця Мінветеранів Лапутіна - Цензор.НЕТ 8617крысы дамбасса...вот и фото того предательства
показать весь комментарий
29.01.2021 00:33 Ответить
Ну если судить по фото, то "конвоирша"- явно не она. Если у СБУ к ней есть другие предъявы, то пусть озвучат, чтобы не возбуждать общественность.
показать весь комментарий
29.01.2021 01:55 Ответить
Коли хоче взяти на поруки СБУ це повинно насторожувати!
показать весь комментарий
29.01.2021 06:54 Ответить
Вона робить, те що може і це рішення правильне. А ще повинні найняти для неї гарного адвоката.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:20 Ответить
ЛАПУТИНУ В ГЕНПРОКУРОРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.01.2021 11:24 Ответить
 
 