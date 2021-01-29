Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США

Компания Google заблокировала аккаунт бывшего сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко. Ранее он вместе с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани расследовал якобы незаконные действия президента США Джо Байдена. С ноября Телиженко находится под санкциями США.

Об этом сам Андрей Телиженко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена", — написал он на своей странице и добавил скриншот сообщения от Google.

"Громадське" напоминает, что в октябре прошлого года Госдеп США аннулировал визу Телиженко, хотя и публично об этом не объявлял ㅡ украинской стороне об отмене визы Телиженко стало известно, когда тот попытался приобрести билет на самолет из Киева в Нью-Йорк. Также в прошлом году страницы Телиженко блокировали соцсети Facebook и Twitter.

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Он находится в списке из 7 украинцев, против которых США ввели санкции за вмешательство в американские выборы.

Осенью 2019 года Телиженко участвовал в съемках документального сериала Джулиани об "украинской коррупции", связанного с давлением Байдена на Украину и делами Burisma.