РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16626 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 968 22
Google (125) социальные сети (629)

Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США

Компания Google заблокировала аккаунт бывшего сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко. Ранее он вместе с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани расследовал якобы незаконные действия президента США Джо Байдена. С ноября Телиженко находится под санкциями США.

Об этом сам Андрей Телиженко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена", — написал он на своей странице и добавил скриншот сообщения от Google.

"Громадське" напоминает, что в октябре прошлого года Госдеп США аннулировал визу Телиженко, хотя и публично об этом не объявлял ㅡ украинской стороне об отмене визы Телиженко стало известно, когда тот попытался приобрести билет на самолет из Киева в Нью-Йорк. Также в прошлом году страницы Телиженко блокировали соцсети Facebook и Twitter.

Также на Цензор.НЕТ: YouTube заблокировал канал Дубинского. ФОТО

Он находится в списке из 7 украинцев, против которых США ввели санкции за вмешательство в американские выборы.

Осенью 2019 года Телиженко участвовал в съемках документального сериала Джулиани об "украинской коррупции", связанного с давлением Байдена на Украину и делами Burisma.

Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США 01

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Если Телиженко в Гугле не хватает свободы и демократии, всегда можно воспользоваться гавнояндексом, светочем свободолюбия и разнообразия и главное, от НЕбольшевистского режима
показать весь комментарий
29.01.2021 00:58
+14
В Сирии на базе Хмеймим русские поставили церковь и истукан Александру Невскому, беклярбеку Золотой Орды, который огнем и мечом грабил русских собирая дань для монголов, предал своих братьев Андеря и Ярослова, став монгольским сатрапом, и теперь он главный герой у России
показать весь комментарий
29.01.2021 00:57
+10
Злой Одессит
@zloy_odessit
В России вышел в прокат фильм "Зоя" о "подвиге" Зои Космодемьянской.

Фильм, как и сам "подвиг" отражающий шизофреническую, лживую историю России с "героями" не заслуживающими героизации и близко...

Подробнее тут => https://uc.od.ua/columns/1533/1232674 …
показать весь комментарий
29.01.2021 00:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Злой Одессит
@zloy_odessit
В России вышел в прокат фильм "Зоя" о "подвиге" Зои Космодемьянской.

Фильм, как и сам "подвиг" отражающий шизофреническую, лживую историю России с "героями" не заслуживающими героизации и близко...

Подробнее тут => https://uc.od.ua/columns/1533/1232674 …
показать весь комментарий
29.01.2021 00:55 Ответить
https://uc.od.ua/columns/1533/1232674

умилили клоуны:
Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США - Цензор.НЕТ 5909
показать весь комментарий
29.01.2021 06:53 Ответить
В Сирии на базе Хмеймим русские поставили церковь и истукан Александру Невскому, беклярбеку Золотой Орды, который огнем и мечом грабил русских собирая дань для монголов, предал своих братьев Андеря и Ярослова, став монгольским сатрапом, и теперь он главный герой у России
показать весь комментарий
29.01.2021 00:57 Ответить
Если Телиженко в Гугле не хватает свободы и демократии, всегда можно воспользоваться гавнояндексом, светочем свободолюбия и разнообразия и главное, от НЕбольшевистского режима
показать весь комментарий
29.01.2021 00:58 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Банда Путина. Госкомпанию "Русгидро" возглавил Виктор Хмарин, сын подельника Путина и его друга, судимого уголовного авторитета Виктора Хмарина
показать весь комментарий
29.01.2021 00:58 Ответить
Все, как у Зеленского. Один в один.

Друзья, одноклассники, коллеги, массажисты, лыжные инструкторы, повара - все при власти.
показать весь комментарий
29.01.2021 01:29 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
#ШАМ. Стали просачиваться данные о конкретных членах русской спецбанды ГРУ уничтоженных в #Сирии 2 недели назад в ходе попытки прорвать оборону муджахидов в аль-Габ. Вот один из них Клименцов Михаил. Москва до сих пор никак не комментирует свои потери
показать весь комментарий
29.01.2021 00:59 Ответить
да что же они такие все опухшие бедняги! Видать от работы тяжелой , непосильной.. падлы когда вы трескаться начнете!
показать весь комментарий
29.01.2021 01:04 Ответить
Нове слово:
"ЗДРІСТУЙТЕ"
Привітання і прощання одночасово Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США - Цензор.НЕТ 7113
показать весь комментарий
29.01.2021 01:05 Ответить
шось він дуже кучерявий, теж юдей?
показать весь комментарий
29.01.2021 01:07 Ответить
да. у него уши реформатора.
показать весь комментарий
29.01.2021 01:23 Ответить
цікаво, а хто того "діпламата" призначав?
показать весь комментарий
29.01.2021 01:46 Ответить
Да блокируйте уже видосики и соцсети ЗЕлебобы наконец.
Президент под санкциями - это то, чего до ЗЕ точно не было.

Будет ему хоть чем реально похвастаться.
показать весь комментарий
29.01.2021 01:27 Ответить
Это тот придурок, кто про "внешнее управление" вещал.
Это всё - путинская агентурная сеть.
показать весь комментарий
29.01.2021 01:32 Ответить
Удивительным образом все из зелёных выбросов
показать весь комментарий
29.01.2021 08:39 Ответить
А зачем "БЫВШЕМУ" ДИПЛОМАТУ брать билет КИЕВ - НЬЮ ЙОРК ????? Новость НЕВЕ...ННАЯ.
показать весь комментарий
29.01.2021 02:42 Ответить
Извиняюсь НЕВЬЕ...ННАЯ !!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.01.2021 02:44 Ответить
вот правильно заблокировали. потому, что покусились на богоравного папу и святого сыночка, вкалывавшего в поте лица на колю-хорошего парня.
показать весь комментарий
29.01.2021 03:31 Ответить
"Тупі собачі роти" помилилися - не на того гавкать почали...
показать весь комментарий
29.01.2021 04:18 Ответить
Бред какой-то.) Гугл (которому принадлежит YouTube) стал главным лизателем жопы власти, переплюнул даже Цукерберга.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:56 Ответить
 
 