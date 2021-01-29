Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Компания Google заблокировала аккаунт бывшего сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко. Ранее он вместе с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани расследовал якобы незаконные действия президента США Джо Байдена. С ноября Телиженко находится под санкциями США.
Об этом сам Андрей Телиженко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Свобода и демократия в действии от большевистского режима администрации Байдена", — написал он на своей странице и добавил скриншот сообщения от Google.
"Громадське" напоминает, что в октябре прошлого года Госдеп США аннулировал визу Телиженко, хотя и публично об этом не объявлял ㅡ украинской стороне об отмене визы Телиженко стало известно, когда тот попытался приобрести билет на самолет из Киева в Нью-Йорк. Также в прошлом году страницы Телиженко блокировали соцсети Facebook и Twitter.
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Он находится в списке из 7 украинцев, против которых США ввели санкции за вмешательство в американские выборы.
Осенью 2019 года Телиженко участвовал в съемках документального сериала Джулиани об "украинской коррупции", связанного с давлением Байдена на Украину и делами Burisma.
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@zloy_odessit
В России вышел в прокат фильм "Зоя" о "подвиге" Зои Космодемьянской.
Фильм, как и сам "подвиг" отражающий шизофреническую, лживую историю России с "героями" не заслуживающими героизации и близко...
Подробнее тут => https://uc.od.ua/columns/1533/1232674 …
умилили клоуны:
@newkc14
Банда Путина. Госкомпанию "Русгидро" возглавил Виктор Хмарин, сын подельника Путина и его друга, судимого уголовного авторитета Виктора Хмарина
Друзья, одноклассники, коллеги, массажисты, лыжные инструкторы, повара - все при власти.
@newkc14
#ШАМ. Стали просачиваться данные о конкретных членах русской спецбанды ГРУ уничтоженных в #Сирии 2 недели назад в ходе попытки прорвать оборону муджахидов в аль-Габ. Вот один из них Клименцов Михаил. Москва до сих пор никак не комментирует свои потери
"ЗДРІСТУЙТЕ"
Привітання і прощання одночасово
Президент под санкциями - это то, чего до ЗЕ точно не было.
Будет ему хоть чем реально похвастаться.
Это всё - путинская агентурная сеть.