РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16438 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
6 560 28
вакцина (3815) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Новая вакцина: компания Novavax заявила о готовности препарата с эффективностью более 89%

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Новая вакцина: компания Novavax заявила о готовности препарата с эффективностью более 89%

Американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%, в том числе с учетом нового, "британского" штамма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Кандидат на вакцину против COVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорится в официальном сообщении компании.

При этом уточняется, что препарат был испытан в том числе на новом "британском" штамме коронавируса. На основе тестов было установлено, что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины против мутировавших штаммов COVID-19

Novavax также объявил о результатах второй фазы исследования, проведенного в Южной Африке, где бурлит другой, "африканский" штамм коронавируса. Эффективность вакцины там составляла около 49,4%.

Novavax была одной из нескольких компаний, в прошлом году получила миллиардное финансирование правительства США на разработку вакцины.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Если ты думаешь, что переболев один раз и все твои беды позади, то ты крупно ошибаешься - она опять к тебе придет примерно через 8-9 месяцев, но уже в более тяжелой форме и это факт на себе проверял, так что как не крути, а нужна либо вакцина, либо лекарство от этой заразы, которая к тому же мутирует и становиться более опасной - так что хочешь не хочешь, а раскошелиться придется, то кто ее придумал все предусмотрел..
показать весь комментарий
29.01.2021 06:11
+4
Американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса,Источник: https://censor.net/ru/n3244790

Чего тут не то - как может быть проведена третья стадия, если беременность длиться 9 месяцев, а после нее еще нужно минимум год наблюдать за ребенком и вообще, побочные эффекты от вакцинации могут проявляться в течении двух лет, так что говорить о завершении третьей стадии явно рановато. А за два года этот вирус может мутировать на все сто процентов и что тогда, изобретать новую вакцину? В общем гонка на выживание стартовала, а сколько доберутся до финиша можно только гадать.
показать весь комментарий
29.01.2021 06:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шмыгаль , вперёд за вакциной
А то опять начнёте копаттся в интересах Спутника и российского бюджета
показать весь комментарий
29.01.2021 02:14 Ответить
та ні, йому китайці через місцеву фірмочку вже грошенят надали, а фірмочка ще й відкатів трішечки накатить
показать весь комментарий
29.01.2021 02:35 Ответить
ну не напряму шмигалю, а звісно через степашку
показать весь комментарий
29.01.2021 02:36 Ответить
Британцы откаты не платят, шмыгалятам это неинтересно.
показать весь комментарий
29.01.2021 02:37 Ответить
ЗЕВОВААХ!
показать весь комментарий
29.01.2021 07:29 Ответить
Идет истерическая гонка более 10 фарм-аферистов: как побыстрее втюхать человечеству свой фуфель. Просто с каждым днем количество переболевших ковид растет и им та вакцина- до ж*пы дверцы, как и с ремдесивиром мировое кидалово, то гонялись по 500 долларов флакончик купить а теперь это говно и за 50 лоха не найти
показать весь комментарий
29.01.2021 05:18 Ответить
Если ты думаешь, что переболев один раз и все твои беды позади, то ты крупно ошибаешься - она опять к тебе придет примерно через 8-9 месяцев, но уже в более тяжелой форме и это факт на себе проверял, так что как не крути, а нужна либо вакцина, либо лекарство от этой заразы, которая к тому же мутирует и становиться более опасной - так что хочешь не хочешь, а раскошелиться придется, то кто ее придумал все предусмотрел..
показать весь комментарий
29.01.2021 06:11 Ответить
Одні кажуть що другий раз легше, інші що гірше...
показать весь комментарий
29.01.2021 07:15 Ответить
По вашей логике вакцинироваться тоже нужно будет постоянно раз в 8-9 месяцев.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:55 Ответить
Он озвучил мечту фарм-аферистов посадить на иглу все человечество навсегда. Только одна серьезная беда уже обнаружилась при вакцинации переболевших лиц: введение вакцины в значительном количестве случаев приводило к тяжелым и фатальным исходам поскольку ведущим в патогенезе ковид-инфекции является аутоиммунный
показать весь комментарий
30.01.2021 01:04 Ответить
Американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса,Источник: https://censor.net/ru/n3244790

Чего тут не то - как может быть проведена третья стадия, если беременность длиться 9 месяцев, а после нее еще нужно минимум год наблюдать за ребенком и вообще, побочные эффекты от вакцинации могут проявляться в течении двух лет, так что говорить о завершении третьей стадии явно рановато. А за два года этот вирус может мутировать на все сто процентов и что тогда, изобретать новую вакцину? В общем гонка на выживание стартовала, а сколько доберутся до финиша можно только гадать.
показать весь комментарий
29.01.2021 06:22 Ответить
Супутник добереться як і Сіновац, де є населення без мізків, там більше шансів впхати туфтую
показать весь комментарий
29.01.2021 07:14 Ответить
Какие побочные действия от вакцины могут быть в течении двух лет? Откуда вы это берете?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:32 Ответить
Ну москалям же розказують про "правду, честь і достоинство", а там цього не буде ніколи.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:18 Ответить
Не так, вони кажуть що в них є вакцина, у нас теж не проблема купити вакцину.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:25 Ответить
Фіг його знає, спитайте себе, чому ваш хан не вакцинується, а іншим втюхіває?
показать весь комментарий
29.01.2021 07:28 Ответить
А Меркель заявляла що в них є вакцина, можна посилання?
показать весь комментарий
29.01.2021 07:45 Ответить
Ну 1 млн вакцинували і все, вважається що нема, на росії вакцинували 1,5 млн, вважається поголовна вакцинація, ось якось так подають.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:03 Ответить
Потому, что Меркель не самая важная персона для вакцинации. В первую очередь врачи и люди кому за 70
показать весь комментарий
29.01.2021 09:33 Ответить
 
 