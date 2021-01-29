Новая вакцина: компания Novavax заявила о готовности препарата с эффективностью более 89%

Американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%, в том числе с учетом нового, "британского" штамма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Кандидат на вакцину против COVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорится в официальном сообщении компании.

При этом уточняется, что препарат был испытан в том числе на новом "британском" штамме коронавируса. На основе тестов было установлено, что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.

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Novavax также объявил о результатах второй фазы исследования, проведенного в Южной Африке, где бурлит другой, "африканский" штамм коронавируса. Эффективность вакцины там составляла около 49,4%.

Novavax была одной из нескольких компаний, в прошлом году получила миллиардное финансирование правительства США на разработку вакцины.

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