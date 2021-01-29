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Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден

Президент Джо Байден "не скрывал обеспокоенности" во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в четверг заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

Выступая на ежедневном пресс-брифинге, Псаки рассказала журналистам, что во время беседы с российским лидером Байден затронул тему того, как власти обошлись с находящимся в заключении критиком Кремля, Алексеем Навальным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", - заявила Псаки.

По ее словам, Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина и Байдена есть серьезные разногласия по поводу Украины, - Песков

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Топ комментарии
+40
Путин, а вместе с ним и Россия, встряли по собственному невежеству и жадности. Его никто не заталкивал в эту игру, он сам полез, обвешавшись хоругвями, иконами и прочей чушью, слабо понимая, что развязав войну, он ступил на территорию очень опытных игроков, которые разводили куда более талантливых игроков. Далеко ходить не надо, но достаточно вспомнить Наполеона Бонапарта и его судьбу. В отличие от Путина, Наполеон был феноменально одаренным человеком и выдающимся, несравненным полководцем. Тем не менее, опытные игроки дали ему втянуться в выигрыши и, в конце концов, поставить на кон все. Наполеон поставил и проиграл даже собственную жизнь, не говоря уже о Франции.
Путин сел за стол игроков высшей лиги, не имея для этого никаких оснований. Он не имел ни опыта, ни интеллекта, ни даже чутья, которое могло бы оправдать его апломб, с которым он встрял в игру. Поэтому, вход он сделал самостоятельно, а потом его начали играть. Как и в случае с Наполеоном, опытные игроки доводят его до кондиции, когда он поставит на кон все, и он - поставил.
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29.01.2021 07:16
+20
Як же вона вас дістала, москалику...)))
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29.01.2021 07:15
+19
Як взагалі можна спокійно вести розмову із терористом номер один в світі і вбивцею , яким є кремлівський вилупок ?
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29.01.2021 07:19
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Правила форума Совет форумчан
Як же вона вас дістала, москалику...)))
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29.01.2021 07:15 Ответить
А если ***** твоё сказало? Чмо бункерное
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29.01.2021 08:07 Ответить
с утра здесь трешься путинский баран стойлового содержания.. ну что лучше тебе стало от выбрыков кремлевского плешивого урода... разбагатели бегая как шакалы по соседним странам? теперь отгавкиваетесь как шавки от всего мира.. тупые лапотники
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29.01.2021 08:11 Ответить
Розходимося, тут про чергову "занепокоєність", яку Байден "не сдержался" висловити.
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29.01.2021 07:14 Ответить
Путин, а вместе с ним и Россия, встряли по собственному невежеству и жадности. Его никто не заталкивал в эту игру, он сам полез, обвешавшись хоругвями, иконами и прочей чушью, слабо понимая, что развязав войну, он ступил на территорию очень опытных игроков, которые разводили куда более талантливых игроков. Далеко ходить не надо, но достаточно вспомнить Наполеона Бонапарта и его судьбу. В отличие от Путина, Наполеон был феноменально одаренным человеком и выдающимся, несравненным полководцем. Тем не менее, опытные игроки дали ему втянуться в выигрыши и, в конце концов, поставить на кон все. Наполеон поставил и проиграл даже собственную жизнь, не говоря уже о Франции.
Путин сел за стол игроков высшей лиги, не имея для этого никаких оснований. Он не имел ни опыта, ни интеллекта, ни даже чутья, которое могло бы оправдать его апломб, с которым он встрял в игру. Поэтому, вход он сделал самостоятельно, а потом его начали играть. Как и в случае с Наполеоном, опытные игроки доводят его до кондиции, когда он поставит на кон все, и он - поставил.
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29.01.2021 07:16 Ответить
І хто ті міфічні гравці? Трампа теж вони президентом США зробили? Капець яка маячня...)))
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29.01.2021 07:28 Ответить
пальто... але не біле, воно дуже марке... а тому як воно все в плямах від бруду, то й коментує плямами...
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29.01.2021 07:32 Ответить
Тобто відповіді не буде, ти просто звичайне троленятко, що може тільки ніки обговорювати.
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29.01.2021 07:33 Ответить
А Трампа играл как раз Ху*ло, тот еще более низкого пошиба. Вот так все и получилось. А кто тебя, конь в белом палтЕ играет - так это-же элементарно прослеживается.
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29.01.2021 10:38 Ответить
Мені вже лякатися?
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29.01.2021 10:51 Ответить
Твой игрок уже серет жидко,вцепился в кресло, боится,повесят как собаку
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29.01.2021 08:09 Ответить
да игроки за столом не меняются... меняются лошары-подставы, которыми играют... а педофил путенин такой же лошара-лох, ставленник бандоты, слившейся в экстазе с партией и спецслужбой...
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29.01.2021 08:32 Ответить
это все красивые литературные потуги! Когда ***** пи*дить будут? Когда его будут драть во все отверстия? Когда он встретится с Каддафи и Хусеном? Вот что нас волнует, а не басни про "мировые игры"
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29.01.2021 11:29 Ответить
Як взагалі можна спокійно вести розмову із терористом номер один в світі і вбивцею , яким є кремлівський вилупок ?
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29.01.2021 07:19 Ответить
А треба було не розмовляти? Чи пригрозити по телефону? Дивне питання.
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29.01.2021 07:30 Ответить
а чому відповідать? білому пальті? ти хто таке, щоб взагалі з тобою спілкуватися - ти клацало по клавіатурі з жопою метр на два та плечиками , як у курки...
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29.01.2021 07:38 Ответить
Дивне місце ти для автопортрету знайшло.)))
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29.01.2021 07:43 Ответить
зачепило тебе, біле пальто в білому пальті... да ты азартен, парамошка... это хорошо... будем доводить тебя до белого каления... пока не покраснеешь и не лопнешь... зер гут?
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29.01.2021 08:29 Ответить
Хай адмін розбирається з тими, чия ціль на форумі когось зачепити.
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29.01.2021 08:35 Ответить
Чого ти чіпляєшся до форумчан , кінь в пальто ?
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29.01.2021 08:08 Ответить
Як зараз ти до мене? Я питання поставив, а ти мій нік обговорюєш. Який тоді з тебе в біса "форумчанин"? Ти звичайне троленятко, не більше.
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29.01.2021 08:15 Ответить
та то ж бот подляковий!
З претензіями на оригінальність
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29.01.2021 09:21 Ответить
.
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..


ТЕРРОРИСТ !


.


Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН !
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29.01.2021 07:19 Ответить
До чого тут фашисти...
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29.01.2021 07:31 Ответить
Чувак люди вірять що земля плоска а ти кажеш купи танк
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29.01.2021 10:06 Ответить
Не сдержался и.... выразил обеспокоенность со всех орудий! )) мощь из Америки так и прет! С таким "мировым полицейским" не удивительно, что развелось "стран-гопников", как тараканов
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29.01.2021 07:29 Ответить
Вони ніколи не були таким поліцейським, їм просто нафта була потрібна, а зараз і своєї повно.
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29.01.2021 07:32 Ответить
Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 110 Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 8471
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29.01.2021 07:39 Ответить
***** в ответ энергично кивал в знак согласия и мотал головой в стороны, когда не соглашался.
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29.01.2021 07:47 Ответить
О новую "озабоченность" завезли. К "глубокой" и "сильной" добавили
НЕ СДЕРЖИВАЕМУЮ!!!!!
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29.01.2021 07:59 Ответить
Озабоченность,говоришь? Твоего ***** уже в открытую чморят, шо оно со страху уже весь мир пугает войной, на берёзку падаль
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29.01.2021 08:12 Ответить
Бла-бла-бла одни слова, а я предпочитаю действия.
Хотя вам упоротым они нафиг не нужны. Сами себе "перемоги" выдумываете.
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29.01.2021 10:27 Ответить
в обсе и паре делегацию приняли без всчких условий. ух и чмырят...заграница нам поможет..
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29.01.2021 10:51 Ответить
😂
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29.01.2021 13:19 Ответить
Мавзолейных бункерный Хмырь собрался войнушку затеять... Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 7606
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29.01.2021 07:59 Ответить
Фуфломицины РАБссии,вы в такой ситуации,что лучше промолчать.. Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 9947
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29.01.2021 08:00 Ответить
Це на дебілів розраховано ???

Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки
Джо Байден "не скрывал обеспокоенности" во время телефонного разговора
"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", - заявила Псаки.

По ее словам, Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности

Не знаю, чи це - "шедеври" перекладу (в лом шукати оригінал), чи перли цієї придури =прес-секретарки=, в Україні така сама кобиленція є ...

То в діда =нєдєржаніє= в значенні =озабочєнності/обєспокоєнності= ?
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29.01.2021 08:02 Ответить
В такому віці важко, мабуть, шось стримати, будьте терпімішою.
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29.01.2021 08:06 Ответить
Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 8412
Ага.
Набір слів видають за "перемогу" і "досягнення".
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29.01.2021 08:08 Ответить
Не всім дано дожити до такого віку , як у Президента Байдена і залишатися при здоровому глузду !!
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29.01.2021 08:10 Ответить
Так про нього пишеш, ніби це твій през і родич за сумістництвом.
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29.01.2021 08:16 Ответить
-сництвом.
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29.01.2021 08:17 Ответить
так він і не при злоровому глузді. Подивись останнє відео, як він забув де ручка для підпису, тримаючи її в руках - "Пане президенте, ручка у вас в руках! - Де??? - У вас в руках!"
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29.01.2021 09:38 Ответить
А нічого, що цей гучний заголовок точно не Псакі писала?
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29.01.2021 08:17 Ответить
WASHINGTON (Reuters) - U.S. President Joe Biden "did not hold back" in his phone call this week with Russian President Vladimir Putin, White House spokeswoman Jen Psaki said on Thursday.
https://www.reuters.com/article/us-russia-usa-biden-idUSKBN29X2SD
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29.01.2021 08:23 Ответить
Белый дом: Байден «не скрывал обеспокоенности» в телефонной беседе с Путиным
https://www.golosameriki.com/a/reuters-biden-putin-phone-call/5755769.html
Ще раз- ці заголовки Псакі пише?
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29.01.2021 08:26 Ответить
Якщо ви не розумієте цитат - то одколупайтеся.
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29.01.2021 08:27 Ответить
Якщо ви не розумієте різницю між заголовком та прямою мовою то і не доколупуйтеся.
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29.01.2021 08:31 Ответить
Uainfo з посиланням на Usnews пише, що:
"Президент США Джо Байден не сдерживался, когда общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он высказал ему опасения по поводу некоторых действий российских властей.
"У президента Байдена были четкие цели, и он реализовал их во время этого разговора. Он никогда не сдерживался, когда речь шла о президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства. Во время разговора Байден откровенно высказывался по поводу того, как обращаются с Алексеем Навальным и с демонстрантами. Вашингтон будет столь же откровенным с Россией по проблемным вопросам и при контактах на других уровнях", - сказала Псаки."
Не знаю, який переклад точніший. Я не володію англійською в достатній мірі, щоб перекладати самостійно.
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29.01.2021 09:29 Ответить
ну да .. на умных если было бы "розраховано" ... то написали бы что байден стрелял через трубку в ухо кремлевскому сурикату
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29.01.2021 10:09 Ответить
АНБ и ФБР передали Джо Байдену разговор один на один Путлера и Трампа в столице Финляндии.Помните был такой секретный базар.... Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 3423РАБссиянцы вы попали....
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29.01.2021 08:06 Ответить
Байден ближе к весне-лету устроит для Мавзолейных концерт по заявкам ...,санкции отменит,Крым и Дамбасс отдаст Путлеру,а Приднестровье,Абхазию с Асэтией признает членами международного права,типа ООН...,и РАБссиянский Рейх встанет с колен Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 3568
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29.01.2021 08:15 Ответить
Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки

Так прямо и задал вопрос, который уже несколько лет волнует американскую администрацию:
"Влад, май пэл, куд ю транслейт инту нормал лангуидж ват даз ***** миин?"
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29.01.2021 08:39 Ответить
Так и говорил: "*****" ?!
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29.01.2021 08:44 Ответить
Интересно Байден ,говорил ***** про интимные отношения с его мамой 🤦🙄🤔😂😂😂😂😂😂
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29.01.2021 09:03 Ответить
Как-то он слишком быстро ему позвонил.
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29.01.2021 09:09 Ответить
Угрозы Давосу от Путина

Выступление российского президента Владимира Путина перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - событие неординарное. Путин в последние годы - я бы даже сказал, десятилетия - не так часто позволяет себе выступления перед аудиториями, в которых не находятся специально одобренные "хлопальщики". И международных аудиторий это касается в той же степени, что и внутрироссийских.
Сервильность - главное условие выступлений Путина. Мы хорошо помним, как он бесился в начале своего правления, когда оказывался за границей на пресс-конференциях с журналистами, которые не боялись рискнуть работой или аккредитацией в Москве (а что взбесившийся Путин может и "новичкнуть" обидчика, тогда мало кто понимал). Он раздражался, даже угрожал. И все понемногу сжалось до безумных прямых линий, Валдая и прочей пропагандисткой трескотни со статистами.
Давос, пусть даже и виртуальный, - это все же другая аудитория. Аудитория, которой нужно посылать сигналы, а не ждать от нее восторженного гомона. То, что Путину сейчас, да еще после неудачных для него президентских выборов в США (и первый телефонный разговор с Байденом это в очередной раз доказал), нужно такие сигналы посылать - и если не Америке, то хотя бы Европе - бесспорно. Но Путин, как это обычно бывает с засидевшимися на троне авторитарными правителями, сигнализировать разучился. Его речь - это не сигналы. Это угрозы. То есть Путин, собственно, и говорит об угрозах в своем любимом стиле, рассказывая о кризисах, крахе цивилизации и прочих ужасах и призывая к сотрудничеству, для того чтобы этот крах предотвратить. Но он вовсе не считает, что для такого сотрудничества его режим должен измениться, Россия должна измениться. Нет, он призывает измениться Запад. А не то...
В длинной речи Путина есть это самое "а не то" - если внимательно присмотреться. Путин говорит об опасности "поиска того, кого можно обвинить во всех бедах". О том, что "градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает" - очевидно, не с российской стороны. И что "более агрессивным станет характер практических действий" - очевидно, не с российской стороны. И "подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы - вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом". Это тоже как бы не с российской стороны. Но если перевести эту фразу с путинского на человеческий язык, ее довольно просто расшифровать: если вы будете продолжать душить мой режим санкциями, я буду стрелять.
И ничего нового в этой угрозе, кстати, тоже нет. Разве Россия не применяла в одностороннем порядке военную силу в Грузии? Разве Россия не применяла в одностороннем порядке военную силу в Украине? Разве российские военные не стали опорой режима Асада в Сирии? И почему, скажите, Путин должен остановиться, если Запад не хочет принять его таким, каким он есть. И если даже захочет.
Потому что все эти призывы к компромиссу и даже взаимной "любви" - они временные. Путину сейчас трудно, и он хочет, чтобы его полюбили. Но как только шок пройдет или там цены на нефть повысятся, он сразу же вспомнит, что "конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались никогда; и противоречия, столкновение интересов на самом деле тоже естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация".
Это и есть на самом деле его политическая философия. Этот все в большей степени расчеловечивавющийся человек не верит в сотрудничество, он верит только в соперничество, он не готов к миру, он в самом лучшем случае готов к временному перемирию за чужие деньги.
И то, что в минуты, когда он выступал перед участниками форума в Давосе, его опричники ломали двери российским оппозиционерам, - это, пожалуй, самый эффектный финал его циничного выступления. И самый точный сигнал.
Виталий Портников, 28.01.2021
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29.01.2021 09:10 Ответить
Полностью согласен.Но не только проблема в Путине.Просто он выходец из структур КГБ,А вот конкуренция,соперничество между странами естественна,с целью достижения своих целей.И любой представитель РФ всегда будет крайне циничен и очень лживым.То ли это будет Путин или тот, кто придёт на его смену.На сегодня и ещё долго это будет продолжаться несмотря даже на мировые экономические подъёмы и падения. Внутренняя идеалогия России вековая, и заключается в ШОВИНИЗМЕ.Более 95% её граждан от рождения,с кровью- шовинисты.И это проявляется в любых сферах деятельности человека.Отсюда, с её громаднейшим природным потенциалом,люди обманывая себя фанатично прославляя свои богатства, в ней жили,живут и будут жить экономически уступая развитым цивилизованным странам.В интересах России приоритетом всегда было завладеть территорией и чтобы на ней люди,как можно дешевле работали на карман её власти.А вот под каким соусом,представитель власти РФ будет это осуществлять,в корне ничего менять не будет. Ложь,цинизм вседозволенность ,неуважение к оппонентам- всегда присуще гражданам России независимо кто-бы её не представлял.
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29.01.2021 11:16 Ответить
Кремлёвскому Фюреру хирурги сильно натянули шкуру лица, так может и органическая ткань порваться при смехе.Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 4846 Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 5062
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29.01.2021 09:22 Ответить
А до ветру ходить еще страшнее: снизу напрягся, а сверху - залу-пилось...(((
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29.01.2021 10:47 Ответить
Це як? - Ху.йло, я тебе живцем закопаю!?
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29.01.2021 09:49 Ответить
Почитавши безліч оцих коментарів хочеться і собі щось сказать. Дорогі коментарщики а подивіться глибше Россія з Путіним не звиртаючи уваги на гавкання цкування з усіх боків розвиваеться і продовжуе двигатись в перед. І багато уже політиків на заході говорять що Росія прогресуе по всих напрямках єкономіки сіціальному розвитку ну а основа це конечно військова тема. Тому оте категоричне тявкання з боків просто підтверджуе що Россії завидують а нічого в супротив представити не мсожутиь. Аби і в Україні так все ішло як в Россії то і всим нам булоб краще. Мені кажеться що ми однобоко ведем до розвитку свою рідну Україну. Потрібно враховувати і брати приклад як зі заходу так і від Россії. Ми просто знаходимось в тому місці на землі де інакше не може бути. Свою землю прикрасну ми в інше місце не перенесем. А взагалі розвиток держави історично показуе що тільки в мирному часі держава може розвиватись.. Тому перш за все потрібно мир встановити любим шляхом щоб не калічились і не гинули свої люди і тільки тоді до розвитку. А миру досягти без компромісу неможливо це підтверджуе історія.всих військових конфліктів між державами. І не грубіть один одномі бо то признак слабкості. З повагою пенсіонер
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29.01.2021 10:08 Ответить
"Тому оте категоричне тявкання з боків просто підтверджуе що Россії завидують а нічого в супротив представити не мсожутиь. "

Кто-то пересмотрел "Наша Раша". Ну, или ваш навык тонкого сарказма стремиться к нулю.
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29.01.2021 10:14 Ответить
шоры то сними.. вперед... эту ахинею про вперед выложи на помойке рамблера .. жизнь прожил а несешь ахинею... компромиссы ищут до того как.. ты смотри голубь мира.. в твою квартиру влез сосед и изнасиловал бы твою жену и дочь.. а ты его на кухню да чайком отпои да про компромисс ему поведай... мы на своей земле..
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29.01.2021 10:20 Ответить
Ну, с вами-то все ясно, мадам Пса-ки: на гоЗдеп работаем!? А вот у мосье Письк-ова другая точка зрения. И как с єтим жить!?
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29.01.2021 10:46 Ответить
Ещё один озабоченый. будет также петлять как Обэмэ и Тrамп?
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29.01.2021 12:18 Ответить
Я бы на месте Байдена ответила, что готова к разговору с Навальным. Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі - Цензор.НЕТ 4406
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22.03.2021 15:59 Ответить
 
 