РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15926 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины Оборона
1 749 33
НАТО (8911) Польша (7457) Балтия (283) Бурку Сан (1)

Присутствие подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше - ответ на агрессивные действия РФ, - представитель Альянса Сан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Присутствие подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше - ответ на агрессивные действия РФ, - представитель Альянса Сан

Передовое присутствие боевых многонациональных подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше является ответом на агрессивные действия в Украине и на наращивание российских военных возможностей в этом регионе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время виртуальной презентации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности сказала директор по операциям НАТО Бурку Сан, говорится на сайте НАТО.

"Бурку Сан отметила.... что передовое присутствие сил Альянса на востоке является частью ответа НАТО на незаконную и противоправную аннексию Россией Крыма, на продолжающуюся дестабилизацию на востоке Украины, а также на наращивание военных возможностей России в Балтийском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.

Представительница НАТО сделала свою презентацию перед представителями 57 государств ОБСЕ, включая Россию. Она подчеркнула, что передовое присутствие НАТО, к которому привлечены четыре многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также реализация целевых мероприятий в Черноморском регионе являются мощной демонстрацией единства и солидарности Альянса и дают четкий сигнал, что нападение на одного союзника будет расцениваться как нападение на всех.

Руководитель отдела операций НАТО подчеркнула, что усиленное присутствие Альянса на востоке имеет сугубо оборонительную и пропорциональную природу. НАТО в полной мере придерживается собственных международных обязательств. В частности, передовое присутствие в странах Балтии и в Польше является субъектом мероприятий по развитию доверия и безопасности согласно Венскому документу и согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе, Альянс имеет соответствующие двусторонние соглашения с принимающими государствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО

Как сообщалось, по решению Варшавского саммита НАТО 2016 года в странах Балтии и в Польше были развернуты силы передового присутствия для укрепления восточного фланга НАТО в ответ на агрессивные действия и воинственную риторику Российской Федерации. Эти силы состоят из четырех отдельных батальонов: в Эстонии - под командованием Великобритании, в Латвии - под командованием Канады, в Литве - под руководством Германии и в Польше - под командованием США.

Силы НАТО на ротационной основе также продолжают осуществлять воздушное и морское патрулирование в регионах Балтийского и Черного морей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1050 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 2777
показать весь комментарий
29.01.2021 07:51
+3
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 8819 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1375
показать весь комментарий
29.01.2021 07:50
+3
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз. Россия - это не страна, россия - это сорт говна. (аксиома )

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 3068 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 3068 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1744
показать весь комментарий
29.01.2021 08:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цілих чотири батальйони на чотири країни- це ну дуже багато, в тих країнах вже і місця вільного не лишилося після такої потужної відповіді на дії рашки.
Так що шоу гоу маст он...
показать весь комментарий
29.01.2021 07:26 Ответить
Та то херня а не « ответ на агрессивн. действия паРаши».....Не відрижняється нічим від глибокоі абиспакоенности»
показать весь комментарий
29.01.2021 07:28 Ответить
Що треба ставити?)))
показать весь комментарий
29.01.2021 07:45 Ответить
Я бы избегал называть россиян "русскими", для русских это оскорбительно.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:50 Ответить
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1050 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 2777
показать весь комментарий
29.01.2021 07:51 Ответить
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз. Россия - это не страна, россия - это сорт говна. (аксиома )

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 3068 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 3068 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1744
показать весь комментарий
29.01.2021 08:29 Ответить
Про покійників або правду, або нічого. Правда написана в самій новини, а з коментів нічого не буде. Усе зроблено як має бути.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:46 Ответить
Одне одного не відміняє. І ще- те лайно на жаль наше.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:33 Ответить
А пацак, що народився в Києві стає українцем? Дурня
показать весь комментарий
29.01.2021 08:41 Ответить
З тобі подібними його взагалі не буде.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:02 Ответить
Дурко.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:17 Ответить
Оце твоє.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:25 Ответить
Його прблема була в тому що він був Хахлом і ніколи не був українцем
показать весь комментарий
29.01.2021 09:29 Ответить
Посмотрите сериал "Оккупация", чтобы иметь представление о том, как могут развиваться события. Отметьте при этом две веши. Даже ********** раша не нападёт без серьезного обоснования. И второе. Членство США в НАТО может служить препятствием оборонительным действиям блока.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:45 Ответить
Про США аргументуйте, пліз.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:47 Ответить
Смотрите "Оккупацию".
показать весь комментарий
29.01.2021 07:51 Ответить
Дивний аргумент. Ще яку фантастику порадите?
показать весь комментарий
29.01.2021 08:20 Ответить
Примитивизм рассуждений в комментах поражает, ваших в том числе, взяли бы, да посмотрели как это делают умные люди, а то ваш троллинг поднадоел.
показать весь комментарий
29.01.2021 12:32 Ответить
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 8819 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1375
показать весь комментарий
29.01.2021 07:50 Ответить
Пока что я вижу агрессию НАТО во главе с США.
показать весь комментарий
29.01.2021 07:53 Ответить
Так ти і ядерний попіл бачиш.)))
показать весь комментарий
29.01.2021 08:20 Ответить
З кацапами по іншому не можливо , на жаль захід так і не зрозумів цього
показать весь комментарий
29.01.2021 09:31 Ответить
Да неужели? Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 9104 Раша также незаметно загнётся, как и появилась 300 лет назад, для этого НАТО нужна не агрессия а попкорн.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:03 Ответить
Навроді - Всі Розумні, а читати Сумно і Скучно ...
показать весь комментарий
04.03.2021 23:15 Ответить
 
 