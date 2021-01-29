Присутствие подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше - ответ на агрессивные действия РФ, - представитель Альянса Сан

Передовое присутствие боевых многонациональных подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше является ответом на агрессивные действия в Украине и на наращивание российских военных возможностей в этом регионе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время виртуальной презентации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности сказала директор по операциям НАТО Бурку Сан, говорится на сайте НАТО.

"Бурку Сан отметила.... что передовое присутствие сил Альянса на востоке является частью ответа НАТО на незаконную и противоправную аннексию Россией Крыма, на продолжающуюся дестабилизацию на востоке Украины, а также на наращивание военных возможностей России в Балтийском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.

Представительница НАТО сделала свою презентацию перед представителями 57 государств ОБСЕ, включая Россию. Она подчеркнула, что передовое присутствие НАТО, к которому привлечены четыре многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также реализация целевых мероприятий в Черноморском регионе являются мощной демонстрацией единства и солидарности Альянса и дают четкий сигнал, что нападение на одного союзника будет расцениваться как нападение на всех.

Руководитель отдела операций НАТО подчеркнула, что усиленное присутствие Альянса на востоке имеет сугубо оборонительную и пропорциональную природу. НАТО в полной мере придерживается собственных международных обязательств. В частности, передовое присутствие в странах Балтии и в Польше является субъектом мероприятий по развитию доверия и безопасности согласно Венскому документу и согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе, Альянс имеет соответствующие двусторонние соглашения с принимающими государствами.

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Как сообщалось, по решению Варшавского саммита НАТО 2016 года в странах Балтии и в Польше были развернуты силы передового присутствия для укрепления восточного фланга НАТО в ответ на агрессивные действия и воинственную риторику Российской Федерации. Эти силы состоят из четырех отдельных батальонов: в Эстонии - под командованием Великобритании, в Латвии - под командованием Канады, в Литве - под руководством Германии и в Польше - под командованием США.

Силы НАТО на ротационной основе также продолжают осуществлять воздушное и морское патрулирование в регионах Балтийского и Черного морей.