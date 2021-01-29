Присутствие подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше - ответ на агрессивные действия РФ, - представитель Альянса Сан
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Передовое присутствие боевых многонациональных подразделений НАТО в странах Балтии и в Польше является ответом на агрессивные действия в Украине и на наращивание российских военных возможностей в этом регионе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время виртуальной презентации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности сказала директор по операциям НАТО Бурку Сан, говорится на сайте НАТО.
"Бурку Сан отметила.... что передовое присутствие сил Альянса на востоке является частью ответа НАТО на незаконную и противоправную аннексию Россией Крыма, на продолжающуюся дестабилизацию на востоке Украины, а также на наращивание военных возможностей России в Балтийском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.
Представительница НАТО сделала свою презентацию перед представителями 57 государств ОБСЕ, включая Россию. Она подчеркнула, что передовое присутствие НАТО, к которому привлечены четыре многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, а также реализация целевых мероприятий в Черноморском регионе являются мощной демонстрацией единства и солидарности Альянса и дают четкий сигнал, что нападение на одного союзника будет расцениваться как нападение на всех.
Руководитель отдела операций НАТО подчеркнула, что усиленное присутствие Альянса на востоке имеет сугубо оборонительную и пропорциональную природу. НАТО в полной мере придерживается собственных международных обязательств. В частности, передовое присутствие в странах Балтии и в Польше является субъектом мероприятий по развитию доверия и безопасности согласно Венскому документу и согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе, Альянс имеет соответствующие двусторонние соглашения с принимающими государствами.
Как сообщалось, по решению Варшавского саммита НАТО 2016 года в странах Балтии и в Польше были развернуты силы передового присутствия для укрепления восточного фланга НАТО в ответ на агрессивные действия и воинственную риторику Российской Федерации. Эти силы состоят из четырех отдельных батальонов: в Эстонии - под командованием Великобритании, в Латвии - под командованием Канады, в Литве - под руководством Германии и в Польше - под командованием США.
Силы НАТО на ротационной основе также продолжают осуществлять воздушное и морское патрулирование в регионах Балтийского и Черного морей.
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Так що шоу гоу маст он...
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.