РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14115 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
743 6
обстрел (20073) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Наемники РФ применяли на Донбассе 120-мм минометы и гранатометы различных систем. За сутки - 3 вражеских обстрела, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ применяли на Донбассе 120-мм минометы и гранатометы различных систем. За сутки - 3 вражеских обстрела, потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины использовав стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, потерь среди украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди украинских защитников нет", – сказано в сообщении

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины Объединенных сил на Херсонщине отрабатывают ведение оборонительного боя, - Наев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.

Наемники РФ применяли на Донбассе 120-мм минометы и гранатометы различных систем. За сутки - 3 вражеских обстрела, потерь нет, - штаб ОС 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубочке это глубоко пох.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:05 Ответить
Лановой крякнул ..надеюсь наши скорбить не будут
показать весь комментарий
29.01.2021 08:12 Ответить
ні..
показать весь комментарий
29.01.2021 08:34 Ответить
"потєрь нєт".. режим тиші у янєлоха на лічном контолє..
показать весь комментарий
29.01.2021 08:33 Ответить
ЗЕбарига продовжує наживатись на війні.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:52 Ответить
120- ті? Не може бути. Їх же відвели, ще при "баризі". Повернули, щоб тиші дотримуватись, чи як?
показать весь комментарий
29.01.2021 10:12 Ответить
 
 