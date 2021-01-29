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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) ОБСЕ (4790) США (23155)

Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен

Россия отказывается предоставить доступ мониторинговой миссии ОБСЕ и других международных организаций в оккупированный РФ Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом во время своего выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене сказала временная глава миссии США Кортни Остроен.

"Мандат СММ, взятый на себя Постоянным советом, обеспечивает миссии "безопасный и надежный доступ на всю территорию Украины"; все мы знаем, что Крым – это Украина", – сказала представительница США.

По ее словам, несмотря на то, что Россия препятствует в доступе СММ ОБСЕ в Крым, международное сообщество продолжает еженедельно узнавать о политически мотивированных арестах и преследованиях на полуострове.

"На прошлой неделе украинская организация "Крым SOS" опубликовала отчет, основанный на интервью некоторых освобожденных политзаключенных из Крыма. В отчете задокументированы злоупотребления и условия содержания под стражей, которым подвергаются политические заключенные, в том числе избиение тюремными охранниками, применение электрошока и инсценировка казней", – сказала Кортни Остроен.

По ее словам, урегулирования ситуации в Украине должно происходить в соответствии с международным правом и с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и Севастополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму 109 человек лишены свободы за политические взгляды или религию, - правозащитники

Представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич также выступал на этом заседании с докладом о ситуации в Украине, при этом Крым не упоминался.

Также российская сторона пока не отреагировала на заявления представительницы США.

В декабре 2020 года постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ отметил, что людям, проживающим в Крыму, нужна международная поддержка. До этого он призывал Россию допустить миссию ОБСЕ в Крым.

При этом представитель России в ОБСЕ заявил, что российская сторона не воспринимает заявления и требования по работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Крыму, так как считает полуостров своей территорией.

Еще в начале июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя доклад о состоянии прав человека в Крыму, также сообщила, что на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.
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Топ комментарии
+6
Небіжчик хоч визнав, що воно хохол, а не українець. Коли невмоготу стало слухати у Криму українську мову - поїхав у Сочі. Всім кацапам і хахлам туди дорога.
Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 1899
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29.01.2021 08:23
+4
Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 1694 Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 3503
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29.01.2021 08:11
+2
Ніхто за вас,нічого робити не буде,досить скиглити потерпілі
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29.01.2021 08:08
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Правила форума Совет форумчан
А вы намекните Хутину об этом, например отключив свифт.
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29.01.2021 08:03 Ответить
Як тоді вони з ним торгуватимуть? Не відключать.
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29.01.2021 08:07 Ответить
Как с Ираном - нефть в обмен на продовольствие
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29.01.2021 08:08 Ответить
Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 1694 Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 3503
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29.01.2021 08:11 Ответить
США нафта не потрібна. Як і рашці продовольство.
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29.01.2021 08:12 Ответить
Это так ОБСЕ очень хочется в Крым
Им в Вене уютнее и зарплаты приличные 😀😀😀
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29.01.2021 08:05 Ответить
Вечно ОБСЕ шото мешает
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29.01.2021 08:05 Ответить
Так- рашка це саме "шото". І не заважає, а банально не пускає. А танків для прориву на територію Криму в ОБСЄ немає.
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29.01.2021 08:08 Ответить
Сім років всі ВИ знаєте, що Крим- це Україна.
Що РЕАЛЬНО зроблено ВАМИ для того, аби це стало фактом, а не порожніми словами?
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29.01.2021 08:05 Ответить
А Вы?
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29.01.2021 08:06 Ответить
А я питаю в так, хто виступає із заявами, що "Крим-це Україна".
Чи ви дессь чули мої виступи?
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29.01.2021 08:10 Ответить
Вам комменты вообще пророссийские 😀😀😀
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29.01.2021 08:16 Ответить
Вам? Це кудой?
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29.01.2021 08:21 Ответить
Ваши .
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29.01.2021 08:22 Ответить
Тудой-сюдой ))
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29.01.2021 08:23 Ответить
А ваші голослівні.
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29.01.2021 08:24 Ответить
Ніхто за вас,нічого робити не буде,досить скиглити потерпілі
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29.01.2021 08:08 Ответить
За кого "вас" і чому в тебе українська реєстрація? Ти пацак?
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29.01.2021 08:11 Ответить
Йди і роби,або не патякай,що хтось,щось робить не так,покажи як потрібно
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29.01.2021 08:34 Ответить
Командуй десь у себе вдома, пацаче.
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29.01.2021 08:37 Ответить
В тебе пальто заляпалось,у маячню потерпілого
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29.01.2021 08:39 Ответить
Виходячи з прізвища, пан теоретично може бути кримським татарином, який мріє про якусь міфічну "національну автономію". Бажано під турками, бо віра одна. Тому й пан не ототожнює себе з українським народом, а обмовився по Фройду, ляпнувши "за вас нічого робити не буде"
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29.01.2021 08:29 Ответить
Маячня потерпілого
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29.01.2021 08:37 Ответить
То що, лягли під турків кримські татари, чи ще є патріоти України?
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29.01.2021 08:39 Ответить
Вам турки у суп наклали?якщо не було політичної волі,в керівництва держави,для створення кримсько-татарського підрозділу у ЗСУ,то хто вам винен?
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29.01.2021 08:59 Ответить
Дійсно, давайте поговоримо, чому кримські татари не самоорганізувались в 2014-му, коли українська армія була напівзруйнована, політичне керівництво складалось з нікчем та імпотентів? Учасники Революції Гідності сформували перший батальйон нацгвардії, і разом з добробатами проливали свій піт і кров, гинучи за Україну від рук москальських виродків. Політичної волі на створення добробатів теж не було. То де, питаю, добровольчий батальйон кримських татар?
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29.01.2021 10:34 Ответить
Задайте це питання рошену та муженку,та тому,хто відмовив нам у видачі зброї у Криму в 2014.
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29.01.2021 12:38 Ответить
парАшенку і його підсмоктувачам зі скотоложенком на чолі ці питання буде задавати, сподіваюсь, слідчий. Щоб визначити, вимагати від суду довічне чи 25 років з конфіскацією "чесно нажитого"
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29.01.2021 14:50 Ответить
Самоорганізувалися блін,з чим,з палками???
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29.01.2021 12:41 Ответить
У Правого сектора, Української добровольчої армії спочатку теж не було зброї, одні палки, як Ви висловились. Потім потроху стала з'являтись трофейна зброя, далі - зброя, здобута "альтернативними методами". І це не завадило правосекам разом із ЗСУ утилізувати кацапських іхтамнєтів. Тому це не виправдання.
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29.01.2021 14:47 Ответить
Тільки ситуації різні,у Криму та на Донбасі,нас українці просто кинули та зрадили,коли просили зброю,знаеш що,йди ти у сраку
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29.01.2021 15:04 Ответить
Пан як та мавпа, що не може розірватися між розумними та красивими.
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29.01.2021 08:40 Ответить
Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 4016 Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 1687
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29.01.2021 08:10 Ответить
Вся помощь Запада один бессмысленный троллинг.
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29.01.2021 08:11 Ответить
Є і якісь реальні речі, та це дріб'язок.
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29.01.2021 08:13 Ответить
Вся помощь *****, это убийство 15000 Украинцев, смерть, разруха и голод
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29.01.2021 08:14 Ответить
... спасение утопающих - дело рук самих утопающих...прекрасная старинная поговорка.
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29.01.2021 08:14 Ответить
А кто у нас утопает? Бункерное чмо?
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29.01.2021 08:15 Ответить
Небіжчик хоч визнав, що воно хохол, а не українець. Коли невмоготу стало слухати у Криму українську мову - поїхав у Сочі. Всім кацапам і хахлам туди дорога.
Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 1899
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29.01.2021 08:23 Ответить
Не вмер данило, так болячка задавила
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29.01.2021 09:10 Ответить
а шо підсліпувате ОБСЕ забуло в криму?. ПАРЕ вже підтвердило повноваження раші.. що ще треба?.
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29.01.2021 08:31 Ответить
Для сліпих "наблюдатєлєй" абисийе головне - мандат і зарплата з українського бюджету. А робота - не бий лежачого: у Донбасяо - "счітатьть взриви" і зависати в саунах з лугандонськими бл@д@ми. В Криму вони планують вижлуктити залишки кримського вина з погребів, недопиті окупантами
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29.01.2021 08:37 Ответить
хороший сигнал... расией начинают играть...
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29.01.2021 08:35 Ответить
РФ ********* ПАРЄ в дупу цілує і заохочує фюрера православного рейху до нових війн і анексій.
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29.01.2021 08:37 Ответить
Какой хороший закон... Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 7743


Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 2883
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29.01.2021 08:39 Ответить
Бо так колись домовилися УССР та РСФСР. Щось не подобається- так це до тої влади претензії.
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29.01.2021 08:47 Ответить
...РФ есть правоприемница СССР...тем самым приняв на себя все зарубежные обязательства и по долгам СССР, а так же представляет все тогдашние события...
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29.01.2021 10:08 Ответить
А нащо ви це мені пишете? Я це знаю.
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29.01.2021 10:10 Ответить
...ну, и молодец, коли знаешь... а зачем тогда отправки неправильные делаешь ???...
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29.01.2021 18:21 Ответить
Откуда приехали его родаки до 1950 года?Из Турции Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 228
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29.01.2021 09:13 Ответить
Крым. Понаехавшая решила, сходить в туалет на демонстрационной кухне магазина (видео-шок).
https://www.youtube.com/watch?v=k0Mrjm5ZlXY
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29.01.2021 08:45 Ответить
Біле Пальто плетите лапти .Они вам скоро понадобятся.
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29.01.2021 08:45 Ответить
Кістка болить? То не намагайся на ній лоба наморщити.
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29.01.2021 08:48 Ответить
Найбільш вдала операція АТО - перекриття Північно кримського каналу. Цапія зараз стоїть рачки і не знає, що їй робити, бо дупа підгорає. І це все організувала одна людина - Андрій Сенченко. Кріль вже був готовий у 2014му брати з Раші гроші за дніпровську воду в Крим, але вчасно схаменувсь і дав задню.
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29.01.2021 08:55 Ответить
Доступ в крымский концлагерь ограничен...,ГУЛАГ для РАБссии не враг, Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 3581типичное состояние дремучего Совка...
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29.01.2021 09:08 Ответить
Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 1838
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29.01.2021 09:33 Ответить
Характерно, что опять США. Наших "европейских друзей" это, как бы и не сильно волнует.
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29.01.2021 10:20 Ответить
В Обсе и в Пасасе считают что Крім - Украина и в знак ПОЛНОГО понимания приняли в Пасасе параху... Теперь ВСЕ и ВСЕМ стапо совсем понятно, не так ли!?
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29.01.2021 10:51 Ответить
ТАК НЕ ПУСКАЙТЕ РОССИЯН В ЕС !!!
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29.01.2021 11:10 Ответить
херня все это, главное вернуть рашу в ПАСЕ...
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29.01.2021 11:40 Ответить
 
 