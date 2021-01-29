РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14115 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
5 082 18
Германия (6000) Пентагон (1204) Трамп (3339)

Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico

Американское министерство обороны приостановило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативный совет. Пентагон также рассматривает отмену вывода войск из Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на полученное членами совета письмо.

Приостановка рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принес присягу или не заполнил необходимые документы, указано в сообщении.

В частности, возможности работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси, отмечает Politico.

В Пентагоне планируют оценить решение предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии.

Кроме того, администрация нового президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам из-за пересмотра ряда сделок, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США утвердил Остина на пост министра обороны

Напомним, администрация 45-го президента США Дональда Трампа в последние часы своего правления согласовала продажу 50 истребителей F-35 и 18 беспилотников в ОАЭ. Байден планировал пересмотреть эти договоренности.

Также РБК-Украина писало, что в июле 2020 года США одобрили продажу Японии более 100 истребителей F-35 и оборудования к ним. Стоимость контракта составляла более 20 млрд долларов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Байден почав перевірку діяльності агента впливу лаптєрейху.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:31
+4
Хороший менеджер проводит аудит быстро и качественно Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4280а министр финансов США у Байдена Джанет Елен очень умная Леди....найдет каждый доллар США на РАБссии Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4602
показать весь комментарий
29.01.2021 08:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
)))
показать весь комментарий
29.01.2021 08:30 Ответить
Китайцское дерЬмо выше Мавзолея... Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 2609и Фуфломицина Путлера
показать весь комментарий
29.01.2021 08:22 Ответить
На РАБссии 17 000 ржублей считается средний РАБссиянец... Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 9092фюрер не врет...
показать весь комментарий
29.01.2021 08:25 Ответить
Курс гривни к рублю помните? Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 8683Болваны РАБссиянские вы нищеброды,Татьяна Голикова не врет...30 млн...за чертой бедности Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 8683
показать весь комментарий
29.01.2021 08:27 Ответить
Аби віраж не був занадто крутим, а зміна курсу це нормально.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:29 Ответить
Байден почав перевірку діяльності агента впливу лаптєрейху.
показать весь комментарий
29.01.2021 08:31 Ответить
Хороший менеджер проводит аудит быстро и качественно Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4280а министр финансов США у Байдена Джанет Елен очень умная Леди....найдет каждый доллар США на РАБссии Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4602
показать весь комментарий
29.01.2021 08:47 Ответить
 
 