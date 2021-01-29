Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico

Американское министерство обороны приостановило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативный совет. Пентагон также рассматривает отмену вывода войск из Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на полученное членами совета письмо.

Приостановка рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принес присягу или не заполнил необходимые документы, указано в сообщении.

В частности, возможности работать в группах, предоставляющих консультации министру обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси, отмечает Politico.

В Пентагоне планируют оценить решение предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии.

Кроме того, администрация нового президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам из-за пересмотра ряда сделок, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.

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Напомним, администрация 45-го президента США Дональда Трампа в последние часы своего правления согласовала продажу 50 истребителей F-35 и 18 беспилотников в ОАЭ. Байден планировал пересмотреть эти договоренности.

Также РБК-Украина писало, что в июле 2020 года США одобрили продажу Японии более 100 истребителей F-35 и оборудования к ним. Стоимость контракта составляла более 20 млрд долларов.