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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310

В Украине по состоянию на утро пятницы, 29 января, зафиксированы 5 181 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 29 января 2021 года. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 03госпитализированы - 1 916 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 03летальных случаев - 128;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 03выздоровели - 11 310 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 03осуществлено тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24 769, методом ИФА - 19 374).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 08заболели - 1 211 593 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 08выздоровел - 1 003 341 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 08летальных случаев - 22 479;

проведено ПЦР-тестов - 6 209 089.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г.. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 10
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310 12
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И что дал такой ЛохДаун ? На четвертый день после него, мы имеем количество заболевших, как и перед ним, трындец
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29.01.2021 08:25 Ответить
Кому то он дал сверхпрыбыль
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29.01.2021 10:22 Ответить
6,2 лямов тестов - пистьош !
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29.01.2021 09:49 Ответить
Еще немного и у нас мёртвые воскресать начнут.
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29.01.2021 12:28 Ответить
мне вот непонятно выписали это они шитают выздоровели
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29.01.2021 20:13 Ответить
 
 