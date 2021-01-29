За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310
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В Украине по состоянию на утро пятницы, 29 января, зафиксированы 5 181 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 29 января 2021 года. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 916 человек;
летальных случаев - 128;
выздоровели - 11 310 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24 769, методом ИФА - 19 374).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 211 593 человека;
выздоровел - 1 003 341 человек;
летальных случаев - 22 479;
проведено ПЦР-тестов - 6 209 089.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г.. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях", - рассказал Степанов.
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