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За сутки в мире выявили 601,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 102 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в мире выявили 601,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 102 млн

По состоянию на утро 29 января в мире зарегистрировали 601 212 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 388 человек .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 102 041 120 случаев инфицирования, из них 601 212 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 201 044 человек, из них 16 388 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 601,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 102 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 73,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

За сутки в мире выявили 601,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 102 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.
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Я вибачаюсь, а від чого саме померли 16,3 тис чоловік? Дістала ця зманіпульована статистика!
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29.01.2021 08:51 Ответить
 
 