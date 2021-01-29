За сутки в мире выявили 601,2 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 16,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 102 млн
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По состоянию на утро 29 января в мире зарегистрировали 601 212 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 388 человек .
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 102 041 120 случаев инфицирования, из них 601 212 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 201 044 человек, из них 16 388 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 73,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 22-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.
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