В Нацагентстве по розыску и управлению активами заявили, что неизвестные от имени руководства вели фейковое служебное общение: собирали компромат

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) обратилось к правоохранителям касаемо действий неустановленных лиц, которые от имени руководства агентства вели якобы служебное общение с региональными подразделениями.

Об этом сообщается на сайте АРМА, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время неустановленные лица от имени руководства инициировали якобы служебное общение с руководителями межрегиональных территориальных управлений АРМА. Злоумышленники пытались спровоцировать должностных лиц на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства", - заявили в Нацагентстве.

На основании указанных фактов АРМА обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступлений.

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Как предположили в АРМА, злоумышленники могли собирать материалы с целью дальнейшего их использования для дискредитации руководства Агентства.

"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", - отметили в АРМА, подчеркнув, что Нацагентство уже не впервые становится объектом деструктивных акций заинтересованных лиц, направленных на противодействие инициативам и решениям ведомства.

Как сообщалось, в 2017 году Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал АРМА документы о движимом имуществе резиденции "Межигорье", которое арестовано в рамках уголовного дела.

Печерский районный суд Киева в июле 2015 года наложил арест на имущество резиденции "Межигорье", где ранее жил экс-президент Виктор Янукович.