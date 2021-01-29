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Новости Политика Украины
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В Нацагентстве по розыску и управлению активами заявили, что неизвестные от имени руководства вели фейковое служебное общение: собирали компромат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Нацагентстве по розыску и управлению активами заявили, что неизвестные от имени руководства вели фейковое служебное общение: собирали компромат

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) обратилось к правоохранителям касаемо действий неустановленных лиц, которые от имени руководства агентства вели якобы служебное общение с региональными подразделениями.

Об этом сообщается на сайте АРМА, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время неустановленные лица от имени руководства инициировали якобы служебное общение с руководителями межрегиональных территориальных управлений АРМА. Злоумышленники пытались спровоцировать должностных лиц на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства", - заявили в Нацагентстве.

На основании указанных фактов АРМА обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступлений.

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Как предположили в АРМА, злоумышленники могли собирать материалы с целью дальнейшего их использования для дискредитации руководства Агентства.

"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", - отметили в АРМА, подчеркнув, что Нацагентство уже не впервые становится объектом деструктивных акций заинтересованных лиц, направленных на противодействие инициативам и решениям ведомства.

Как сообщалось, в 2017 году Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал АРМА документы о движимом имуществе резиденции "Межигорье", которое арестовано в рамках уголовного дела.

Печерский районный суд Киева в июле 2015 года наложил арест на имущество резиденции "Межигорье", где ранее жил экс-президент Виктор Янукович.
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Развели как котят.(С)
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29.01.2021 08:58 Ответить
Какое руководство, какое руководство? Известно, какое! Коломойское !
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29.01.2021 08:58 Ответить
На РАБссии с 2010 года орудует шайка разводил по полному тарифу....,и имеют доступ на новейшей аппаратуре... в любую дыру...
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29.01.2021 09:02 Ответить

Вчора ЗЕрада проголосувала за створення Бюро Економічної Безпеки.
Чиєї безпеки? Зєлі, Бєні, Ахмєта?

@freeukrman

Зараз вам стане все зрозуміло про Бюро Економічної Безпеки.
Найголовніший факт сьогоднішнього новоствореного органу:

Директора БЕБ призначає преЗЕдент за поданням конкурсної комісії в яку (УВАГА) входять три особи від ПреЗЕдента, три від Кабміну, три від ВРУ.
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29.01.2021 09:10 Ответить
БРИГАДА!
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29.01.2021 10:01 Ответить
Если у руководства рыльце не в пуху - чем их дескредитировать?
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29.01.2021 09:12 Ответить
это не исключено.
Вон фсб в последние годы активно использует пранкеров для звонков политикам и даже первым лицам разных государств с целью выведать что нибудь. А когда их разоблачают в ответ :"А мы пошутили"
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29.01.2021 10:14 Ответить
В системных компаниях все служебные вопросы обсуждаются ТОЛЬКО в письменном виде. А т.к. решалово в АРМЕ было есть и будет, а "решальщики" следов оставлять не любят (общаются или лично или по телефону), то как говорится, "за что боролись - на то и напоролись".
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29.01.2021 10:19 Ответить
 
 