В Нацагентстве по розыску и управлению активами заявили, что неизвестные от имени руководства вели фейковое служебное общение: собирали компромат
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) обратилось к правоохранителям касаемо действий неустановленных лиц, которые от имени руководства агентства вели якобы служебное общение с региональными подразделениями.
Об этом сообщается на сайте АРМА, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время неустановленные лица от имени руководства инициировали якобы служебное общение с руководителями межрегиональных территориальных управлений АРМА. Злоумышленники пытались спровоцировать должностных лиц на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства", - заявили в Нацагентстве.
На основании указанных фактов АРМА обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступлений.
Как предположили в АРМА, злоумышленники могли собирать материалы с целью дальнейшего их использования для дискредитации руководства Агентства.
"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", - отметили в АРМА, подчеркнув, что Нацагентство уже не впервые становится объектом деструктивных акций заинтересованных лиц, направленных на противодействие инициативам и решениям ведомства.
Как сообщалось, в 2017 году Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал АРМА документы о движимом имуществе резиденции "Межигорье", которое арестовано в рамках уголовного дела.
Печерский районный суд Киева в июле 2015 года наложил арест на имущество резиденции "Межигорье", где ранее жил экс-президент Виктор Янукович.
Пожалуйста, подождите...
Вчора ЗЕрада проголосувала за створення Бюро Економічної Безпеки.
Чиєї безпеки? Зєлі, Бєні, Ахмєта?
@freeukrman
Зараз вам стане все зрозуміло про Бюро Економічної Безпеки.
Найголовніший факт сьогоднішнього новоствореного органу:
Директора БЕБ призначає преЗЕдент за поданням конкурсної комісії в яку (УВАГА) входять три особи від ПреЗЕдента, три від Кабміну, три від ВРУ.
Вон фсб в последние годы активно использует пранкеров для звонков политикам и даже первым лицам разных государств с целью выведать что нибудь. А когда их разоблачают в ответ :"А мы пошутили"