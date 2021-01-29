РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14177 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
638 4
ВОЗ (773) карантин (16730) Китай (2395) Ухань (48) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 встретилась с китайскими коллегами в Ухане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску места происхождения коронавируса встретилась с китайскими коллегами.

Об этом сообщила участница делегации, нидерландский вирусолог Марион Купманс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первая встреча лицом к лицу с нашими коллегами. Поправка: маска к маске, учитывая медицинские ограничения. Обсуждаем программу нашего визита. Глава китайской команды профессор Ваньнянь шутит о технических сбоях. Приятно увидеть наших коллег после долгих встреч в Zoom", - написала Купманс в твиттере.

В четверг у делегации ВОЗ закончился двухнедельный карантин после прибытия в Китай. Ученые планируют посетить больницы, лаборатории и рынки в Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус. Они также поговорят с некоторыми из первых пациентов.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставили вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа экспертов ВОЗ завершила карантин и приступает к работе в г.Ухань

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не там шукають.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:09 Ответить
Куди пустили, там і шукають.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:11 Ответить
Єдине, що цікавить- хоч якийсь результат, а не постійні репортажі з цього шоу.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:10 Ответить
Тільки не кажіть, що в Ухані смороду в теплій свійській атмосфері ялини спекотне з летючої миші Група експертів ВООЗ з вивчення COVID-19 зустрілася з китайськими колегами в Ухані - Цензор.НЕТ 912
показать весь комментарий
29.01.2021 09:28 Ответить
 
 