РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14177 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 756 78
санкции (10609) США (23155) 1+1 (164) Арахамия (956) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

"Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Александр Дубинский заявляет, что руководство фракции боится обсуждать его исключение из фракции, а также введение против него санкций США.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "СН" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Глава фракции "СН" Давид Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир 1+1 обсудить введённые против меня на основании фейекового доноса соросят-пинчучат санкции и постыдные попытки продавить мое исключение из фракции путём анонимного голосования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Я понимаю, почему он не пришёл. И почему не пришёл его зам Александр Трухин.

Они испугались. Им нечего сказать. Потому что я прав", - рассказал Дубинский.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Слуга народа Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир 1+1 обсудить мое исключение из фракции 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
@PavloNuss

Думаю, что телеканал 1+1, который вчера весь своей эфир отвел для отбеливания Дубинского, должен пополнить санкционный список Минфина США.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:14
+13
Кажуть шо після того як цю бородату хвойду заблокували на Ютуб,воно викладає роліки на Порнохабі))
показать весь комментарий
29.01.2021 09:14
+10
Обиженый собачий рот, собирай уже манатки и и за паребрик
показать весь комментарий
29.01.2021 09:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цензор у вас культ Дубинксокого на сайте. Сделайте лучше расследование о том как этот агент РФ (официальное заявление США) работал на территории Украины, а вы же сейчас ореол сейчас вокруг него создаете, а не мочите.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:13 Ответить
Цікавлять виключно клікабельні новини, не до них претензії, а до читачів.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:15 Ответить
Не согласен, зная новостную кухню изнутри, все зависит от личности новостного редактора, он делает на самом деле новости для себя в первую очередь (неосознано поянтное дело)
показать весь комментарий
29.01.2021 09:18 Ответить
Не буде кліків задля продажу рекламної площі- не буде і такого редактора.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:21 Ответить
ВОт именно поэтому и надо делать расслпедования про Дубинского это будет хит и в рекламно и в имиджевом отношении для Цензора. А не засырать эфир как сейчас.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:29 Ответить
Бодатися з Бєнею? Ви зараз серйозно?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:31 Ответить
Для сравнения открыл ленты Гордона, Униана, Бибиси, Зеркало Недели, - нет там культа Дубиннсокго даже на УНИане (чисто Коломойского агентство). Зато есть на Гордоне что в Херсоне лежать горы ужасных отходов , на Зеркало что фильм про дворец вашего Хутина посмотрели более 100 млн. и т.д. Так что не надо ляляля
показать весь комментарий
29.01.2021 09:42 Ответить
"вашего Хутина"? Ну по-перше, він *****.
А по-друге, ти десь головою вдарився.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:47 Ответить
А чого це його ще Фейсбук не забанив? Непорядок...
показать весь комментарий
29.01.2021 09:13 Ответить
Так подавай жалобу, если ты есть в Фейсбуке.
Сейчас какраз акция проходит по мочилову Дубины в Фейсбуке.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:39 Ответить
Дурнею не займаюся і шоу не цікавлюся.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:52 Ответить
В белом пальто над ситуацией... Знакомо.

Пусть кто-то другой банит мерзавцев, занимается общественной деятельностью, идет на фронт, лезет на баррикады.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:29 Ответить
Просто ти поплутав реальне життя з віртуальним, буває.)))
показать весь комментарий
29.01.2021 15:42 Ответить
Нет. Я спутал человека с гражданской позицией и безпринципное говно.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:45 Ответить
Капець ти ш зону те. От ти дійсно віриш, що ці дурні забавки з коментами та скаргами в інеті на щось впливають- ну, окрім як на збільшення трафіку і більш гарного продажу рекламних площ. ?
показать весь комментарий
29.01.2021 15:54 Ответить
В таком случае все твои коментарии теряют всякий смысл. Это бесполезный пердеж в лужу.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:30 Ответить
@PavloNuss

Думаю, что телеканал 1+1, который вчера весь своей эфир отвел для отбеливания Дубинского, должен пополнить санкционный список Минфина США.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:14 Ответить
Було б ще чим тому Нуссу думати...
показать весь комментарий
29.01.2021 09:16 Ответить
А Беніна шавка Дубиняра чим думає?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:26 Ответить
З якого дива мене мають цікавити проблеми шавок? Вони на те і є шавки, щоб гавкати не сильно розуміючи, на кого і за що.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:32 Ответить
То навіщо було заходити і строчити коменти в темі про цю шавку, якщо це не цікаво?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:37 Ответить
Що мається на увазі під "популярністю в масах"?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:44 Ответить
Пані погано розуміє сказане мною? Треба пояснювати? Ну Ок.
Мене не цікавлять РОЗУМОВІ ПРОБЛЕМИ шавок, мене цікавить, чому ці шавки так популярні в масах. Тому і коментую. Може, хтось з цих мас замислиться, чого це їх так цікавлять нікчемні слова різноманітних ШАВОК.
Так зрозуміло?
Відносно "строчити коменти". Я коментую новини по їх суті. Вам мої коменти не подобаються, аргументовано заперечити мені ви не здатні і просто зривається на хамство. Це свідчить виключно про одне- ваші розумові здібності.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:45 Ответить
Що мається на увазі під "популярністю в масах"?

І приклади хамства заодно демонструйте.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:48 Ответить
Я розумово нездатним пояснюю виключно один раз. Далі вже якось самі.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:49 Ответить
Де була відповідь на моє питання?

"Що мається на увазі під "популярністю в масах"?"
показать весь комментарий
29.01.2021 09:51 Ответить
А я вже показую приклад хамства від "пальта"

"ти десь головою вдарився."

29.01.2021 09:47
показать весь комментарий
29.01.2021 09:50 Ответить
Тобто я маю дозволяти якомусь дуркові звертатися до мене, як до сторонника *****? Ви навіть дурніші, ніж здавалися на перший погляд.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:56 Ответить
Навіть вважаючий когось адептом пуйла, та людина не хамила.

Відповідь на моє питання по темі, про Дубиняру від типу не вдареного головою і розумово не відсталого "пальта" коли буде?
показать весь комментарий
29.01.2021 10:03 Ответить
Вже ніколи.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:09 Ответить
Відповідь на це питання мені не дав ні разу.
Ну хоча б з'ясували хто є хто. І ці маячню не треба було мені писати.

"Я розумово нездатним пояснюю виключно один раз. Далі вже якось самі."
29.01.2021 09:49
показать весь комментарий
29.01.2021 10:15 Ответить
Я відповів на перше питання
ua Алла Новосад 5b57f84f
То навіщо було заходити і строчити коменти в темі про цю шавку, якщо це не цікаво?
Ви цю відповідь проігнорували і чекаєте відповідь на друге питання? Ну чекайте...)))
показать весь комментарий
29.01.2021 10:20 Ответить
Не дуже треба.
Тим більше, від самолайкера.

29.01.2021 09:16
Відповісти
Мені подобається 1
показать весь комментарий
29.01.2021 10:22 Ответить
Ти ще до мишей присікайся. Капець безголове...
показать весь комментарий
29.01.2021 10:33 Ответить
Не хами, неадекватний самолайкер, бо вже наляпало на законний бан.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:35 Ответить
Ти диви, мені "хазяйка форуму" якась погрожує...)))
показать весь комментарий
29.01.2021 10:52 Ответить
Не погрожую, а констатую факт.
Відчепись, репях. Я ж тебе не зачіпала.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:54 Ответить
"Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4056 отличная идея...

Есть сознательные граждане знающие как подать сигнал в компетентные органы?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:46 Ответить
Хай краще зіки, 112 та нюзван закриють, а то скоро мертвечук в "премєри" видереться.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:40 Ответить
Кажуть шо після того як цю бородату хвойду заблокували на Ютуб,воно викладає роліки на Порнохабі))
показать весь комментарий
29.01.2021 09:14 Ответить
в разделе "зоофилия"?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:16 Ответить
Розділ свинособаки))
показать весь комментарий
29.01.2021 09:17 Ответить
ваш знак питання зайвий
показать весь комментарий
29.01.2021 09:20 Ответить
в розділі "глубокая собачая глотка"
показать весь комментарий
29.01.2021 09:41 Ответить
раньше Порошенко бородатое чмо везле лепило, понял что уже это не работает лепит Сороса и Пинчука "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции - Цензор.НЕТ 592
показать весь комментарий
29.01.2021 09:14 Ответить
Обиженый собачий рот, собирай уже манатки и и за паребрик
показать весь комментарий
29.01.2021 09:15 Ответить
в ютубе снимай видео.... "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции - Цензор.НЕТ 8837
показать весь комментарий
29.01.2021 09:15 Ответить
Персона этого круглого дурака заинтересует Прокуратура США.... "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции - Цензор.НЕТ 4862зуб даю,что ДУБинский попал...
показать весь комментарий
29.01.2021 09:16 Ответить
... нафіга воно мені?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:16 Ответить
Тебе может быть и не надо...а мне интересно посмотреть и почитать как зеленое стадо друг друга за жопы кусает.... "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7415
показать весь комментарий
29.01.2021 09:18 Ответить
Дивно, що на таку зневагу до форумчан нема відповідної реакції.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:24 Ответить
Специально для вас зебилов...на Цензоре опубликовали новость про осла оманского...с видосиком....идите смотрите...и млейте от счастья...
показать весь комментарий
29.01.2021 09:26 Ответить
Спеціально для форуму я там вже залишив свій комент. А ти далі лайном в форумчан та українців кидайся, адже більше ні на що не здатне.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:34 Ответить
Зебилы не люди...зебилы скоты...
показать весь комментарий
29.01.2021 09:47 Ответить
Нацисти аплодують тобі стоячи.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:48 Ответить
Мені теж цікаво побачити фінал цієї бойні ЗЕлених тараканів в банці...як вони починають жерти один одного, аби залишитись при владі!! "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 1462
показать весь комментарий
29.01.2021 09:53 Ответить
За собачкин рот ссыкотно...
показать весь комментарий
29.01.2021 09:16 Ответить
два цыгана поругались
показать весь комментарий
29.01.2021 09:20 Ответить
РАБссиянская Новая газета выяснила,что за 20 лет Путлерская шайка не воров и жуликов влила для Слуг Путлера за бугром 609 миллиардов долларов,сколько из этой суммы влили Ведмедчукам, Шариям,Индюковичам,Азировым и прочим "опричникам" можно высчитать самостоятельно....
показать весь комментарий
29.01.2021 09:23 Ответить
Ну блин 95квартал 2. Какой предводитель такая шобла.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:34 Ответить
Задача РАБссии плодить предателей,хоть вы Крыму,хоть на Дамбассе или в США...или Белоруси...разницы нет...,был бы чувак,а доллары найдутся... политика дело вонючее и кровавое...и РАБссия в таком дерьме,что рыба в воде уже 600 лет...
показать весь комментарий
29.01.2021 09:37 Ответить
Саша, это называется «слить гавно в унитаз».
показать весь комментарий
29.01.2021 09:39 Ответить
хто дивився останній випуск наташаМовуНаХлібНеНамажешМосійчук ? палиця була?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:42 Ответить
а шо, вчора мосейчучка знову вилізла?
Бо я снукер дивився...
показать весь комментарий
29.01.2021 09:46 Ответить
Есть такая украинская блогерша..., Галька Зі Львова,дуже полюдляє троліть Зелемойскіх "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 3388Файна Дівчина....підпишіться будь ласочка...Вподобайки обов*язкові "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 1803 "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 3793
показать весь комментарий
29.01.2021 09:47 Ответить
Арахамия понял, что за чмо есть эта тупая, злобная и курчавая обезьна, которая по соместительству еще является собачей пастью для бени... зачем себя марать общением с такой наволочью?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:55 Ответить
Якщо вже Арахамія погидував спілкуватися, то мабуть "недовго вже буде маятися бабулька в високовольтних дротах".
показать весь комментарий
29.01.2021 10:02 Ответить
Ну и пасть у этого слуги бени! Я думала, что у черноротой ленки бондаренко самое большое поддувало, оказывается, рекорду есть куда расти.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:58 Ответить
Ягоди з одного поля, причому вовчі.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:03 Ответить
пасть развивается упорными тренировками со снарядом нужного диаметра...
показать весь комментарий
29.01.2021 10:13 Ответить
в ж№пу собі засунь 1плюс 1.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:08 Ответить
После эпического "мама любит скорость" как, вообще, можно обсуждать любые выссеры от Дубинского?
показать весь комментарий
29.01.2021 10:16 Ответить
"Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7826
показать весь комментарий
29.01.2021 10:33 Ответить
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - А ОН ТЕБЯ...https://m.youtube.com/watch?v=My3DxPMQJWs
показать весь комментарий
29.01.2021 10:39 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ТЕБЯ СЛИЛИ КАК ГОВНО ПАРШИВОЕ )))
показать весь комментарий
29.01.2021 11:07 Ответить
А ти позви його на 5-ий
показать весь комментарий
29.01.2021 11:30 Ответить
 
 