"Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Слуга народа" Александр Дубинский заявляет, что руководство фракции боится обсуждать его исключение из фракции, а также введение против него санкций США.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "СН" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Глава фракции "СН" Давид Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир 1+1 обсудить введённые против меня на основании фейекового доноса соросят-пинчучат санкции и постыдные попытки продавить мое исключение из фракции путём анонимного голосования.
Я понимаю, почему он не пришёл. И почему не пришёл его зам Александр Трухин.
Они испугались. Им нечего сказать. Потому что я прав", - рассказал Дубинский.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
Пожалуйста, подождите...
А по-друге, ти десь головою вдарився.
Сейчас какраз акция проходит по мочилову Дубины в Фейсбуке.
Пусть кто-то другой банит мерзавцев, занимается общественной деятельностью, идет на фронт, лезет на баррикады.
Думаю, что телеканал 1+1, который вчера весь своей эфир отвел для отбеливания Дубинского, должен пополнить санкционный список Минфина США.
Мене не цікавлять РОЗУМОВІ ПРОБЛЕМИ шавок, мене цікавить, чому ці шавки так популярні в масах. Тому і коментую. Може, хтось з цих мас замислиться, чого це їх так цікавлять нікчемні слова різноманітних ШАВОК.
Так зрозуміло?
Відносно "строчити коменти". Я коментую новини по їх суті. Вам мої коменти не подобаються, аргументовано заперечити мені ви не здатні і просто зривається на хамство. Це свідчить виключно про одне- ваші розумові здібності.
І приклади хамства заодно демонструйте.
"Що мається на увазі під "популярністю в масах"?"
"ти десь головою вдарився."
29.01.2021 09:47
Відповідь на моє питання по темі, про Дубиняру від типу не вдареного головою і розумово не відсталого "пальта" коли буде?
Ну хоча б з'ясували хто є хто. І ці маячню не треба було мені писати.
"Я розумово нездатним пояснюю виключно один раз. Далі вже якось самі."
29.01.2021 09:49
ua Алла Новосад 5b57f84f
То навіщо було заходити і строчити коменти в темі про цю шавку, якщо це не цікаво?
Ви цю відповідь проігнорували і чекаєте відповідь на друге питання? Ну чекайте...)))
Тим більше, від самолайкера.
29.01.2021 09:16
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Відчепись, репях. Я ж тебе не зачіпала.
Есть сознательные граждане знающие как подать сигнал в компетентные органы?
Бо я снукер дивився...