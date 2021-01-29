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Ударил бутылкой по голове и пытался изнасиловать: на Харьковщине задержали рецидивиста за нападение на 13-летнюю школьницу

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ударил бутылкой по голове и пытался изнасиловать: на Харьковщине задержали рецидивиста за нападение на 13-летнюю школьницу

На Харьковщине полицейские задержали ранее судимого мужчину за попытку изнасилования школьницы. 38-летний злоумышленник пытался обидеть девочку, когда та возвращалась после уроков домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"27 января около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Волчанском районе неизвестный напал на 13-летнюю девушку, нанес ей телесные повреждения и пытался осуществить действия сексуального характера", - сказано в сообщении.

Сведения о событии были внесении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Во время досудебного расследования установлено, что неизвестный напал на девушку неподалеку от учебного заведения, когда она возвращалась из учебного заведения домой. Злоумышленник ударил ее бутылкой по голове и повалил на землю. Девушка начала вырываться и звать на помощь. Испугавшись, нападающий быстро поднялся и пошел в сторону леса. Школьница побежала в учебное заведение, а учительница вызвала полицию и медиков", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней задержан на Сумщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Отмечается, что полицейские провели осмотр места происшествия. Для установления личности правонарушителя полицейским понадобилось несколько часов.

38-летний житель города Волчанск был неоднократно судим за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека. 21 января он освободился из харьковской исправительной колонии после отбывания наказания.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.
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Топ комментарии
+16
Здох народний ватник РФ Лановий. А на цензорі відключили коменти під цією сумною новиною і читачам ніде висловити своє співчуття.Ганьба!
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29.01.2021 09:24
+8
На нарах теплее, тем более там макароны...
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29.01.2021 09:22
+6
Гепин електорат)
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29.01.2021 09:50
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Злякався криків? Сумніваюся. Або під наркотою це робив, або вже просто не сповна розуму.
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29.01.2021 09:20 Ответить
Не виключено що пов"язали першого "підходящого", можливо звичайно що це і він, але згадаймо справу К. Гандзюк, із "спійманим" по гарячих слідах...
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29.01.2021 10:01 Ответить
На нарах теплее, тем более там макароны...
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29.01.2021 09:22 Ответить
Не гони бред, ничего подобного давно уже нет, а если и опускают, то исключительно за сотрудничество с администрацией. Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 6949
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29.01.2021 10:03 Ответить
сидевшие в тюрьме не станут полноценными членами общества. они вернутся в их "дом"
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29.01.2021 12:20 Ответить
Не скажите...
Примеры тому: Дважды не судимый Янукович... Рабинович из ОПЗЖ... можно продолжить В. Черновил, С. Хмара, Л Лукяненко и прочая, и прочая, и прочая...
И все это уважаемые люди президенты, депутаты... правда государство как зона (коррупция, рейдерство, прихватизация...) но то такое. Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 7631
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29.01.2021 12:32 Ответить
Здох народний ватник РФ Лановий. А на цензорі відключили коменти під цією сумною новиною і читачам ніде висловити своє співчуття.Ганьба!
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29.01.2021 09:24 Ответить
здох підкацапник и ну ху.. з ним ..через рік ніхто і не згадає хто він..
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29.01.2021 09:55 Ответить
Надеюсь, тяжело покидал этот мир махровый путиноид "ланавой".... Пусть гниёт в загнивающей паРаше и ждёт кремлёвскую крысу к себе в Пекло.... Аминь...
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29.01.2021 10:04 Ответить
это рецедивист,таким пожизненно надо давать,они неисправимы
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29.01.2021 09:27 Ответить
Можно и расстреливать, как например тех кого повязали за Чикотило... или сажать, как тех кого посадили за Ткача...
Проблема не в наказании за преступление, проблема в отсутствии гарантии, что в очередной раз не будет "судебной ошибки"! У нас он Конституционный Суд изгиляется на весь мир, а Ероопупейский "мир" говорит "Дело не новое, дело хреновое, но вы исполняйте!"...
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29.01.2021 12:40 Ответить
Скот...
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29.01.2021 09:48 Ответить
Гепин електорат)
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29.01.2021 09:50 Ответить
Ага. Во Львове, Тернополе.... не насилуют? Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 1641
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29.01.2021 10:04 Ответить
Хоч в тебе і Лахтоботське прізвище иванов, відповім. Гвалтують. Прибічники ОПЖА є скрізь
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29.01.2021 10:07 Ответить
А Ищенко (Ыщенко) теж не українське прізвище... Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 7574
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29.01.2021 12:44 Ответить
Напишіть розробникам цензорнет щоб зробили можливість змінювати ім"я на їх сайті. І я заміню козлокацапську літеру на українську
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29.01.2021 13:52 Ответить
А рахунок, за надання посередницької послуги куди вислати? А клієнт точно платоспроможний?.. Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 5757
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29.01.2021 14:49 Ответить
Хіба "вітер" єврейське прізвище?
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29.01.2021 15:50 Ответить
Прізвище не єврейське, але якщо взяти до уваги, що Українців, вже тридцятий рік водять по пустелі... Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 6420
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29.01.2021 16:16 Ответить
Ще водити треба, бо рабська свідомість совка ще лишилась у багатьох
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29.01.2021 16:41 Ответить
За моделюванням вчених, "водіння", закінчилось лише тоді коли "вдячні" євреї вбили Мойсея...
Так що нам не "ходить" ще треба, а повідкручувать голови як мінімум вже шести "мойсеям"!
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29.01.2021 18:10 Ответить
5 дней на свободе... наверное не успел реабилитироваться , да "защитнички", "понять и простить" ??
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29.01.2021 09:59 Ответить
У старі добрі часи він би вже висів...
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29.01.2021 10:05 Ответить
Став на путь ісправлєнія. Вже не розбійні напади, а згвалтування. Це ж зовсім інша справа. Щось мені здається що Харків занадто часто потрапляє в кримінальні хроніки.
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29.01.2021 10:57 Ответить
Сторонники педофила шария ходят на охоту. Берегите ваших детей.
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29.01.2021 11:05 Ответить
Не розповсюджуйте брехливих чуток...Нагадаю,що у свій час совіти теж звинувачували Вячеслава Чорновола і Степана Хмару у згвалтуванні і педофеліі...
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29.01.2021 11:20 Ответить
Знову таки, не всі вони чорговоли та хмари. Більшість звичайні гопарі.
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29.01.2021 11:30 Ответить
Ще є Вадими Рабіновичі, дуууже поважні особи...
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29.01.2021 12:46 Ответить
Урод ,почему их выпускают ?😡😡😡
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29.01.2021 11:22 Ответить
Так вони ж з кацапами не воювали.
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29.01.2021 11:28 Ответить
Хімічна кастра́ція (лат. castratio «оскоплення») - це кастрація, яка проводиться шляхом введення в організм спеціальних препаратів, які пригнічують вироблення статевих гормонів, сприяють зниженню статевого потягу і статевої активності, та виключають можливість здійснення статевого акту.[1][2] Хімічна кастрація може застосовуватися як покарання за статеві злочини, найчастіше за педофілію[3][4], але може також застосовуватися для ґвалтівників-рецидивістів.[5] Хімічна кастрація може відбуватись також як наслідок лікування антиандрогенними препаратами, зокрема при раку простати[1][4], а також при деяких гормональних розладах.[5] Хімічна кастрація є своєрідною альтернативою хірургічній кастрації, оскільки при її застосуванні в даної особи не видаляються статеві органи[6][7][8],
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29.01.2021 11:35 Ответить
 
 