Ударил бутылкой по голове и пытался изнасиловать: на Харьковщине задержали рецидивиста за нападение на 13-летнюю школьницу
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На Харьковщине полицейские задержали ранее судимого мужчину за попытку изнасилования школьницы. 38-летний злоумышленник пытался обидеть девочку, когда та возвращалась после уроков домой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"27 января около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Волчанском районе неизвестный напал на 13-летнюю девушку, нанес ей телесные повреждения и пытался осуществить действия сексуального характера", - сказано в сообщении.
Сведения о событии были внесении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
"Во время досудебного расследования установлено, что неизвестный напал на девушку неподалеку от учебного заведения, когда она возвращалась из учебного заведения домой. Злоумышленник ударил ее бутылкой по голове и повалил на землю. Девушка начала вырываться и звать на помощь. Испугавшись, нападающий быстро поднялся и пошел в сторону леса. Школьница побежала в учебное заведение, а учительница вызвала полицию и медиков", - сообщили в полиции.
Отмечается, что полицейские провели осмотр места происшествия. Для установления личности правонарушителя полицейским понадобилось несколько часов.
38-летний житель города Волчанск был неоднократно судим за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека. 21 января он освободился из харьковской исправительной колонии после отбывания наказания.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Примеры тому: Дважды не судимый Янукович... Рабинович из ОПЗЖ... можно продолжить В. Черновил, С. Хмара, Л Лукяненко и прочая, и прочая, и прочая...
И все это уважаемые люди президенты, депутаты... правда государство как зона (коррупция, рейдерство, прихватизация...) но то такое.
Проблема не в наказании за преступление, проблема в отсутствии гарантии, что в очередной раз не будет "судебной ошибки"! У нас он Конституционный Суд изгиляется на весь мир, а Ероопупейский "мир" говорит "Дело не новое, дело хреновое, но вы исполняйте!"...
Так що нам не "ходить" ще треба, а повідкручувать голови як мінімум вже шести "мойсеям"!