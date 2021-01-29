Ударил бутылкой по голове и пытался изнасиловать: на Харьковщине задержали рецидивиста за нападение на 13-летнюю школьницу

На Харьковщине полицейские задержали ранее судимого мужчину за попытку изнасилования школьницы. 38-летний злоумышленник пытался обидеть девочку, когда та возвращалась после уроков домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"27 января около 12:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Волчанском районе неизвестный напал на 13-летнюю девушку, нанес ей телесные повреждения и пытался осуществить действия сексуального характера", - сказано в сообщении.

Сведения о событии были внесении в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Во время досудебного расследования установлено, что неизвестный напал на девушку неподалеку от учебного заведения, когда она возвращалась из учебного заведения домой. Злоумышленник ударил ее бутылкой по голове и повалил на землю. Девушка начала вырываться и звать на помощь. Испугавшись, нападающий быстро поднялся и пошел в сторону леса. Школьница побежала в учебное заведение, а учительница вызвала полицию и медиков", - сообщили в полиции.

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Отмечается, что полицейские провели осмотр места происшествия. Для установления личности правонарушителя полицейским понадобилось несколько часов.

38-летний житель города Волчанск был неоднократно судим за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека. 21 января он освободился из харьковской исправительной колонии после отбывания наказания.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.