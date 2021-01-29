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Новости Политика Украины
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видеообращение (15) Газ (10094) Зеленский (16493) ипотека (131)

Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний: Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к украинцам, в котором отчитался о выполнении предвыборных обещаний.

Соттветсвующее видео Зеленский опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Поэтому без посредников и без лжи - о том, что было сделано за последнее время", - отметил Зеленский.

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Далее он перечислил то, что по его мнению, было сделано для украинцев в рамках выполнения предвыборных обещаний главы государства:

• Установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей - 6, 99 грн, меньше может быть, больше - нет;

• Запущена доступная для украинцев ипотека - под 7%;

• Парламент одобрил президентский законопроект о народовластии через референдум.

• Поддержаны законы о Бюро экономической безопасности, а также о реформе СБУ.

• И о самом важном - о детях. Подписал указ о премиях, стипендиях и грантах для умных, талантливых учеников Украины.

"Я призываю местные власти, в полномочия которых входят именно эти вопросы, отнестись к этому ответственно, с мыслью в первую очередь об обычных людях, рядовых украинцах", - цитирует государству государства пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что Кабинет министров установил предельную цену в 6,99 грн за 1 куб. м газа для бытовых потребителей.

"Меньше может быть, больше - нет, не может быть. Это касается всего отопительного сезона. И это точно конец планам некоторых монополистов. Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей", - отметил президент.

Глава государства сообщил, что весной все газоснабжающие компании должны представить населению годовые продукты.

"Там должна быть выгодная, фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать", - сказал президент.

Он также напомнил, что правительство упростило доступ к субсидиям, и большинство граждан может получить их сразу после заявки. На субсидии Кабинет министров выделит необходимые средства.

"В целом вопросы тарифов должны быть проанализированы и решены комплексно, по моему поручению правительство и НКРЭКУ занимаются сейчас этим. Одним словом - работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в ваших кошельках не было пусто", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого он отметил, что на этой неделе была запущена доступная для украинцев ипотека под 7% годовых.

"Мы обещали в программе сделать все, чтобы у молодых украинских семей голова болела только от одного вопроса: что же им выбрать - квартиру в городе или загородный домик", - заявил Зеленский.

"Считаю, что это большая победа. Когда кто-то вам говорит, что в его время показатели в стране были выше, он в этом смысле не врет. Потому что еще два года назад средняя ставка по ипотеке в Украине была 21%. Сейчас будет семь. И уже в этом году украинцы - и, кстати, это касается не только молодых семей, но и всех наших граждан - так вот, уже в этом году они смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%", - заверил Зеленский.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+73
Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто, - Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний - Цензор.НЕТ 3977
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29.01.2021 09:22
+69
Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто, - Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний - Цензор.НЕТ 7577
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29.01.2021 09:22
+54
Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто, - Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний - Цензор.НЕТ 2552
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29.01.2021 09:23
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Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо - Цензор.НЕТ 790
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29.01.2021 22:54 Ответить
Говорит одно, а делается всё наоборот.
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29.01.2021 23:21 Ответить
Я не получил аванс и не получу ЗП за январь месяц, я работаю в проектировании в ДП, как вы думаете мне спортом заниматься или же сохранять калории?!
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29.01.2021 23:52 Ответить
читает
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30.01.2021 00:13 Ответить
Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо - Цензор.НЕТ 8257
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30.01.2021 00:19 Ответить
да - всего у нас хватает.... , как и той массы что верит в спасение "кацапо мира"...- и это - а расскажи о не "тупоголовой" тамтешй- кацапской...- как там у вас..., как там "великий" пУ правит - какие свершения.... Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо - Цензор.НЕТ 2742
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30.01.2021 07:19 Ответить
Врет и не краснеет- 4 (четыре) буквы...
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30.01.2021 02:53 Ответить
Актери не краснеют.
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30.01.2021 10:38 Ответить
Справа в тому, що не всі будинки опалюються газом.
Тому виникає питання, чому ж ви, шахраї, підняли ціну синхронно всім ?
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30.01.2021 07:59 Ответить
Ага.. отличное решение, компенсировать фирташу за газ, за счет нас, налогоплательщиков
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30.01.2021 09:45 Ответить
У зебабулек сращу сиало теплее и больше денег. Дякую дуже дякую.
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30.01.2021 10:40 Ответить
Цена 6,99 "возникла" только после протестов.. И то всего на два месяца. Понятно впереди весна и лето и вероятно ( по логике) цена на газ упадет или скорее останется такой же. А что будет с октября 2021, можно и к гадалке не ходить.. В общем чи не достижение. Теперь о субсидиях. Ну тут лицемерие зашкаливает. Уже при Зе принято законодательно изменение формулы расчета субсидий с заменой в формуле постоянной цифры "15" на цифру "20" что автоматически увеличивает для субсидиантов обязательный платеж на 25%, а значит на эту же сумму уменьшает субсидию. ( и действие этого постановления отложено только на время карантина, как впрочем и то повышенные соц норм на воду,, газ, эл. энергию в 50% что тоже ввели только на время карантина. Так что по окончанию карантина субсидианты либо лишатся субсидии, либо она уменьшится в два раза. И это еще не все достижения. Только на время карантина отложено постановление на введение новых платежей - так называемые абонплаты на воду, тепло и МУСОР !!! И это только то что " на плаву".. Выполнило ОНО свои обещания... Цена на воду поднялась с нового года, цена на транспортировку газа поднялась ( раньше ее вообще не было), цена на эл. энергию с 0,9 гр поднялась до 1,68 и т.д. Такое ощущение что мы вступаем в полосу настоящих драконовских тарифов ( без кавычек)
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30.01.2021 10:41 Ответить
Які досягнення !!Ціни виросли буквально на все і вся !! Невже президент живе в другому вимірі !! нічого не бачить і не чує !! одне із досягнень """придумали доставку газу-- показалось мало !! Добавили ще ціну майже вдвічі !!!! Навіть жадний порошенко до цього не додумався !!! за нього зробив щедрий зеленський !! постає питання ""коли ви нажеретеся "" !!!!
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30.01.2021 11:44 Ответить
Не нажрутся пока украинской землей их не накормят.... В прямом смысле.
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30.01.2021 12:50 Ответить
Вырок работает в поте лица...

Народний депутат від "Слуги народу", екскомік, телеведучий та пародист Олександр Скічко став головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 29 січня 2021 року,
Зеленський особисто зустрівся з новопризначеним очільником ОДА та вручив йому службове посвідчення.
"Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей - все те, чого потребують мешканці Черкащини", - сказав Зеленський.
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30.01.2021 12:24 Ответить
Жаль Черкасчину хорошая область была.
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30.01.2021 20:57 Ответить
ЛЖЕЦЬ!
• Установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей - 6, 99 грн, меньше может быть, больше - нет;

На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.

Всё остальное в том же ключе.
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30.01.2021 12:29 Ответить
Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо - Цензор.НЕТ 3783
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30.01.2021 20:53 Ответить
В кошельках точно пусто не будет, если тенех напечатать. Презедент не брешет, верьте ему
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31.01.2021 18:07 Ответить
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