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Вакцинация в Украине стартует в феврале и будет происходить исключительно безопасными вакцинами, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцинация в Украине стартует в феврале и будет происходить исключительно безопасными вакцинами, - Степанов

На первом этапе будут вакцинировать людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19, а также тех, кто выполняет критические функции.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоро в Украине начнется вакцинация от COVID-19. Она начнется в феврале, так как мы и говорили в сентябре прошлого года. Вакцинация будет происходить исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине. Вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний, будем иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний. Порядок регистрации вакцин достаточно жесткий в Украине", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, на первом этапе будут вакцинировать людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции. 

"Первый этап предусматривает доступ к вакцинам 367 491 человека. Эти люди у нас полностью верифицированы. Это все работники мобильных бригад по вакцинации, медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, которые работают в учреждениях здравоохранения, лабораторий, сотрудники экстренное медицинской помощи, в том числе и водители, люди, которые находятся в специализированных заведениях - интернатах, домах пристарелых, сотрудники этих заведений, а также наши военнослужащие, включая ВСУ и Нацгвардию, которые принимают участие в операции Объединенных сил на Востоке", - рассказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обновленная программа медгарантий стартует 1 апреля, - Степанов. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Головний зебіл теж не казав нічого конкретного і ЗЕлохи обрали його президентом.
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29.01.2021 09:37
+4
Курва, якими це? Що за довбо..обізм цієї влади не говорити конкретно??
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29.01.2021 09:33
+4
Пиндить як зеленський
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29.01.2021 09:34
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Правила форума Совет форумчан
Курва, якими це? Що за довбо..обізм цієї влади не говорити конкретно??
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29.01.2021 09:33 Ответить
Головний зебіл теж не казав нічого конкретного і ЗЕлохи обрали його президентом.
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29.01.2021 09:37 Ответить
Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 9739
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29.01.2021 09:38 Ответить
Шобы было шо "вырвать из контекста"...
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29.01.2021 10:09 Ответить
Степанов сатанит. Нет безопасных вакцин. Эти вакцины не опробованы как положено ни на людях ни на животных, исследование должно проходить несколько лет, а эти вакцины сляпали за год. Любая вакцина содержит опасные консерванты, любая вакцина содержит человеческий эмбриональный материал или клетки органов обезьян с чужеродным ДНК, любая вакцина опасна в отношении онкологии, анафилактического шока. А массовая вакцинация в других странах показала, что после вакцинации много парализованных инвалидов и много смертей у привитых. Степанов просто психопат и врет за деньги, не взирая на то, что его вранье быстро раскроется после начала вакцинации, если будут желающие поиграть в русскую рулетку без особой причины, потому что коронавирус - это простудное заболевание типа грипп и оно лишь разрекламировано под особое, так как используется глобалистами в их известных планах.
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29.01.2021 10:22 Ответить
Пиндить як зеленський
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29.01.2021 09:34 Ответить
Обіцянки-цяцянки. Подивимось як це відбуватиметься на практиці.
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29.01.2021 09:35 Ответить
Мначала..Зе,Шмигаль,Степанов, арахамия.....сами под ТВ камеры на всю сьрану вакционируются...в присутствии журналистов!
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29.01.2021 09:40 Ответить
Продажні жулики біля керма країною...
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29.01.2021 09:41 Ответить
Самая безопасная вакцина это плацебо!
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29.01.2021 09:49 Ответить
Бла-бла-бла!
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29.01.2021 09:53 Ответить
ВІТАЮ ПОЯВУ "ЧОРНОГО РИНКУ СПУТНІК5" В УКРАЇНІ !
люта подяка Степанову!! Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 8847

"чорний Ринок" вакцинування Спутніком 5..
для "віруючих в рашенмедицину"...

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*В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании «Спутник V» участвуют 40 000 добровольцев.
Клинические испытания «Спутник V» объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

«Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов», -

объяснил Глушков. При этом международным стандартом для перевозки медицинских препаратов уже более 50 лет является диапазон +2 - +8 градусов. Под этот стандарт давно выстроена вся мировая, в том числе российская, фармацевтическая логистика. Таким образом, запрет на превышение температуры -18 стал масштабной логистической проблемой.

https://meduza.io/feature/2021/01/14/vaktsina-sputnik-v-dolzhna-vse-vremya-nahoditsya-pri-temperature-minus-18-i-nizhe-v-rezultate-ee-okazalos-ne-v-chem-hranit-i-perevozit

бАЖАЮ "ВАТІ " ВАКЦИНУВАТИСЬ І БЕРЕГТИ ЗДОРОВ'Я ! Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 9391
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29.01.2021 10:42 Ответить
... С заводов вся вакцина поступает в Подмосковье, а оттуда развозится по регионам. Первым за три-четыре недели было построено главное национальное хранилище «Спутника V» в подмосковных Котельниках.
Однако это не решило проблему с перевозкой вакцины: летом 2020 года по заказу «Иммунотехнологий» прошли опыты c автомобильными рефрижераторами, от которых требовалось постоянно выдавать температуру не выше -18 градусов. Опыты провалились: морозильникам приходилось время от времени переходить в так называемый режим оттайки, чтобы в выводящих конденсат трубках не скапливалась наледь.
Потребовались термоконтейнеры - снабженные хладоэлементами переносные коробки, которые можно погрузить в рефрижераторы. Однако на российском рынке их делают только шесть компаний, это штучный товар, поэтому хладоэлементов и термоконтейнеров остро не хватает, признают в «Иммунотехнологиях». Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 7575
«Вакцина очень быстро размораживается. Капелька выстраданная, 0,5 миллилитра, - мы ее можем потерять [в любой момент]. Мы на заводах-производителях заставляем людей вручную паковать вакцину при -20 градусах», - признала Елена Зелинская из «Иммунотехнологий»
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производитель «Спутник V» - институт Гамалеи - в конце декабря 2020 года завершил ее предварительные испытания на стабильность: разработчик пришел к выводу, что в течение трех суток она все же может храниться и перевозиться при температуре не выше -10 градусов. Однако близкий к институту собеседник признал, что результаты испытаний могут и не утвердить: «По настоящее время никаких данных, на основании которых можно было бы скорректировать температурный режим, у разработчика нет. Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 3481 ».
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29.01.2021 10:46 Ответить
Что подразумевают под исключительно безопасными вакцинами?
Есть понятие абсолютно!
Но абсолютно безопасных вакцин не существует.
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29.01.2021 12:51 Ответить
Безпечними для гаманця чи для здоров'я? Сцоко, вони знущаються над людьми.
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29.01.2021 12:58 Ответить
 
 