Вакцинация в Украине стартует в феврале и будет происходить исключительно безопасными вакцинами, - Степанов

На первом этапе будут вакцинировать людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19, а также тех, кто выполняет критические функции.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоро в Украине начнется вакцинация от COVID-19. Она начнется в феврале, так как мы и говорили в сентябре прошлого года. Вакцинация будет происходить исключительно безопасными вакцинами, которые будут зарегистрированы в Украине. Вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний, будем иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний. Порядок регистрации вакцин достаточно жесткий в Украине", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, на первом этапе будут вакцинировать людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции.

"Первый этап предусматривает доступ к вакцинам 367 491 человека. Эти люди у нас полностью верифицированы. Это все работники мобильных бригад по вакцинации, медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, которые работают в учреждениях здравоохранения, лабораторий, сотрудники экстренное медицинской помощи, в том числе и водители, люди, которые находятся в специализированных заведениях - интернатах, домах пристарелых, сотрудники этих заведений, а также наши военнослужащие, включая ВСУ и Нацгвардию, которые принимают участие в операции Объединенных сил на Востоке", - рассказал министр.

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