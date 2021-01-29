В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Москве в ближайшие выходные временно прекратят работу несколько оружейных магазинов - в связи с предстоящей в центре города акцией в поддержку Алексея Навального.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".
Агентство опросило представителей магазинов, торгующих оружием и патронами, в частности - "Арсенал", "Артемида" и "Охотник на Сколковской", и все они подтвердили данную информацию.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что распоряжение закрыть оружейные магазины рассылает по торговым сетям Росгвардия. В пресс-службе ведомства это опровергают.
Напомним, ранее штаб Алексея Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.
Неделей ранее в десятках городов России прошли акции в поддержку Навального, во время которых произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трех с половиной тысяч участников несанкционированных митингов и шествий, из них почти полторы тысячи – в Москве.
Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.
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або РашенГівноПротест...
Навіть Holland&Holland ))
Ну як? Прийшов за турком за 500 євро. Нема. Є за 500 000.
Ну, давайте.. ))))))
В основном, все вертится вокруг аканоидов всех калибров.
А да. Нарезное после 3-х лет владения гладким.
Рабам оружие иметь не положено.
С бензином, пенопластом, в нем растворенным, и заткнутую тряпочкой...
25-26 октября 1917 года как самый НЕкровавый переворот ...
Источник: РБК
Реальные располагаемые денежные доходы жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали рост на 0,1%, в 2019 году выросли на 1%.
Как отмечает РБК, по итогам 2020 года реальные доходы отстают на 10,6% от уровня 2013 года - последнего года устойчивого роста доходов.
К мечам рвонулись ихни руки, но лишь оковы обрели. Видать с Ху-лом, он ваш Сусанин, вы не туда давно брели.