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Новости За рубежом
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В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные временно прекратят работу несколько оружейных магазинов - в связи с предстоящей в центре города акцией в поддержку Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".

Агентство опросило представителей магазинов, торгующих оружием и патронами, в частности - "Арсенал", "Артемида" и "Охотник на Сколковской", и все они подтвердили данную информацию.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что распоряжение закрыть оружейные магазины рассылает по торговым сетям Росгвардия. В пресс-службе ведомства это опровергают.

Напомним, ранее штаб Алексея Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки

Неделей ранее в десятках городов России прошли акции в поддержку Навального, во время которых произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трех с половиной тысяч участников несанкционированных митингов и шествий, из них почти полторы тысячи – в Москве.

Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.
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Топ комментарии
+7
У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 8376
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29.01.2021 10:17
+6
Магазини з сатехнікою закривайте, де унітазні йоршики продаються! В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины - Цензор.НЕТ 8697
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29.01.2021 09:41
+4
В Києві під час Майдану збройні магазини були зачинені. От тільки який в цьому сенс, я не розумію.
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29.01.2021 09:38
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как же недовождь ссытся....
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29.01.2021 09:36 Ответить
У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 8376
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29.01.2021 10:17 Ответить
дааа) не простым будет решение этой задачи)
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29.01.2021 13:23 Ответить
Боюсь, число пенсионеров у мусорных баков "Магнита" только увеличится. Может, им попробовать покричать в сторону Кремля "Путен памаги"?
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29.01.2021 13:31 Ответить
поменять Царя !

або РашенГівноПротест...

У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 8181
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29.01.2021 11:00 Ответить
В Києві під час Майдану збройні магазини були зачинені. От тільки який в цьому сенс, я не розумію.
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29.01.2021 09:38 Ответить
Зате трохи згодом стояли пусті полиці. Вигрібали все.
Навіть Holland&Holland ))
Ну як? Прийшов за турком за 500 євро. Нема. Є за 500 000.
Ну, давайте.. ))))))
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29.01.2021 09:53 Ответить
одна справа, коли грабують крамницю з горілчаними виробами, але інша, коли з рушницями. То сенс є, більший мабуть для володарів крамниць.
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29.01.2021 11:53 Ответить
Але за Майдану крамниць не грабували, напроти, володарі крамниць захищали майданівців
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29.01.2021 11:55 Ответить
Магазини з сатехнікою закривайте, де унітазні йоршики продаються! В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины - Цензор.НЕТ 8697
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29.01.2021 09:41 Ответить
да на россии в оружейных магазинах все равно паскудный ассортимент.
В основном, все вертится вокруг аканоидов всех калибров.
А да. Нарезное после 3-х лет владения гладким.
Рабам оружие иметь не положено.
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29.01.2021 09:49 Ответить
Якось пофігу.
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29.01.2021 09:50 Ответить
а зря, рашка на пороге гражданской войны, скоро там будет весело
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29.01.2021 09:58 Ответить
Насмешил
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29.01.2021 12:17 Ответить
ну так накануне сходите, пока очередей нет
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29.01.2021 09:51 Ответить
Речь идёт не о покупке, а о разгроме.
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29.01.2021 09:59 Ответить
Тю , а стаканчики?! В стаканчиках загроза. І сніг слід заборонити.
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29.01.2021 09:53 Ответить
надо запретить ноги чтобы не ходили на митинги
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29.01.2021 09:59 Ответить
прийдется россиянам брать на митинг болгарку
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29.01.2021 09:56 Ответить
Лучше бутылку.
С бензином, пенопластом, в нем растворенным, и заткнутую тряпочкой...
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29.01.2021 10:02 Ответить
вообще-то пенопласт сначала растворяют в ацетоне
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29.01.2021 10:04 Ответить
Возможно, я в общих чертах...
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29.01.2021 10:05 Ответить
"в общіх чєртах" це з милом та олією
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29.01.2021 10:24 Ответить
ацетон ніде не купиш, наркомани весь скупили. Підійде і розчинник 646 чи абиякий для нітрокрасок
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29.01.2021 10:35 Ответить
деякі розчинники розмякшують але не розчиняють пінопласт. До того ж, різного рода розчинники вже присутні в бензинах.
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29.01.2021 11:36 Ответить
а я ще можу додати, що є різні пінопласти, найкращі з них з найменшой щільністю, що розпадаються на бульбашки, вони розчиняються в бензині і підходять для виготовлення різного роду коктейлів на втіху ментам зухвалим
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29.01.2021 11:44 Ответить
але мила трошки необхідно додавати
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29.01.2021 11:45 Ответить
є ще хороша медична речовина, що зветься дімексид, дуже корисна в той справі
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29.01.2021 11:48 Ответить
Вообщето коса примотанная к древку куда более грозное в рукопашке чем огнестрел.
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29.01.2021 10:10 Ответить
у хозмагах вільно продають мачете, сокири та молотки, а можна ще купляти бензопили, як є зайві гроші
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29.01.2021 10:26 Ответить
а ще можна нарізати труб металевих, десь у метр-метр двадцять, щоб ментів чутливо лупцювати та від їхніх кийок відбиватись
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29.01.2021 10:30 Ответить
а ще можна подивитись в інтернеті бойовий строй римських піхотинців, дуже корисно буде
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29.01.2021 10:32 Ответить
ножовка по дереву тоже подойдет
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29.01.2021 13:28 Ответить
ні, вона занадто гнучка, краще вже кусачки, ментам зуби рвати У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 7701
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29.01.2021 13:37 Ответить
Правильно! И во всех аптеках скидки на оптовую покупку вазелина!
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29.01.2021 10:13 Ответить
Якщо попит на старі автопокришки не появився, то ще єролюція.
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29.01.2021 10:22 Ответить
це тільки полюція, а не революція
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29.01.2021 10:27 Ответить
Одним из важнейших факторов победы октябрьского переворота 1917 г. было наличие огромного кол-ва оружия у населения (т.к. шла 1-я мировая война). Большевики сделали выводы.
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29.01.2021 10:23 Ответить
Всего же за весь период вооруженного восстания погибло 10-15 человек, главным образом из рядов революционных отрядов, а число раненых не превышало 50-60 человек с обеих сторон.7 лист. 2019 р.


25-26 октября 1917 года как самый НЕкровавый переворот ...
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29.01.2021 11:29 Ответить
Головний фактор це, надійна група відморозків, які розігнали тимчасову владу.
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29.01.2021 11:38 Ответить
главный фактор - водка, вино, дай пожрать и шара
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29.01.2021 13:49 Ответить
Реальные доходы россиян сократились на 3,5% в 2020 году. Теперь они на 10% отстают от «докрымского» уровня



Источник: РБК

Реальные располагаемые денежные доходы жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали рост на 0,1%, в 2019 году выросли на 1%.
Как отмечает РБК, по итогам 2020 года реальные доходы отстают на 10,6% от уровня 2013 года - последнего года устойчивого роста доходов.
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29.01.2021 10:57 Ответить
У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 6889 У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 2807
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29.01.2021 11:23 Ответить
Перефразировка давно сказанного.

К мечам рвонулись ихни руки, но лишь оковы обрели. Видать с Ху-лом, он ваш Сусанин, вы не туда давно брели.
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29.01.2021 11:42 Ответить
ничего... надо будет взломают их быстро
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29.01.2021 13:47 Ответить
"в первую очередь нужно захватить унитазы и лампочки" ))
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29.01.2021 14:23 Ответить
 
 