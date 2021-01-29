РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14256 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 303 8
карантин (16730) Минздрав (4827) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 27,8%: заболеваемость в Украине превышает норму в четыре раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 27,8%: заболеваемость в Украине превышает норму в четыре раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 169,7 на 100 тысяч населения. Это в четыре раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Черновицкой (308,3), Запорожской (274,6), Николаевской (268,0) областях и Киеве (227,7).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация в Украине стартует в феврале и будет происходить исключительно безопасными вакцинами, - Степанов

Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (54,1), Херсонской (102,7) и Днепропетровской (118,4) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для больных коронавирусной болезнью. По состоянию на 21 января в стране заняты 27,8% коек для больных коронавирусной болезнь. В Киеве заполнены 27,7% больничных мест. Самая высокая заполненость коек в больницах в Ивано-Франковской области - 43,4%.

Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 27,8%: заболеваемость в Украине превышает норму в четыре раза, - Минздрав 01
Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 27,8%: заболеваемость в Украине превышает норму в четыре раза, - Минздрав 02
Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 27,8%: заболеваемость в Украине превышает норму в четыре раза, - Минздрав 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майстри спорту навчились боротись з короною, чи це чергова локшина?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:40 Ответить
Есть страны , которые не врут в статистике КОВИД
В УКРАИНЕ цифры придумывают в министерстве
показать весь комментарий
29.01.2021 09:44 Ответить
"норма",котру можна Двігать ..уєм Стєпанова туди-сюди,і котра ні..уя не означає.. Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7507
показать весь комментарий
29.01.2021 10:15 Ответить
с каких это пор появилась "норма" по заболеваемости ковид? сами изобрели, уроды?
показать весь комментарий
29.01.2021 09:49 Ответить
Пандемия "Испанского гриппа" (испанки) по приблизительным подсчетам длилась с января 1918 года по 1920 год (на самом деле с 1917 года)
Во всём мире испанкой было заражено 550 миллионов человек (около 30 % тогдашнего населения планеты).
Число умерших оценивают примерно до 100 млн человек или 5,3 % населения Земли,
Умерло до 20% зараженных людей.
показать весь комментарий
29.01.2021 09:57 Ответить
В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 169,7 на 100 тисяч населення. Це вчетверо вище за норму(що за..уйня,на..уя і ким встановлена? Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5084 ), яка становить 40 випадків захворювання.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:13 Ответить
Що каже статистика..

становище з захворюваністю в Україні НЕВІДОМЕ У ЗВЯЗКУ З МАЛОЮ КІЛЬКІСтЮ ТЕСТУВАНЬ(НАРОД МАСОВО НЕ ЗВЕРТАЄТЬСЯ з легкими симптомами)

становищез смертністю краще як в рашці,але гірше як у Європі(за винятком кількох країн)

становище з смертністю і захворюваністю СТАБІЛІЗУВАЛОСЬ НА ЦИФРАХ 5-10 ТИС І 150-200 ПОМЕРЛИХ.аЛЕ НА ФОНІ єВРОПИ,ЩО ВАКЦИНУЄТЬСЯ,МАЙБУТНІ ЗАЙВІ СМЕРТІ-НА СОВІСТІ СТЕПАНОВА І КОМПАШКИ ЗАРОБІТЧАН"ВІД МЕДИЦИНИ"..
показать весь комментарий
29.01.2021 10:24 Ответить
Норми по ГРВІ називаються епідпорогами, встановлені хто зна коли і ніким не були заперечені.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:33 Ответить
 
 