Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 27,8%: заболеваемость в Украине превышает норму в четыре раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 169,7 на 100 тысяч населения. Это в четыре раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Черновицкой (308,3), Запорожской (274,6), Николаевской (268,0) областях и Киеве (227,7).
Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (54,1), Херсонской (102,7) и Днепропетровской (118,4) областях.
Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для больных коронавирусной болезнью. По состоянию на 21 января в стране заняты 27,8% коек для больных коронавирусной болезнь. В Киеве заполнены 27,7% больничных мест. Самая высокая заполненость коек в больницах в Ивано-Франковской области - 43,4%.
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Число умерших оценивают примерно до 100 млн человек или 5,3 % населения Земли,
Умерло до 20% зараженных людей.
становище з захворюваністю в Україні НЕВІДОМЕ У ЗВЯЗКУ З МАЛОЮ КІЛЬКІСтЮ ТЕСТУВАНЬ(НАРОД МАСОВО НЕ ЗВЕРТАЄТЬСЯ з легкими симптомами)
становищез смертністю краще як в рашці,але гірше як у Європі(за винятком кількох країн)
становище з смертністю і захворюваністю СТАБІЛІЗУВАЛОСЬ НА ЦИФРАХ 5-10 ТИС І 150-200 ПОМЕРЛИХ.аЛЕ НА ФОНІ єВРОПИ,ЩО ВАКЦИНУЄТЬСЯ,МАЙБУТНІ ЗАЙВІ СМЕРТІ-НА СОВІСТІ СТЕПАНОВА І КОМПАШКИ ЗАРОБІТЧАН"ВІД МЕДИЦИНИ"..