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Около 300 грузовых автомобилей заблокированы в снежных заносах на автодороге в Одесской области, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Около 300 грузовых автомобилей заблокированы в снежных заносах на автодороге в Одесской области, - ГСЧС

Из-за усложнения погодных условий на автодорогах в Одесской и Николаевской областях наблюдаются ограничения движения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Так, по данным спасателей, в Одесской области запрещено движение большегрузных транспортных средств по автодорогам государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и по всем автодорогам местного значения. В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов по автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Кроме этого спасатели также информируют об пробках, возникших на дорогах в Одесской области.

"На автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто). Обеспечен проезд по двум полосам в направлении Одессы для легковых транспортных средств, по которым движение осуществляется в обоих направлениях. На этом участке работает 23 ед. техники и 34 чел., из них от ДСНС 9 ед. тех. и 20 чел. в / с.", - отмечают в ГСЧС.

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Автор: Ірина Дашківська
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Одесса на 200 км. южнее Кривого Рога. В Одессе снежные заносы и мороз, а Кривой Рог только слегка припорошило + 1.
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29.01.2021 10:08 Ответить
В Одесі поруч море. Різниця температур, вологості і т.п.
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29.01.2021 10:11 Ответить
просто этот циклон прошел узким фронтом,в направлении юг-север...шириной всего 200-300 км.
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29.01.2021 10:55 Ответить
Примерно несколько десятков миллионов лет на нашей планете зимой идет снег, к зиме приспособились животные, насекомые, растительность... Только коммунальщики все никак не могут приспособиться каждую зиму, одно и то же...
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29.01.2021 10:09 Ответить
А коммунальщики разве не люди, которые тоже не сумели приспособиться к снегу? Особенно не удается к нему приспособитья долбодятлам-водителям
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29.01.2021 13:00 Ответить
кажн год одно и теж
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29.01.2021 10:19 Ответить
 
 