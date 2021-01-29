Дробович о сносе памятников: "Ленины - это уже скорее экзотика в Украине"

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович рассказал, был ли последним памятник Ленину, который снесли в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Буквально сегодня я видел пост одного из активистов, кажется, они обнаружили еще одного "последнего Ленина", поэтому Ленины - это уже скорее экзотика в Украине, по крайней мере на подконтрольной правительству территории", - заявил чиновник.

В то же время, по словам Дробовича, если отбросить иронию, то на самом деле нет никакого окончательного реестра.

"Есть много активистов из разных областей, которые в том числе и нам пишут - они обнаруживают какие-то памятники, мемориальные доски, связанные с коммунистическим режимом. И в принципе учет как раз ведется по тому, что было демонтировано, переименовано, изменено или девизуализовано. Какого реестра предварительного нет. То, что имело художественную ценность или монументальную, было в реестрах государства, а третьесортный штампованный Ленин, который где-то во дворе завода какого-то стоит, то таких реестров нет", - отметил Дробович.

Ранее сообщалось, что в селе Старые Трояны на Одесчине неизвестные столкнули с постамента последний в Украине памятник Ленину.

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