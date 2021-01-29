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украинский язык (1165) Окружной админсуд Киева (390) Креминь Тарас (120)

Креминь об отмене нового украинского правописания: Кабмин должен решительно отреагировать и железобетонно доказать свою четкую позицию

Новости Цензор.НЕТ Общество

Креминь об отмене нового украинского правописания: Кабмин должен решительно отреагировать и железобетонно доказать свою четкую позицию

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что будет способствовать усилению позиции Кабинета Министров по защите государственного языка.

Об этом Креминь заявил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что правительство должно решительно отреагировать и обжаловать соответствующее решение в апелляционной инстанции и железобетонно доказать свою четкую позицию. Как Уполномоченный по защите государственного языка буду всячески способствовать усилению крепкой позиции правительства по защите государственного языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание.

Позже стало известно, что новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко

Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

Читайте: Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Мову захищати треба, а дурню зі зміною правопису- ні.
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29.01.2021 10:30
+10
Треба закон про позбавлення Українського Громадянства,за антиукраїнські дії.
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29.01.2021 10:29
+8
Такое решение может принимать только министерство образования и науки. И при чем тут верховный суд... Они что и в грамматику уже влазят со своими хотелками. Это дело ученых и системы образования и более никого. Если есть какие то нюансы требующие изучения и изменения то это должны решать там, а не кто то еще. Но у нас все так.. со странностями.
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29.01.2021 10:36
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В камине сидят шкарлеты, которые как работали на кремль так пролдолжают работать.
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29.01.2021 10:27 Ответить
И война с паРашей ничего в их голове не поменяла. Продажные шкуры.
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29.01.2021 10:29 Ответить
Я Вам скажу наступне. Є в нас в Україні безмежна кількість людей, які розуміються на праві. Але постанови уряду, центральних органів державної влади, в тому числі і НКРЕКП, готують чомусь не якісно, часто вони протиріччать законам, Конституції. До чого я, не ОАСК винен, а ті хто готував скасований документ.
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29.01.2021 10:52 Ответить
А почему Креминь только против этой дебильной отмены? А остальные сатанинские законы и постановления его устраивают? Недавно правительство закупило за 666? тысяч гривен для украинских библиотек 1240 экземпляров забавных книжечек для детей от 5 лет -"Принцесса плюс принцесса" - сказка об ЛГБТ. Эта закупка произведена по постановлению ВР. Это Креминя не смущает? Его только правописание волнует?https://www.youtube.com/watch?v=Q3H_EPrF_60
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29.01.2021 10:28 Ответить
Треба закон про позбавлення Українського Громадянства,за антиукраїнські дії.
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29.01.2021 10:29 Ответить
За антидержавні.
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29.01.2021 10:31 Ответить
нет,именно за антиукраинские
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29.01.2021 10:46 Ответить
Мову захищати треба, а дурню зі зміною правопису- ні.
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29.01.2021 10:30 Ответить
Ну так їм треба виправдовувати своє існування, свої зарплати, от видуміють різних "мінистерок", "професорок" і "психологинь"
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29.01.2021 10:32 Ответить
Саме так.
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29.01.2021 10:34 Ответить
Там глубже - идёт умышленное внедрение идиотизма...
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29.01.2021 10:34 Ответить
и разжигание розни... Разделяй и властвуй, грабь страну, поднимай тарифы...Классика.
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29.01.2021 10:36 Ответить
Только всё это напрасно... они не знают что язык або мова, формируются по определенным законам и развиваются веками вместе с народом... очень медленно... а всё искусственное народом отметается, не приживается и в лучшем случае вызывает насмешки и отвращение.
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29.01.2021 12:28 Ответить
Они это прекрасно знают и поэтому их первая цель: "...и в лучшем случае вызывает насмешки и отвращение."

Вторая цель - сбить с толку и расшатать общество в целом - вызвать хаос.

С религиозной точки зрения - сатанисты.
С материальной - враги-оккупанты.
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29.01.2021 12:35 Ответить
Развивать и популяризировать!
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29.01.2021 10:34 Ответить
Кремень, изучи Настоящее правописаение и не делай десятки орфографических и стилистических ошибок на Одной странице документа! Идиот!
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29.01.2021 10:33 Ответить
Неужели эти московские зе-гниды будут продолжать уничтожать Украину?
За что такое наказание? Понятно что за тупость. Но покуда?
Хотя и ответ очевиден - пока украинское быдло держит лидером заЖопников...
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29.01.2021 10:33 Ответить
вместо "покуда" вставь "доколе", и будет нормалёк.
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29.01.2021 11:19 Ответить
Ящетаю шо нужно вообще отменить всякое правописание. Наскальная клинопись наше ффсе!!!
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29.01.2021 10:34 Ответить
Ценная мысль. Вот только клинопись - это мягкие глиняные таблички. На скалах не получится.
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29.01.2021 11:11 Ответить
***** а я так надеялся...а получилось как стремительный домкрат...
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29.01.2021 13:25 Ответить
Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію - Цензор.НЕТ 5629
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29.01.2021 10:35 Ответить
-
У РАДБЕЗІ РФ (ПА РАША) ЗАЯВИЛИ, ЩО ЗАКОН ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ
РОЗ'ЄДНУЄ УКРАЇНУ І РОСІЮ! РАЗ'ЄДНУЄ НАС С ВОРОГОМ ОКУПАНТОМ.
НУ І ЩО З ЦЬОГО? АДЖЕ ЗНИЩЕННЯ ЗАКОНУ ПРО РІДНУ НАМ УКРАЇНСЬКУ
МОВУ ВОНО ПОВНІСТЮ НА 100% ЗНИЩЕ УКРАЇНУ ЯК СУВЕРЕННУ ДЕРЖАВУ.
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29.01.2021 12:13 Ответить
надо правильно формулировать "Закон об украинском языке ОТДЕЛЯЕТ Украину от Россию"... а у кацапов всегда словоблудие и лядство... куда повернул туда и вышло)
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29.01.2021 13:39 Ответить
А "дєвочку" перести в школу, яку бажає її маман - платну, за кошти її маман, якщо вона не бажає вчитися по законах України. Ще не досягла повноліття, а вже гадить на все українське.
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29.01.2021 10:36 Ответить
маман - такая же гражданка Украины как и ты. Имеет право на свое мнение, и подавать в суд если считает нужным.
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29.01.2021 10:50 Ответить
Вона може подавати в суд на своє особисте, а відмінити правопис по всій Україні - хто воно таке? Не подобається - вали де подобається і Ви, доречі, моєте таку можливість вслід за нею.
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29.01.2021 11:38 Ответить
ми маємо паспорти України і такі ж права як і інші, тому нікуди "валити" не збираємось, це наша земля, і ми будемо скасовувати дурнуваті постанови.
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29.01.2021 11:45 Ответить
называй как хочешь. А когда встанет вопрос решающей битвы с Московией, не удивляйся почему куча народа не хочет с тобой в одном окопе сидеть, как было в Крутах.
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29.01.2021 15:46 Ответить
Такое решение может принимать только министерство образования и науки. И при чем тут верховный суд... Они что и в грамматику уже влазят со своими хотелками. Это дело ученых и системы образования и более никого. Если есть какие то нюансы требующие изучения и изменения то это должны решать там, а не кто то еще. Но у нас все так.. со странностями.
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29.01.2021 10:36 Ответить
Прохфесорині та філологині стікають слиною, адже суддиня своїм рішенням визнала їхні містечкові дисертації по зміні українського правопису на діЯлект з елементами правопису 1928 року,пустими як Етер, тепер докторині або будуть змушені подавати апеляцію ,або йти працювати двірничиня ти, де їм саме й місце
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29.01.2021 10:36 Ответить
Фєдя Скрепний проти, значить годний закон.
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29.01.2021 10:41 Ответить
федьо,как мыслишь,зачем браццкий Казахстан перешёл на латиницу ?
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29.01.2021 10:48 Ответить
Від Зеленого потрібно вимагати ліквідувати Окружний суд, який обслуговує виключно інтереси Бєні, ригів, шарійовців ( мамаша семикласниці, яка нібито вирішила позиватись в суд, прихильниця Шарія ).
Але Зєля ігнорує петицію, яку підписали 25 000 громадян України про ліквідацію кубла повій-Вовків.
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29.01.2021 10:40 Ответить
Заленодупі неосвітчені барани вже і до правопису дібрались. Нехай не тупорилі судді а спеціалісти філологи на свої дискусах вирішують мовні проблеми правопису. Не влада і суд , а якесь перманантне лайно в кокошніках.
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29.01.2021 10:40 Ответить
викладай свою думку згідно правил нового правопису, ми тебе не розуміємо
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29.01.2021 10:43 Ответить
А ще подібні тупі маніпуляції, тягнуть особливу ненависть до усіяких там Зінов'євих.
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30.01.2021 09:19 Ответить
Оригінально. На більше навіть не розраховував Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію - Цензор.НЕТ 9143
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30.01.2021 11:17 Ответить
Бацька - це меже твого розуму.
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30.01.2021 16:30 Ответить
У россіянській "мові" було проЭкт, потім стало проЕкт...в українській мові було проЕкт, потім стало проЄкт...
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29.01.2021 11:20 Ответить
Це те, що зветься -Хоч би й гірше, або інше! Та ще й гроші за це платять...
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29.01.2021 11:21 Ответить
Може я чогось не розумію, але що це за країна в якій суд може скасувати всяке рішення уряду чи президента? А якщо він скасує акт проголошення незалежності і постановить ввійти до Росії на правах федерального округу. Підемо? А може краще скасувати цей суд?

Але думаю, що розігрується звичайна комедія. Насправді і кабмін, і президент не бажають реально будувати українську державу але вигляд робити потрібно. Ось, мол, ми приймаємо а вони, нехороші, відміняють. Особливо це стало зрозуміло на прикладі скандального рішення КС. Зеленський до сих пір з цього питання прикидається шлангом .
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29.01.2021 11:23 Ответить
а може просто не треба прийматі дурнуваті "рішення"? І тоді ніхто не буде нічого відміняти.
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29.01.2021 11:46 Ответить
Ти вважаєш, що проголошення Незалежності України, було дурнуватим "рішенням"?
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29.01.2021 12:39 Ответить
ти сам це придумав?
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29.01.2021 12:52 Ответить
Після заборони в Україні россіянської "мови", під яку ще й досі намагаються підлаштувати українську мову, всі проблемні граматичні питання будуть швидко вирішені.
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29.01.2021 11:30 Ответить
ну спробуй, заборони. Отримаєш ОПХЖ в Раді в більшості.
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29.01.2021 11:47 Ответить
Ти вважаєш, що більшість українців ненавидить державну мову України і любить державну мову Російської Федерації?
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29.01.2021 12:36 Ответить
начхати як я вважаю. Мова наразі не про мене а про населення, а саме про те як вони голосуватимуть.
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29.01.2021 12:54 Ответить
Ось у нас і своя Грета з'явилася, новороська.
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29.01.2021 12:22 Ответить
не должно быть и Етер и Ефір в мове разом... это в разных языках только так может быть, значит либо Етер либо Ефір.. с двух одно, выбирайте
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29.01.2021 13:36 Ответить
Это там, где "эфір" стал "етер", а "індик" - "индик" ? Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію - Цензор.НЕТ 5709
Так это явно хотят искоренить украинскую букву "і" и испаганить украинский язык!
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29.01.2021 15:22 Ответить
хотят стравить людей. Задание из Кремля.
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29.01.2021 15:47 Ответить
Що ми знаємо про українську мову? Чому на Цензор нет переважна більшість російськомовних дописувачів категорично присвоїли собі право бути суддями у питаннях, в яких мало що кумекають. Чому чехам вдалось майже з нуля відродити чеську мову, а українці не можуть її захистити і за вказівками кремля, якому не вдалось її знищити, спрощують і підганяють її під москальські лекала, під "могучій расєйський". З поцріотів так і випирає російськомовна щелепа і погано прихована зневага до української мови.
Ось ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ, з якими дійсно цікаво ознайомитись. А для більш поважних поціновувачів рекомендую послухати лекції найяскравішої, найвидатнішої постаті в світі лінгвістики ХХ-ХХІ сторіч, людини, яка володіє 60-ю !!! мовами світу, автора понад 180 праць із загального мовознавства, романістики, іраністики, кельтології, баскології, арабістики тощо, зокрема: «Метатеорія мовознавства» (2000), «Мовні контакти: свідки формування українців» (2006), «Етномовна історія прадавньої України» (2008) та ін., засновника першого в світі Лінгвістичного навчального музею, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філології - Костянтина Тищенка. К.Тищенко про справжніх "родичів" української мови.
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29.01.2021 16:07 Ответить
Мені дуже подобається "Член" і "Членкиня" Наприклад член Ради і членкиня Ради. Треба затверджувати якнайшвидше
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29.01.2021 19:23 Ответить
 
 