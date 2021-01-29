РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5179 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
21 580 405
Зеленский (16493) референдум (1495) Бюро экономической безопасности (166)

Мои поздравления народу и соболезнования отдельным партиям. Отныне важные решения смогут принимать все граждане, а не только политики. Закон о сокращении Рады на очереди, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мои поздравления народу и соболезнования отдельным партиям. Отныне важные решения смогут принимать все граждане, а не только политики. Закон о сокращении Рады на очереди, - Зеленский

Принятый Верховной Радой закон "О народовластии через всеукраинский референдум" предоставляет возможность всем гражданам Украины принимать важные решения, касающиеся жизнедеятельности страны.

В свою очередь политики теряют часть влияния, потому и критикуют этот закон. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем влоге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Если заметили, то это уже закономерность: если общество что-то поддерживает, а политики против – значит, у политиков что-то хотят забрать. Так было, когда мы отменили депутатскую неприкосновенность, так произошло и сейчас. Для некоторых это катастрофа, потому что теперь важные решения смогут принимать не они, а все граждане Украины на референдуме", – сказал глава государства.

Он напомнил, что принятие закона о референдуме было среди пунктов его предвыборной программы.

"Мы это обещали – мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиям", – отметил президент.

Глава государства добавил, что некоторые депутаты высказывались против этого закона, однако сейчас изменили свою позицию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество референдумов в год не ограничено, первый можно провести уже в этом году, - Стефанчук

Владимир Зеленский также выразил надежду, что в будущем народных избранников, которые быстро "переобуваются", будет меньше.

"И вообще, что депутатов будет меньше: не 450, а 300. Этот закон, кстати, на очереди, мы также это обещали и должны это сделать. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов", – сказал он.

"Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга Народа", чтобы это решение стало возможным?" – спросил глава государства и призвал граждан внимательно следить за поименным голосованием за этот закон.

Кроме того, президент напомнил, что на этой неделе парламент принял ряд других важных документов. В частности, закон о Бюро экономической безопасности и в первом чтении – относительно реформирования Службы безопасности Украины. Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за их поддержку.

"Это были важные пункты моей предвыборной программы. Мы обещали, что СБУ не будет заниматься экономикой. Мы обещали, что СБУ не будет "кошмарить" бизнес и предпринимателей. А значит, снова: мы это обещали – мы это сделали", – подчеркнул он.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором отчитался о выполнении предвыборных обещаний.

Напомним,26 января Рада поддержала законопроект о референдуме.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+84
Я надеюсь что эта паскуда когда нибудь ответит за свои деяния.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:32
+52
Вася, вся наибольшая херня в мире делалась с помощью референдумов. Например, в результате референдумов Гитлер стал фюрером в Германии.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:40
+42
А чого з референдуму забрали ріст цін і податків? Тут думка народу не важлива? Профанація повна.
показать весь комментарий
29.01.2021 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
На тлі катастрофічного для чинного президента падіння рейтингів популярності і довіри, Володимир Зеленський втрачає ще й важелі влади
Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников
показать весь комментарий
30.01.2021 08:43 Ответить
да ну его того Портникова - и вашим , и нашим блеет... Но когда истина становится очевидной, рыло делает .
показать весь комментарий
30.01.2021 10:10 Ответить
В каждом "кащеевом яйце" есть сутевая иголка. Почему именно сейчас? И какой вопрос на самом деле, нужен власти...КАкой вопрос важен ? ОпАсуюсь , что это вопрос об изменении территорий. Почему я вспомнил словов "опАсуюсь" из лексикона бандюков. Потому что бандюк х"""ло через смотрящего ермака вынуждает этим референдумом шестёрку - зеленского легитимизировать свои отжатки украинских территорий. Почему сейчас ? Бидон наезжает и требует в жесткой форме вернуть украденное. Так что референдум будет проводиться в режиме "ажбегом"... А результаты ? Если в США выборы смахлевали - ....
показать весь комментарий
30.01.2021 10:43 Ответить
Особую роль будут играть слабограмотные тетки, зомбированные Путиным. Этот отряд на любом референдуме будет голосовать за ссср, один народ, мир, сдачу ВСУ в плен и т.п.
показать весь комментарий
30.01.2021 10:58 Ответить
В каждом "кащеевом яйце" есть сутевая иголка. Почему именно сейчас? И какой вопрос на самом деле, нужен власти...Какой реально важный вопрос спрятан с скорлупку остальных ? ОпАсуюсь , что это вопрос об изменении територий. Почему я вспомнил слово "опАсуюсь" из лексикона бадюков. Потому что бандюк х"""ло через смотрящего ермака вынуждает этим референдумом шестёрку - зеленского легитимизировать свои отжатки украинских территорий. Почему сейчас ? Бидон наезжает. И в жесткой форме требует вернуть украденное. Так что референдум будет проводиться в режиме "ажбегом", чтоб х""ло могло сказать Бидону, что " а это народ Украины сам так решил" .. А нужные результаты референдума? Если в США выборы смахлевали - ....
показать весь комментарий
30.01.2021 11:24 Ответить
Страница 5 из 5
 
 