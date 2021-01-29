Мои поздравления народу и соболезнования отдельным партиям. Отныне важные решения смогут принимать все граждане, а не только политики. Закон о сокращении Рады на очереди, - Зеленский
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Принятый Верховной Радой закон "О народовластии через всеукраинский референдум" предоставляет возможность всем гражданам Украины принимать важные решения, касающиеся жизнедеятельности страны.
В свою очередь политики теряют часть влияния, потому и критикуют этот закон. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем влоге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Если заметили, то это уже закономерность: если общество что-то поддерживает, а политики против – значит, у политиков что-то хотят забрать. Так было, когда мы отменили депутатскую неприкосновенность, так произошло и сейчас. Для некоторых это катастрофа, потому что теперь важные решения смогут принимать не они, а все граждане Украины на референдуме", – сказал глава государства.
Он напомнил, что принятие закона о референдуме было среди пунктов его предвыборной программы.
"Мы это обещали – мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиям", – отметил президент.
Глава государства добавил, что некоторые депутаты высказывались против этого закона, однако сейчас изменили свою позицию.
Владимир Зеленский также выразил надежду, что в будущем народных избранников, которые быстро "переобуваются", будет меньше.
"И вообще, что депутатов будет меньше: не 450, а 300. Этот закон, кстати, на очереди, мы также это обещали и должны это сделать. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов", – сказал он.
"Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга Народа", чтобы это решение стало возможным?" – спросил глава государства и призвал граждан внимательно следить за поименным голосованием за этот закон.
Кроме того, президент напомнил, что на этой неделе парламент принял ряд других важных документов. В частности, закон о Бюро экономической безопасности и в первом чтении – относительно реформирования Службы безопасности Украины. Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за их поддержку.
"Это были важные пункты моей предвыборной программы. Мы обещали, что СБУ не будет заниматься экономикой. Мы обещали, что СБУ не будет "кошмарить" бизнес и предпринимателей. А значит, снова: мы это обещали – мы это сделали", – подчеркнул он.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором отчитался о выполнении предвыборных обещаний.
Напомним,26 января Рада поддержала законопроект о референдуме.
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Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников