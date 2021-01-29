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В 20 областях и Киеве проведена проверка частных организаций, предоставляющих соцуслуги, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В 20 областях и Киеве проведена проверка частных организаций, предоставляющих соцуслуги, - Лазебная

Власти уже провели проверку организаций негосударственной формы собственности, которые предоставляют социальные услуги в 20 областях и Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом зявила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе часа вопросов к правительству.

"По состоянию на конец вчерашнего дня проведена работа по выявлению и проверки предоставляющих социальные услуги организаций негосударственной формы в 20 областях и Киеве. Информацию еще не предоставили Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области", - отметила глава министерства.

По словам министра, в регионах, где уже прошла проверка, выявлено 334 предоставляющих социальные услуги организаций негосударственной формы собственности.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Читайте: После пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове Кабмин создал Реестр поставщиков и получателей соцуслуг

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну, закроете вы частную богадельню, а стариков куда?
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29.01.2021 10:50 Ответить
Ну проверки вы провели, молодцы! А результаты этих проверок какие???! Или задержек с оплатой не было и все хорошо, нарушений не выявлено? Схема накатанная кто оплачивает проверки тот и будет сидеть если что?!!
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29.01.2021 10:54 Ответить
Я один прочитал что провели проверку выглядит как "нашли ещё дойных коров..."
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21.06.2021 12:44 Ответить
 
 