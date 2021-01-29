Передачи пленных с ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Общество
Односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет. Договариваться можно лишь на уровне государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Апостроф TV".
"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук рассказал, что в день преполагаемой передачи пленных он приехал в аэропорт "Жуляны", чтобы их встретить, однако стало известно, что самолет с украинскими гражданами не вылетел из России.
"Не было кому объяснять (причину отмены передачи пленных. - Ред.), потому что ОРДЛО и Медведчук ... почему нельзя было позвонить и сказать "вот такая ситуация, давайте мы по-человечески решим этот вопрос". Никто никого не предупреждал, списков никто никому не передавал. Кто эти люди? Как они попали в Ростов-на-Дону? Никто не знает", - отметил Кравчук.
Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".
Пожалуйста, подождите...
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы и краснодарские казаки с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
Підманула, підвела.