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Передачи пленных с ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Общество

Передачи пленных с ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук

Односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет. Договариваться можно лишь на уровне государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Апостроф TV".

"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук рассказал, что в день преполагаемой передачи пленных он приехал в аэропорт "Жуляны", чтобы их встретить, однако стало известно, что самолет с украинскими гражданами не вылетел из России.

"Не было кому объяснять (причину отмены передачи пленных. - Ред.), потому что ОРДЛО и Медведчук ... почему нельзя было позвонить и сказать "вот такая ситуация, давайте мы по-человечески решим этот вопрос". Никто никого не предупреждал, списков никто никому не передавал. Кто эти люди? Как они попали в Ростов-на-Дону? Никто не знает", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

Читайте: Процесс обмена пленными заблокирован, оккупанты начинают торговать живыми людьми, - Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
будь-які домовленості з рашапідами не варті і клаптя паперу на яких розписані. і про це весь світ добре памятає, так ні, кремлівські покидьки всеодно перідично це підтверджують.
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29.01.2021 11:20
+5
Блин ребята, а они там хорошо устроились, развели демагогию за наши деньги, а на выхлопе ноль без палки. Долбодятлы, все что нужно было от вас кацапам они получили, цемаха, спецназовцев своих и омоновцев, взамен отдали вам таксистов, сосите ноги...
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29.01.2021 11:53
+4
Ясно поки що одне, реальних борців кацапи не збираються обмінювати. Особливо під час піар акцій своїх манкуртів.
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29.01.2021 12:11
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Потрібно цю перманентну работоргівлю припинити. А звільнити один раз - всіх і на всіх , після закінчення Російсько-Української війни.
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29.01.2021 11:14 Ответить
Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4907
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29.01.2021 15:17 Ответить
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы и краснодарские казаки с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
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29.01.2021 20:00 Ответить
Израиль меняет своих пленных постоянно, потому что понимают, что конца войны в ближайшиие десятилетия ждать не следует
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30.01.2021 03:51 Ответить
Израиль получает каждый год от 3 млрд до 14 млрд. помощи и 32 млрд на пять лет от США для развития оборонных программ, а у нас 86 млрд долг перед МВФ, и в эти игры нет средств играть.
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30.01.2021 06:32 Ответить
Когда власть в Украине перестанет воровать, то и помощь США нам возрастёт многократно, а защита своих военнопленных, это моральный маркер цивилизованной страны
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31.01.2021 15:29 Ответить
Просто клоуна не пригласили на встречу,день рождение у не лоха 43 было.Потому перенесли,теперь ожидают когда не лох отпразднует,вот тогда мертвечук и привезет таксисистов .
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29.01.2021 11:19 Ответить
будь-які домовленості з рашапідами не варті і клаптя паперу на яких розписані. і про це весь світ добре памятає, так ні, кремлівські покидьки всеодно перідично це підтверджують.
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29.01.2021 11:20 Ответить
донбабвийцы и их патрон, такой же коллаборант как они - медведчук, не ради гнусной пропаганды и помпы, а просто то так, отпускать невинных не думали??
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29.01.2021 11:24 Ответить
Тобто прилюдно покажуть своє і їх РФ кураторів дикунство!
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29.01.2021 11:34 Ответить
дед!!! ты ПИД,,,рашенский Фекалистан во главе с ботаксный, педофильным Шнырем , макрушником и гопником считаешь государством???
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29.01.2021 11:38 Ответить
Блин ребята, а они там хорошо устроились, развели демагогию за наши деньги, а на выхлопе ноль без палки. Долбодятлы, все что нужно было от вас кацапам они получили, цемаха, спецназовцев своих и омоновцев, взамен отдали вам таксистов, сосите ноги...
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29.01.2021 11:53 Ответить
Ясно поки що одне, реальних борців кацапи не збираються обмінювати. Особливо під час піар акцій своїх манкуртів.
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29.01.2021 12:11 Ответить
тоже подозреваю, что военнопленных в том списке не было...
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29.01.2021 12:36 Ответить
тобі, 73/43%-ний?
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29.01.2021 15:41 Ответить
це лайно білобрисе крутиться як воша на грибішку.
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29.01.2021 15:07 Ответить
А ви, 73/43%зебіли, ще два роки тому не хотіли нас слухати, що з касапами по чесному домовитись не можна. Що можна тільки силою і санкціями...
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29.01.2021 15:37 Ответить
Я прийшов - тебе нема.
Підманула, підвела.
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29.01.2021 16:26 Ответить
вас бы в яму кинуть .что бы подождали обмена.сидите в тепле репы в экран не влазят.
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29.01.2021 18:04 Ответить
 
 