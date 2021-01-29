Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Память погибших почтили минутой молчания. После этого прозвучал Государственный гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем возле памятного креста. Также президент установил лампаду к могилам Героя Украины Александра Клитинского, погибшего в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Даниила Галицкого Маркиана Паславского.

"Для Украины в настоящий момент и более ста лет назад угроза одинаковая. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военнослужащие под Марьинкой. Хотя условия неодинаковые - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что мы имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели ", - сказал глава государства.

Президент также призвал не забывать о чести и искренности, с которыми защищали и защищают украинцы свое государство - и под Крутами, и на Донбассе. Также Владимир Зеленский принял участие в молебне в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.

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В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.











