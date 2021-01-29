Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут. ФОТОрепортаж
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Память погибших почтили минутой молчания. После этого прозвучал Государственный гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем возле памятного креста. Также президент установил лампаду к могилам Героя Украины Александра Клитинского, погибшего в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Даниила Галицкого Маркиана Паславского.
"Для Украины в настоящий момент и более ста лет назад угроза одинаковая. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военнослужащие под Марьинкой. Хотя условия неодинаковые - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что мы имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели ", - сказал глава государства.
Президент также призвал не забывать о чести и искренности, с которыми защищали и защищают украинцы свое государство - и под Крутами, и на Донбассе. Также Владимир Зеленский принял участие в молебне в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.
В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Слава Україні!
Героям слава!
Лицемі́рство - невідповідність слів справжнім переконанням, почуттям чи діям певної особи.Така поведінка може прикривати нещирість, злість притворним щиросердям, чесністю.
Або :"Негативна моральна якість, яка полягає в тому, що завідомо аморальним вчинкам (які здійснюються заради егоїстичних інтересів, за низькими мотивами і заради антигуманних цілей) приписують псевдоморальне значення, піднесені мотиви і людинолюбні цілі."
Лицемірно ставити лампадку до вбитого майданівця,коли поряд Татаров,а до вбитого під Іловайськом,коли поряд-Хомчак.
Й те,що ти скидаєш в купу Пороха,Яника,й Зєлю-теж лицемірство.Або глупство.Або праця на ворога.
він і не чув...
Союзники требуют не от нас, а от мокшей сесть с нами переговоры. Мы-то никогда не были против, это мокши постоянно морозятся от прямых переговоров, мол, мы тут не при чем, в Украине гражданская война, с Дамбассом разговаривайте.
Вот именно, что необъявленной. И как вы считаете, если Украина не будет постоянно кричать о том, что рассия - оккупант и убийца, как долго цивилизованный мир будет давить мокшей санкциями и называть ( и считать) их оккупантами и агрессорами? Год, два?))
Порошенко проиграл по двум причинам, людям вдолбили в голову, что хуже уже не будет (лол) и "выберем паприколу, так хоть паржем", а не потому, что народ желал переговоров с мокшами, не перекручивайте))
А чи не ти за сценаріями бєнямойши та пуйла розвирав і розриваєш її?