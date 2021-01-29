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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) Круты (99)

Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Память погибших почтили минутой молчания. После этого прозвучал Государственный гимн Украины. Воины почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем возле памятного креста. Также президент установил лампаду к могилам Героя Украины Александра Клитинского, погибшего в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Даниила Галицкого Маркиана Паславского.

"Для Украины в настоящий момент и более ста лет назад угроза одинаковая. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военнослужащие под Марьинкой. Хотя условия неодинаковые - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что мы имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели ", - сказал глава государства.

Президент также призвал не забывать о чести и искренности, с которыми защищали и защищают украинцы свое государство - и под Крутами, и на Донбассе. Также Владимир Зеленский принял участие в молебне в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле.

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В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут 01
Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут 02
Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут 03
Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут 04
Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут 05
Украинцы под Крутами по сути выполняли ту же задачу, что и сейчас воины под Марьинкой. Угроза одинаковая, - Зеленский почтил память Героев Крут 06

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
срань лицемерная
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29.01.2021 11:09
+14
Правильное поведение руководства страны заключается, главным образом, не в том, чтобы пафосно грустить на публику по разным историческим датам.
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29.01.2021 11:21
+13
Некому было устроить "развєдєніє войск"...
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29.01.2021 11:10
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срань лицемерная
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29.01.2021 11:09 Ответить
Те саме писали про Пороха. І про Овоча. І будуть писати про наступного президента. Та це не змінить того факту, що вище керівництво України зараз повидить себе як справжні українці, вшановуючи пам'ять Героїв України минулих та нинішніх часів.
Слава Україні!
Героям слава!
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29.01.2021 11:17 Ответить
Правильное поведение руководства страны заключается, главным образом, не в том, чтобы пафосно грустить на публику по разным историческим датам.
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29.01.2021 11:21 Ответить
Виступає вже як Порошенко. Риторика однакова. Порозумнішав, чи рейтинг напрягає?
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29.01.2021 11:25 Ответить
совсем не одинаковая риторика, прочитай что Порошенко сказал сегодня про Круты и сравни с тем что сказал Зе
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29.01.2021 11:31 Ответить
Звіздіти, не землю орати. Ще Пуля в лоб не виступав... От у того риторика.....
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29.01.2021 11:35 Ответить
Порошенко не стеснялся, как это закоплексованное посмешище называть врага по имени.
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29.01.2021 17:35 Ответить
А кажу про "зараз"- конкретну поведінку на заходах з вшанування пам'яті Героїв України. А ви тут звичний собі срач влаштовуєте, не соромно?
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29.01.2021 11:27 Ответить
А в чем срач. Валера? В том, что пи222сы, которые каждый день обворовывают страну, показательно исполняют несколько раз в год?
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29.01.2021 11:45 Ответить
Тобто не соромно. Буває.
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29.01.2021 11:49 Ответить
Чувачок,може ти не знаєш значення слова "лицемірність" ? То відкрий словник.Трактувань багато,але всі підходять до маленького лицемірного негідника.
Лицемі́рство - невідповідність слів справжнім переконанням, почуттям чи діям певної особи.Така поведінка може прикривати нещирість, злість притворним щиросердям, чесністю.

Або :"Негативна моральна якість, яка полягає в тому, що завідомо аморальним вчинкам (які здійснюються заради егоїстичних інтересів, за низькими мотивами і заради антигуманних цілей) приписують псевдоморальне значення, піднесені мотиви і людинолюбні цілі."
Лицемірно ставити лампадку до вбитого майданівця,коли поряд Татаров,а до вбитого під Іловайськом,коли поряд-Хомчак.
Й те,що ти скидаєш в купу Пороха,Яника,й Зєлю-теж лицемірство.Або глупство.Або праця на ворога.
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29.01.2021 14:10 Ответить
Я не кидав в одну купу президентів- а лише вас, лицемірні коментатори дій цих президентів. Термін "лицемірство" ти вже знаєш.
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29.01.2021 14:23 Ответить
Та да

Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 5557
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29.01.2021 11:31 Ответить
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 935
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29.01.2021 13:12 Ответить
Некому было устроить "развєдєніє войск"...
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29.01.2021 11:10 Ответить
тогда тоже мыролюбцев было немеряно.
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29.01.2021 11:18 Ответить
Ага, а в 1932-м миролюбивцы ели своих детей, чтобы уберечься от голода, а в 38-м все те же сторонники мира, поехали удобрять сибирские черноземы.
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29.01.2021 11:23 Ответить
при чем здесь народ? я о винниченках и грушевских писал
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29.01.2021 11:53 Ответить
Андрюха вивів Бубочку на прогулянку, зараз повезуть на заправку, куплять шаурму і додому на тиху годину.
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29.01.2021 11:13 Ответить
лицемір, брехун, непотріб
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29.01.2021 11:14 Ответить
Зуб даю, що до припізденства, про Крути
він і не чув...
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29.01.2021 11:16 Ответить
Вот, что рейтинг животворящий делает даже с ослом и манкуртом. Вернее отсутствие рейтинга.
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29.01.2021 11:34 Ответить
Ну почему ж!? На корпоративах дуже Крути дядьки башляли!
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29.01.2021 12:46 Ответить
Чмошное позорище! Если бы не "активное меньшенство" в Украине, то за год правления этого зеленого ********, западные границы лугандона уже были где-то под Хмельницким, как в 1917-м, а Украиной правил бы наместник кремля.
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29.01.2021 11:21 Ответить
Выродок Абыкнавенный, а ты какую задачу выполняешь на посту президента?
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29.01.2021 11:23 Ответить
Да кто нибудь уже присунет кляп этому мудаку...
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29.01.2021 11:26 Ответить
Порох те саме говорив, йому теж кляп?
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29.01.2021 11:28 Ответить
Порох не делал из наших воинов мишень ,как в тире,разводя войска без права на ответ.Так что это зеленое чмо не имеет на свой трындешь никакого морального права
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29.01.2021 11:35 Ответить
Почитай цей форум за часів Пороха. Ті самі претензії, та сама брехня. Не цікаві ви вже мені, фанатики політиків.
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29.01.2021 11:57 Ответить
К Порошенко тут были претензии, что он не объявил мокше войну. Но самое смешно что те, кто 5 лет выдвигали эти претензии Порошенко теперь в упор не замечают, что Сцыкло за год так и не осмелился назвать мокшу по имени. Как угодно "оккупант на донбассе", "враг на донбассе", "неприятель на донбассе", "противник на донбассе", но только не рассия. Как считаете, это нормальное поведение, которое не заслуживает претензий?))
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29.01.2021 17:46 Ответить
На цьому етапі цієї необ'явленої війни скоріше нормально. Бо наші союзники вимагають хоч-якихось переговорів з рашкою, а Порох повністю знищив їх можливість саме такими своїми висловлюваннями. І вибори програв.
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29.01.2021 17:56 Ответить
Нормально бояться назвать врага и оккупанта по имени? )) Это уже даже не позор, это гораздо хуже, правда зебилы называют это высочайшим дипломатическим приемом со стороны зепосмешища.
Союзники требуют не от нас, а от мокшей сесть с нами переговоры. Мы-то никогда не были против, это мокши постоянно морозятся от прямых переговоров, мол, мы тут не при чем, в Украине гражданская война, с Дамбассом разговаривайте.
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29.01.2021 18:48 Ответить
На цьому етапі цієї необ'явленої війни скоріше нормально.

Вот именно, что необъявленной. И как вы считаете, если Украина не будет постоянно кричать о том, что рассия - оккупант и убийца, как долго цивилизованный мир будет давить мокшей санкциями и называть ( и считать) их оккупантами и агрессорами? Год, два?))
Порошенко проиграл по двум причинам, людям вдолбили в голову, что хуже уже не будет (лол) и "выберем паприколу, так хоть паржем", а не потому, что народ желал переговоров с мокшами, не перекручивайте))
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29.01.2021 18:58 Ответить
Пробовали... Не держится...Сзади вітряхивается при ходьбе и играх на роялях.
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29.01.2021 12:43 Ответить
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 3 Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 6830
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29.01.2021 11:28 Ответить
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 5554
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29.01.2021 11:36 Ответить
Слова державного діяча!
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29.01.2021 11:45 Ответить
ти хоч смайлики став, коли стібешся... Я то кондуїт веду; а багато хто тебе в зебіли запише...
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29.01.2021 11:57 Ответить
Вместо памятного креста ещё не собирается синагогу построить?
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29.01.2021 11:52 Ответить
В фейсбуці нацарапало, що Україну розривають сварки.
А чи не ти за сценаріями бєнямойши та пуйла розвирав і розриваєш її?
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29.01.2021 12:01 Ответить
Ага,та ти ще та Аттіла.
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29.01.2021 12:13 Ответить
Можу сказати одне, десь в кремлі зараз готують промову з "клеймлением" цієї промови, а ось представники ОПЗЖ і їх однодумці вже висказуються тут.
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29.01.2021 12:17 Ответить
А какую задачу віполняла Украіна в роли Германской порноактрисі!? Подзабіл, гундосій!? А так - нормалек, переобуваться на ходу учишься...
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29.01.2021 12:41 Ответить
опять показуха стали вкуртах дорогих повтыкали а смысл
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29.01.2021 12:46 Ответить
4ржды убегун полез пиарится Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 8088 и ещё про силу чёто лепечет Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 4485Думает если бусик из ВСУ забрал на пиаре выползет нуну Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 8088
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29.01.2021 13:05 Ответить
 
 