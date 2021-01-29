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Новости Политика Украины
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исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413) Кравчук Евгения (361)

Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Голосование за исключение Дубинского из

Во фракции "Слуга народа" голосование за возможное исключение из фракции Александра Дубинского должно состояться в течение суток.

Об этом в комментарии журналистам рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В приложении продолжается голосование, оно должно состояться в течение суток. Сейчас картина в целом не ясна, известно лишь о проголосовавших 60% депутатов фракции", - сказала Кравчук.

По словам Кравчук, голосование проходит за три варианта развития событий с Дубинским: поддержать его, исключить из фракции, или лишить должности заместителя председателя финансового комитета.

"Сейчас есть три варианта, когда мы поймем, какой из этих вариантов имеет поддержку, мы будем обсуждать как двигаться дальше", - сказала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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Топ комментарии
+20
Дубинский!.. "понюхай х%й!".. или "Каких тебе, бл%дь, санкций не хватает?!".. или "Саша! тебя %бут в твой тупой собачий рот!" .. или "Саша! просто иди нах%й!"..
все в твоем стиле, животное!.. выбирай!
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29.01.2021 11:18
+13
Обязательно оставьте Дубинского в соплях урода! Обязательно оставьте!
Тогда Штаты введут санкции против т.н. партии "Сопли урода".
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29.01.2021 11:13
+11
Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2491
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29.01.2021 11:14
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Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8487
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29.01.2021 11:13 Ответить
Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1948
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29.01.2021 12:59 Ответить
вот подумалось
хорошо, что мы избрали Зеленского президентом
правильно сделали, раз прошло сколько времени, а порохоботов клинит конкретно Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6401
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29.01.2021 13:02 Ответить
бобік, по собі судиш на рахунок " клинит конкретно " ? Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9926
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29.01.2021 14:45 Ответить
Обязательно оставьте Дубинского в соплях урода! Обязательно оставьте!
Тогда Штаты введут санкции против т.н. партии "Сопли урода".
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29.01.2021 11:13 Ответить
во главе с ************.
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29.01.2021 11:14 Ответить
этож как вова всех достал!?
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29.01.2021 12:01 Ответить
Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2491
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29.01.2021 11:14 Ответить
Для общего понимания.
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210111 регламентируется государственным документом подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут https://home.treasury.gov/system/files/126/election_executive_order_13848.pdf
В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных. Кстати

За период прошедший после объявления о пресс-конференции 2 февраля СБУшника Нескоромного, Зеленский подписал перечень санкций против России (проинформировав США и ЕС, но засекретив это от граждан Украины), начал процедуру устранения из фракции депутата Дубинского и провел 6 встреч и консультаций с временной поверенной США в Украине.
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29.01.2021 11:26 Ответить
Що Дубинський, що ЗЄймокша всі вини однієї крові. Ярі ненависники 90% українців. Фінансова мафія.
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29.01.2021 11:23 Ответить
Не вздумайте исключать этот собачий рот.Иначе кто вам будет рейтинги поднимать? Только клоун своими гундосыми видосиками? Оставьте эту псину бенину,вы и он это одно целое!
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29.01.2021 11:14 Ответить
Дубинский!.. "понюхай х%й!".. или "Каких тебе, бл%дь, санкций не хватает?!".. или "Саша! тебя %бут в твой тупой собачий рот!" .. или "Саша! просто иди нах%й!"..
все в твоем стиле, животное!.. выбирай!
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29.01.2021 11:18 Ответить
"Саша любит доггистайл"...
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29.01.2021 11:21 Ответить
Ви дивіться там сильно не напрягайтесь,бо дуже заморитесь. А вам же,бідолагам,ще робити і робити...
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29.01.2021 11:18 Ответить
Чем дольше они ,,обсуждают варианты,, тем меньше вариантов выжить остальным. Они так до сих пор и не поняли, что США им никаких вариантов не оставили
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29.01.2021 11:33 Ответить
Знаю ще з п'ять варіантів- розстріряти, повісити, втопити, четвертувати ,нюю, ще каструвати(?)..
))) Шютка...))
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29.01.2021 11:23 Ответить
Говорят вчера вечером его и жена домой не пустила. Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7806
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29.01.2021 11:23 Ответить
Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7081++++
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29.01.2021 12:05 Ответить
А может референдум провести по поводу исключения Дубинского?
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29.01.2021 11:25 Ответить
Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5676 Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3679
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29.01.2021 11:26 Ответить
Что-то долго ,,слуги,, раздупляются. Само это состояние вечного шаха не рассосется. Сами породились - сами и убейтесь
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29.01.2021 11:26 Ответить
Я думаю, что если исключат, Дуб будет в ЕС к Порошенко проситься. Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7353
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29.01.2021 11:27 Ответить
Вполне возможно и не исключено ,что будет проситься ,дабы уберечься от мести Байдена .Cлава Украине он уже научился говорить ,а чтобы уберечь свою шкуру быстро перекраситься и сам предложит шоколаднику свои услуги
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29.01.2021 11:49 Ответить
уберечься от мести Байдена
Я вас умоляю. Орлы мух не ловят. Где Байден, и где Дубинский? Сашу выбрали только как образец - что может быть для остальных. Фигура медийная, у всех на виду. Там Кулик и Деркач под санкции попали. Ну и где вопли про банковские карты Кулика? Перед нами просто представление продолжается.
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29.01.2021 12:14 Ответить
Самое смешное НЕ в том, что из-за американских санкций зеленое шапито отреклось от дубинского, а в том, что следующими подсанционниками будут другие персонажи из цирка зе-мародера! Там что ни рожа - то зашквар. Ну и навыбирали идиоты себе слуг!
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29.01.2021 11:28 Ответить
Не будут. Не надо нести чушь. Все кто надо уже под санкциями.
Или вы думаете, что США будет за наши ленивые сраки беспокоится?
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29.01.2021 12:36 Ответить
зеленский, венедектова, тебе еще набросать фамилии лиц которые попадут в немилось Байдену?!
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29.01.2021 14:57 Ответить
Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8915 Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6577
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29.01.2021 11:29 Ответить
Зато есть еще много ситуаций, в которые ЗЕкоманда позорно готова вляпаться
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29.01.2021 11:57 Ответить
я таки извиняюсь, а какое у них право есть разбавлять коллектив внефракционных депутатов своими покидьками?!
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29.01.2021 11:30 Ответить
Дубинский свой и его сохранят - он необходим в пределах реализации стратагемы Управляемого вялотекущего хаоса с возможностью его эскалации до полного. Это не Витренко, от которого угроза финансовому положению бенефициаров дерибана достояния народа Украины.
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29.01.2021 11:42 Ответить
Это ж надо, какое важнейшее политическое событие в стране)))))))
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29.01.2021 11:49 Ответить
Вы там быстрее кнопки жмите,а то ваш ахермания уже почуял ,что скоро с собачим ртом в одной стае может оказаться,уже да же от эфиров со своими слугами прячется,что бы ничего вдруг не пи=нуть лишнего .
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29.01.2021 12:10 Ответить
Новости о тайных голосования в раде очень напоминают голосования в Ватикане. Осталось добавить оглашения результатов 🤪🤪🤪🤪🤪🤪

"Если кардиналы пришли к соглашению, из печной трубы над Сикстинской капеллой пойдет белый дым, если понтифик не избран - дым будет черным. Дым образуется от сжигания бюллетеней голосования с добавлением специального красящего вещества, придающего нужный оттенок."

пля, ущипните меня, когда я услышала о тайных голосованиях у меня ощущение что мы живем в дурдоме 😂😂😂😂😂
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29.01.2021 12:24 Ответить
ВЫ - Александр Качура, СИЛЬНО ЛУКАВИТЕ когда говорите что

Во-первых, я не услышал ни с открытых источников, ни от Александра Дубинского аргументацию, которая бы позволила мне принять взвешенное решение по этому вопросу. Во-вторых, народные депутаты должны действовать в соответсвии с Конституцией и законами Украины, в которых ничего не предусмотрено об персональных санкциях даже введённых стратегическими партнерами", - говорится в сообщении. - НО ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА ЗА ЧТО ОНИ ВВЕДЕНЫ и КЕМ НАЗВАН (установлен) ВАШ товарищ - он АГЕНТ КРЕМЛЯ - напомню это страна которая ОБЬ ЯВИЛА необьявленую войну и захватила часть територии Украина - ДУБиНСКИЙ ИХ АГЕНТ В Верховном совете Украины - ТАК ЕСТЬ ЗА ЧТО ЕГО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕТ???
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29.01.2021 12:53 Ответить
 
 