Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во фракции "Слуга народа" голосование за возможное исключение из фракции Александра Дубинского должно состояться в течение суток.
Об этом в комментарии журналистам рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В приложении продолжается голосование, оно должно состояться в течение суток. Сейчас картина в целом не ясна, известно лишь о проголосовавших 60% депутатов фракции", - сказала Кравчук.
По словам Кравчук, голосование проходит за три варианта развития событий с Дубинским: поддержать его, исключить из фракции, или лишить должности заместителя председателя финансового комитета.
"Сейчас есть три варианта, когда мы поймем, какой из этих вариантов имеет поддержку, мы будем обсуждать как двигаться дальше", - сказала нардеп.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.
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хорошо, что мы избрали Зеленского президентом
правильно сделали, раз прошло сколько времени, а порохоботов клинит конкретно
Тогда Штаты введут санкции против т.н. партии "Сопли урода".
Решение о внесении Дубинского и других лиц в санкционный список OFAC's SDN List
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210111 регламентируется государственным документом подписанным Дональдом Трампом 12 сентября 2018 года Federal Register Vol. 83, No. 179 "Применение определенных санкций в случае иностранного вмешательства участие в выборах в США" с которым можно ознакомиться тут https://home.treasury.gov/system/files/126/election_executive_order_13848.pdf
В данном решении указаны четкие критерии и необходимые сведения, их обоснованность и объем для принятия такого решения. Данные требования абсолютно исключают принятие решений на основе непроверенных или единичных данных. Кстати
За период прошедший после объявления о пресс-конференции 2 февраля СБУшника Нескоромного, Зеленский подписал перечень санкций против России (проинформировав США и ЕС, но засекретив это от граждан Украины), начал процедуру устранения из фракции депутата Дубинского и провел 6 встреч и консультаций с временной поверенной США в Украине.
все в твоем стиле, животное!.. выбирай!
))) Шютка...))
Я вас умоляю. Орлы мух не ловят. Где Байден, и где Дубинский? Сашу выбрали только как образец - что может быть для остальных. Фигура медийная, у всех на виду. Там Кулик и Деркач под санкции попали. Ну и где вопли про банковские карты Кулика? Перед нами просто представление продолжается.
Или вы думаете, что США будет за наши ленивые сраки беспокоится?
"Если кардиналы пришли к соглашению, из печной трубы над Сикстинской капеллой пойдет белый дым, если понтифик не избран - дым будет черным. Дым образуется от сжигания бюллетеней голосования с добавлением специального красящего вещества, придающего нужный оттенок."
пля, ущипните меня, когда я услышала о тайных голосованиях у меня ощущение что мы живем в дурдоме 😂😂😂😂😂
Во-первых, я не услышал ни с открытых источников, ни от Александра Дубинского аргументацию, которая бы позволила мне принять взвешенное решение по этому вопросу. Во-вторых, народные депутаты должны действовать в соответсвии с Конституцией и законами Украины, в которых ничего не предусмотрено об персональных санкциях даже введённых стратегическими партнерами", - говорится в сообщении. - НО ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА ЗА ЧТО ОНИ ВВЕДЕНЫ и КЕМ НАЗВАН (установлен) ВАШ товарищ - он АГЕНТ КРЕМЛЯ - напомню это страна которая ОБЬ ЯВИЛА необьявленую войну и захватила часть територии Украина - ДУБиНСКИЙ ИХ АГЕНТ В Верховном совете Украины - ТАК ЕСТЬ ЗА ЧТО ЕГО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕТ???