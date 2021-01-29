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Новости Политика Украины
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Надеемся, что президент в ближайшее время назначит руководителя миссии Украины при НАТО, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надеемся, что президент в ближайшее время назначит руководителя миссии Украины при НАТО, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина надеется, что руководитель миссии Украины при НАТО будет определен в ближайшее время.

"Решение о назначении руководителя миссии Украины при НАТО принимает президент, поскольку это дипломатическая должность. Мы сформировали ряд предложений по определению кандидатуры… и надеемся, что в ближайшее время он будет назначен", - сказала Стефанишина в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она уточнила, что назначение главы миссии будет после "коммуникаций премьер-министра и президента с генеральным секретарем (НАТО. – Ред.) и обсуждения, в том числе и этого вопроса".

"Этот вопрос уже фактически решен", - сказала Стефанишина.

Читайте также: Зеленский поддерживает активный диалог с генсеком НАТО и вскоре направит ему предложения по расширенному партнерству, - Стефанишина

Автор: Ірина Дашківська
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По перше,чим тобі не подобається Парасюк? По друге,НАТО для України, як "Фата Моргана". Нахрєть ми там єврогейцям здалися? Вони прагнуть жирно і спокійно жити. Галандці першими влаштують рєхвєрєндум щодо України, а там і мадьяри підскочать... Одна надія англо-сакси , хоча б звіздіти проУкраїну будуть.
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29.01.2021 11:31 Ответить
Чтобы ты ни делал за спиной у людей,помни,что ты делаешь это на глазах у Бога...,Истина проста что День Божий... Надеемся, что президент в ближайшее время назначит руководителя миссии Украины при НАТО, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 7231 Надеемся, что президент в ближайшее время назначит руководителя миссии Украины при НАТО, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 476
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29.01.2021 11:23 Ответить
а я маю надію, що НАТО найближчим часом якось призначить нового керівника в Україні
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29.01.2021 11:29 Ответить
Жизнь как раз и заключается в том,чтобы 7 раз упасть и 8 раз подняться...,упорство и труд всегда рядом живут... Сподіваємося, що президент найближчим часом призначить керівника місії України при НАТО, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 8066
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29.01.2021 11:32 Ответить
Высшее руководство НАТО с 2014 года посетило Украину несколько раз...,а однажды прилетели около 100 генералов НАТО на Яворивский полигон....,зачем и почему думайте сами...,но стратегические бомбардировщики а также самолеты-разведчики НАТО Крым и Донбасс мониторят нехило Сподіваємося, що президент найближчим часом призначить керівника місії України при НАТО, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 6623
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29.01.2021 11:38 Ответить
Так, кто там из квартала ещё не пристроен ?
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29.01.2021 11:47 Ответить
Посада шибко ...відповідальна на майбутнє (для розумних). "Полоскати" язиком (не мовою) як депутати - це зовсім інше, ніж практично тягнути до НАТО. Ніхто не знає як ця справа повернеться, а там кар'єру можна втратити! У нас ще все попереду років на 15 -20!
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23.03.2021 16:25 Ответить
 
 