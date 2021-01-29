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Ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения ПДД пешеходами необходимо усилить, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения ПДД пешеходами необходимо усилить, - Клименко

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что в этом году Верховная Рада примет законопроекты, усиливающие ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде и нарушения пешеходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В пятницу в ходе коллегии в Киеве Клименко напомнил, что в настоящее время в Украине работают 28 комплексов автофиксации правонарушений на дорогах.

"На некоторых участках автодорог, где размещены эти камеры, количество ДТП уменьшилось втрое"- сказал глава Нацполиции.

По словам Клименко, в прошлом году было зафиксировано более 168 тысяч ДТП, чаще всего их причиной было превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Глава Нацполиции подчеркнул, что правоохранители разработали ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности за нарушения на дорогах. В частности, по его словам, речь идет о законопроекте об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде (законопроект принят в первом чтении. - Ред.) и проекта закона о внесении изменений в админкодекс об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. (Оба законопроекта приняты в первом чтении. - Ред.) .

"Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты"- подчеркнул Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Вся беда в том, что все эти усиления ответственности коснутся только обычных граждан, которые, почему то, это приветствуют. Корочка сбу, судьи, мусора и т.д. все так же позволяет ездить бухим и нарушать правила. И информация для размышления для тех кто с пеной у рта кричит за повышение штрафов для себя. Штрафы за нарушения, которые фиксируют камеры не приходят если авто зарегистрировано на юр. лицо (неоднократно проверено), и на авто, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях. Это случайно не лазейка для сильных Мира сего?
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29.01.2021 11:55
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пора ставить видеорегистраторы на пешеходов
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29.01.2021 11:58 Ответить
еще надо правило ввести что б по утрам только с левой ноги вставать
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29.01.2021 11:35 Ответить
о так... ви вже на посилювались. Досі юристи ржуть із того, що ви покидьки зробили із відповідальністю за керування в стані сп'яніння.
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29.01.2021 11:36 Ответить
Це через кожні 10 метрів повинен чергувати поліцай щоб ловити таких пішоходів.Ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения ПДД пешеходами необходимо усилить, - Клименко - Цензор.НЕТ 858
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29.01.2021 11:39 Ответить
Не треба!
Достатньо НЕВІДВОРОТНОСТІ покарання. При грошовиш покараннях за незначні злочини, повинна бути залежність від доходів громадян, в інших випадках покарання однакові для всіх)

Звісно, це моя маячня, не в нашій країні(
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29.01.2021 12:56 Ответить
Еду поздно вечером между н.п., темно, еще и дождь моросит. Идет двое имбецилов по краю проезжей части. Идут не по своей стороне, это раз. Идут не друг за другом, а рядом, т.е. на половину полосы, это два. Ни малейшего светоотражающего элемента, хотя они уже являются обязательными, это три.
Таких, конечно, нужно драть. ПДД они для все.
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29.01.2021 11:43 Ответить
на наказание за вождение в нетрезвом виде - должно быть прежде всего без альтернативное - чтобы судьи с ментами не наживались.

за первое нарушение - штраф 20% стоимости автомобиля
за второе конфискация автомобиля
за третье 5 лет тюрмы

и это все без всяких смягчающих и отстрочек

никто не будет пить за рулем
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29.01.2021 11:53 Ответить
Особенно это сработает,если авто в аренде,или служебное,или взято в каршеринге,или кредитное и является собственностью банка,или...дофига всего.
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29.01.2021 12:01 Ответить
сработает - придумают новые нормы - поймали на служебном авто - продал квартиру - так в трудовом договоре и запишут. не проблема это вовсе.
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29.01.2021 12:05 Ответить
А нетрезвый вид у нас 0,2 промиле а есть и 0,8 в Прибалтике почему у нас это вождение в нетрезвом виде а у них нет? Будем вводить лучшие западные практики?
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29.01.2021 13:03 Ответить
конечно будем - когда у нас бычья за рулем будет как в прибалтике то так и сделаем
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29.01.2021 13:52 Ответить
А можете пояснить вашу мысль, как-то неопределенно у вас.
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29.01.2021 15:13 Ответить
куда уж больше определенней, если культура вождения (/поведения/общения) повысится до прибалтийской то можно думать и о повышении разрешенной нормы алкоголя в крови.
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29.01.2021 17:03 Ответить
Не выдумывайте про культуру. Есть правила они или выполняются или нет. И если в вашей версии "культурный" пбрибалт приедет в Украину и и у него будет больше 0,2 промиле его оштрафуют у нас не смотря на культуру. А любого нашего там за это не оштрафуют там не смотря на якобы "бескультурье".
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30.01.2021 01:17 Ответить
один выпил и тихонько домой, а другой выпил и гусарить - нет разницы ?
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30.01.2021 01:22 Ответить
Для правил нет. Хоть гусарить, хоть потихоньку домой а у прибалтов это трезвый, а у нас пьяный.
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30.01.2021 13:33 Ответить
да - для правил разницы нет, а вот для окружающих еще какая. поэтому пока бычье не научится выпимши по-тихому домой рулить - оправдана норма 0.2
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30.01.2021 14:35 Ответить
Ну а другое бычье рулит при 0,8, какое бычье опасней у которого в 4 раза меньше алкоголя в крови или больше?
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30.01.2021 17:15 Ответить
потенциально конечно опаснее то где 0.8
а как полицаю определить какого деятеля он поймал - того который и при 0.8 культурно себя ведет или того что 0.2 показывает "кто был ничем тот станет всем" ? и самое главное как это в законе определит кому можно .8, а кому и .2 противопоказано ?

вот потому всех под одну гребенку 0.2 - пока в обществе культура не произрастет и бычье станет редким видом.
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30.01.2021 17:25 Ответить
Так почему гребенка разная? У нас 0,2 а там 0,8? Может по тому чтоб больше возможностей для коррупции, что очевидно.
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30.01.2021 18:45 Ответить
потому, что там люди культурнее/ответственнее и даже с 0.8 на груди на подвиги не рвутся
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30.01.2021 19:39 Ответить
В чужих руках...... А люди везде одинаковые делают только то что позволяется. И так везде. И наши ограничения просто связаны с коррупцией, а не с особой хромосомой и тд как у некоторых.
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30.01.2021 21:55 Ответить
нет - люди совсем не одинаковые, но дело не в хромосоме
европейцы куда более законопослушнее (не будем вдаваться в причины) - потому и позволено больше
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30.01.2021 22:31 Ответить
Но самое интересное что наши люди выезжая с Украины стают точно таким законопослушными как и окружающие их европейцы или такими как и те же граждане страны куда они вьехали. И если все таки вдаваться в причины то это все таки зависит от властей, законов и обязательности их исполнения всеми.
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30.01.2021 23:16 Ответить
и неизбежности наказания, да и штрафы там по нашим меркам космические, хотя некоторые наши и там умудряются погусарить
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30.01.2021 23:20 Ответить
Как и некоторые ихние. Но да основное отличие в неизбежности наказания не зависимо от погусарить или ехать домой. Так что все таки не от принявшего а от контролирующего. Но самое удивительное, что от очевидцев знаю, и там можно "порешать" но это выливается в такие суммы что проще все таки по закону.
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30.01.2021 23:35 Ответить
Вся беда в том, что все эти усиления ответственности коснутся только обычных граждан, которые, почему то, это приветствуют. Корочка сбу, судьи, мусора и т.д. все так же позволяет ездить бухим и нарушать правила. И информация для размышления для тех кто с пеной у рта кричит за повышение штрафов для себя. Штрафы за нарушения, которые фиксируют камеры не приходят если авто зарегистрировано на юр. лицо (неоднократно проверено), и на авто, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях. Это случайно не лазейка для сильных Мира сего?
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29.01.2021 11:55 Ответить
не надо сказки рассказывать - на юр лица также все приходит, но только по юр адресу, на котором как правило никто офис не держит. ну и мене все равно кого будут штрафовать - лишь бы пьяных рыл было за рулями меньше.
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29.01.2021 12:02 Ответить
Ну, значит мне и знакомому уже с пол года никак дойти не могут....
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29.01.2021 12:08 Ответить
мне тоже раз не дошло - заплатил в двукратном размере в место половины.
установил приложение.
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29.01.2021 12:10 Ответить
видать совсем дела хреновые, если на патриотизм начали напирать...
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29.01.2021 12:44 Ответить
Ті,які хочуть "усіліть" вже є...Затримка за президентом,у якого природна бздливість бореться з марнославством...І при цьому весь час нависає думка,чи встигне він чкурнути в Хайфу в разі чого...
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29.01.2021 13:11 Ответить
штраф для долбоводителей должен начинатся от сотки евриков (минимум)
соблюдайте пдд и все будет Ок
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29.01.2021 15:11 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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29.01.2021 20:42 Ответить
 
 