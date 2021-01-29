Ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения ПДД пешеходами необходимо усилить, - Клименко
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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что в этом году Верховная Рада примет законопроекты, усиливающие ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде и нарушения пешеходов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В пятницу в ходе коллегии в Киеве Клименко напомнил, что в настоящее время в Украине работают 28 комплексов автофиксации правонарушений на дорогах.
"На некоторых участках автодорог, где размещены эти камеры, количество ДТП уменьшилось втрое"- сказал глава Нацполиции.
По словам Клименко, в прошлом году было зафиксировано более 168 тысяч ДТП, чаще всего их причиной было превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Глава Нацполиции подчеркнул, что правоохранители разработали ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности за нарушения на дорогах. В частности, по его словам, речь идет о законопроекте об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде (законопроект принят в первом чтении. - Ред.) и проекта закона о внесении изменений в админкодекс об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. (Оба законопроекта приняты в первом чтении. - Ред.) .
"Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты"- подчеркнул Клименко.
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Достатньо НЕВІДВОРОТНОСТІ покарання. При грошовиш покараннях за незначні злочини, повинна бути залежність від доходів громадян, в інших випадках покарання однакові для всіх)
Звісно, це моя маячня, не в нашій країні(
Таких, конечно, нужно драть. ПДД они для все.
за первое нарушение - штраф 20% стоимости автомобиля
за второе конфискация автомобиля
за третье 5 лет тюрмы
и это все без всяких смягчающих и отстрочек
никто не будет пить за рулем
а как полицаю определить какого деятеля он поймал - того который и при 0.8 культурно себя ведет или того что 0.2 показывает "кто был ничем тот станет всем" ? и самое главное как это в законе определит кому можно .8, а кому и .2 противопоказано ?
вот потому всех под одну гребенку 0.2 - пока в обществе культура не произрастет и бычье станет редким видом.
европейцы куда более законопослушнее (не будем вдаваться в причины) - потому и позволено больше
установил приложение.
соблюдайте пдд и все будет Ок