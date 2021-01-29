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Новости Происшествия
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Нацполиция (15725) правоохранительные органы (2944) Клименко Игорь (285)

Более 500 полицейских уволили в 2020 году за совершение преступлений и нарушении дисциплины, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Более 500 полицейских уволили в 2020 году за совершение преступлений и нарушении дисциплины, - Клименко

В течение прошлого года подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В частности, из них 400 - по факту предложений или предоставления неправомерной выгоды полицейским, а более 300 - за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

В этих процессах почти 600 человек уже получили сообщение о подозрении.

В то же время, Клименко отметил, что в 2020 году за совершение преступлений уволили 142 полицейских, а за нарушение дисциплины 371.

Кроме того, он рассказал, что инициировал создание нового департамента, который заработает с 1 марта.

"Это будет главная инспекция, которая будет наблюдать за работой всей системы Нацпола и анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам", - пояснил глава Нацполиции.

Также читайте: Ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения ПДД пешеходами необходимо усилить, - Клименко

Автор: Богдан Гуньковський
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А Клименка звільнити слабо? В Кропивницькому ДЕСЯТКИ кіосків відкрито торгують сигаретами без акцизних марок. Звісно для нас дуже добре. Однак даний факт свідчить про абсолютну продажність та дистрофію виконавчої влади в УКраїні.
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29.01.2021 12:20 Ответить
Ладно, пусть будет Клименко вводить в курс дела. Но! Таки имеется вопрос: а где делся господин Аваков??? Ранее он так активно отписывался в соцсетях... А щас- 0(ноль). Тревожно мне стало, однако.
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29.01.2021 12:09 Ответить
не сцарська то справа, він має свого піськова.
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29.01.2021 12:32 Ответить
Багато... хто приймає всякий непотріб? Робіть висновки...
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29.01.2021 13:12 Ответить
а скольких посадили ? правильно - не одного
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29.01.2021 15:08 Ответить
 
 