Более 500 полицейских уволили в 2020 году за совершение преступлений и нарушении дисциплины, - Клименко

В течение прошлого года подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В частности, из них 400 - по факту предложений или предоставления неправомерной выгоды полицейским, а более 300 - за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

В этих процессах почти 600 человек уже получили сообщение о подозрении.

В то же время, Клименко отметил, что в 2020 году за совершение преступлений уволили 142 полицейских, а за нарушение дисциплины 371.

Кроме того, он рассказал, что инициировал создание нового департамента, который заработает с 1 марта.

"Это будет главная инспекция, которая будет наблюдать за работой всей системы Нацпола и анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам", - пояснил глава Нацполиции.

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