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Вопрос о присоединении Донбасса к РФ на повестке дня не стоит, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. Этот вопрос не стоит на повестке дня.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
В частности, он прокомментировал призыв российской пропагандистки Маргариты Симоньян включить оккупированные части Донецкой и Луганской областей в состав России.
"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такой вопрос на повестке дня не стоит", - заявил Песков.
Как сообщалось ранее, вчера российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала включить Донбасс в состав РФ.
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показать весь комментарий29.01.2021 12:06
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а ремонтировать донбасс.....тут тощего бюджета рф явно не хватит
вместо ножек Буша будут карточки Байдена
(хлебные, конечно, а не фото)
Они так надеялись....
И за что воевали?
Думаю на пару лет ватным лохам задора хватит, а потом, гляди, и Амаяк Акопян приедет, попросит еще немного потерпеть. XD
писькову верить ... себя не уважать
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!