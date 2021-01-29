Вопрос о присоединении Донбасса к РФ на повестке дня не стоит, - Песков

Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. Этот вопрос не стоит на повестке дня.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

В частности, он прокомментировал призыв российской пропагандистки Маргариты Симоньян включить оккупированные части Донецкой и Луганской областей в состав России.

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такой вопрос на повестке дня не стоит", - заявил Песков.

Как сообщалось ранее, вчера российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала включить Донбасс в состав РФ.

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