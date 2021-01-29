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В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В течение прошлого года мы зарегистрировали более 335 тыс. уголовных преступлений, раскрыто - почти 164 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления Нацполиции Украины, об этом Игорь Клименко сообщил сегодня, 29 января, во время расширенного совещания по результатам работы ведомства в 2020 году.

Председатель Нацполиции отметил, что в прошлом году полицейские получили почти 10 млн вызовов на линию "102". В среднем один оператор принимал телефонный звонок каждые 10 минут.

В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко 01

"В течение прошлого года мы зарегистрировали более 335 тыс. уголовных преступлений, раскрыто - почти 164 тыс.. При этом полицейские раскрывали по одному уголовному правонарушению каждые 3 минуты. Полицейские раскрыли практически каждое второе зарегистрированное преступление", - сообщил глава Нацполиции.

Кроме того, Клименко отметил, что в прошлом году полицейским удалось увеличить процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, доведя их до самых высоких результатов за всю историю Национальной полиции.

"В прошлом году мы раскрыли 95% убийств, 97% фактов нанесения тяжких телесных повреждений, в том числе со смертельным исходом, и почти 98% изнасилований. Важный момент: благодаря изменениям в организации оперативной работы и улучшению качества документирования правонарушений нам в общем удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%. Несмотря на то, что в определенные периоды преступлений этой категории регистрировалось меньше, процент их раскрытия рос", - отметил Клименко.

В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко 02

Председатель Нацполиции добавил, что одновременно в прошлом году было совершено меньше имущественных преступлений: количество краж, грабежей и разбоев уменьшилось в среднем почти на треть.

В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко 03

Кроме того, в результате расследований следователи полиции направили в суд более 92 тыс. обвинительных актов, в которых установлено 93 тыс. лиц, причастных к совершению преступлений.

В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко 04

"Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков более чем на миллиард гривен. Замечу, что эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. Еще почти на два миллиарда наложен арест", - сообщил Клименко.

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Председатель Нацполиции акцентировал, что основным новшеством в работе следственных подразделений полиции в 2020 году стало внедрение с 1 июля института уголовных проступков и создание подразделений дознания: "Это позволило обеспечить быстрое расследование нетяжелых уголовных преступлений, а следователи смогли сосредоточиться на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. Если коротко о достижениях дознавателей: ежемесячно в суд направляют около 4 тыс. уголовных производств о проступках".

В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко 05

Также в прошлом полицейские зафиксировали почти пять миллионов административных правонарушений. В среднем каждую минуту было составлено 10 админпротоколов. Больше всего - за нарушение безопасности дорожного движения - по шесть протоколов. При этом каждый час полицейские составляли по одному протоколу за коррупционные правонарушения.

Одновременно Клименко подчеркнул, что стабильным приоритетом в работе криминального блока милиции остается противодействие организованной преступности.

"В 2020 году полиция обезвредила 353 организованных группировки, для сравнения в 2019-м - 275. К уголовной ответственности привлечены почти полторы тысячи участников этих групп, совершивших более 3,5 тыс. преступлений. 500 человек - под стражей. Хочу подчеркнуть, что эти люди - профессиональные преступники. Это не точечные "набеги", а системные продуманные планы. Они не занимаются обычными кражами или мошенничеством. Они совершают убийства, вымогательство, похищение людей", - подчеркнул Клименко.

В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко 06

Глава ведомства также отметил, что благодаря принятым изменениям в законодательство, направленным на прекращение деятельности преступных сообществ и привлечения к уголовной ответственности "воров в законе", полицейские получили дополнительные инструменты в борьбе с организованной преступностью: "Мы получили рычаги для нейтрализации преступного влияния криминальных авторитетов и пресечению деятельности преступных групп с коррупционными, транснациональными, этническими связями, радикально настроенными бандформированиями. Первой положительной практикой принятия этого закона является то, что отдельные субъекты повышенного преступного влияния отказываются от участия в криминальных "сходках" и выезжают из Украины.

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По словам Клименко, за короткий промежуток времени полицейские уже имеют наработанные результаты работы в этом непростом направлении: начаты уголовные производства и объявлены подозрения организаторам, участникам преступных сообществ и субъектам преступного влияния.

В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко 07

"Еще одна проблема, которая "болит" практически у каждого гражданина: наркопреступность. Ее объемы немалые - в 2020-м задокументировано более 27 000 таких уголовных правонарушений. При этом ежесуточно силами полиции раскрывалось 60 наркопреступлений. Из общего количества зарегистрированных - более 8 тыс. фактов сбыта наркотиков. И практически каждый седьмой сбыт осуществляется через Интернет.

В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко 08
Инфографика: сайт Нацполиции

Кроме того, в 2020 году полицейские перекрыли 9 международных каналов поступления наркотиков. Из незаконного оборота изъято почти 6 тонн запрещенных веществ - это более 7 млн доз. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого достигает двух миллиардов гривен.
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Топ комментарии
+5
Это конечно АНЕКДОТ ГОДА !!!! В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617Сейчас все ко чудеса творил животы надорвут !!! В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 9862
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29.01.2021 12:11
+4
не знаю як на рахунок розкриття злочинів, а презентації в поліції вже навчились робити
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29.01.2021 12:11
+3
Могли и каждое 1-е, "раскрытие" убийства Шеремета тому подтверждение
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29.01.2021 12:12
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Правила форума Совет форумчан
та не вже?...уря!
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29.01.2021 12:09 Ответить
Это конечно АНЕКДОТ ГОДА !!!! В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617 В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7617Сейчас все ко чудеса творил животы надорвут !!! В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 9862
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29.01.2021 12:11 Ответить
не знаю як на рахунок розкриття злочинів, а презентації в поліції вже навчились робити
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29.01.2021 12:11 Ответить
Могли и каждое 1-е, "раскрытие" убийства Шеремета тому подтверждение
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29.01.2021 12:12 Ответить
Раскрыли, потом закрыли каждое второе дело и пошли заниматься тем то лучше всего умеют. Ничем.
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29.01.2021 12:13 Ответить
З тих ,нових,що знаю,взагалі в основному недієздатні в частині розкриття злочинів.Решта -безпорадні.
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29.01.2021 12:20 Ответить
- Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врёт.(с)
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29.01.2021 12:20 Ответить
Так може цим полісменам і грошове забезпечення виплачувати "від виработки"?

Скоротити паразитами в половину?
А що, скільки наробили - стільки отримали
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29.01.2021 12:22 Ответить
так им раньше так и платили, за процент раскрываемости.
для повышения процента раскрываемости в каждой мусарне была пресс хата, где раскрываемость неимоверно возрастала.
можно вернуть, вспомним старые добрые времена: "слоник", "ласточка", и мой любимый "музыкальный центр", который мне давали послушать в 98-м году, и который никак шо-то не забывается до сих пор
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29.01.2021 12:33 Ответить
Час вже інший.
Навіть ти, під впливом незабутніх вражень тих часів, не погодишься це ******** повернути й будеш цьому опиратися навіть голіруч.
А якщо знаєш рецепти різноманітних коктейлів, у т.ч. Молотова, то тобі байдуже буде хто перед тобою. Ну а як таких набереться повна жменя, то все получится якнайкраще.
Чи не так?

А мусора, вірніше "чорнопластмасові", мають працювати не розгинаючи свого хребта.
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29.01.2021 14:38 Ответить
о чем етот бред? даже яныка переплюнули!! хоть один телефон верните что сотнями каждый день вытаскивают людям - тупо заяву подписали и положили под стол. а с сумками вытянутыми из машин? скока их раскрыли?
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29.01.2021 12:37 Ответить
все полицестее и полицестее... все умнее и умнее... если не считать требования взяток, отказ от заведения дел... а в остальном - надо РАЗГОНЯТЬ и создавать переходную ПОЛИЦИЮ, финансируемую не Киевом, в громадами... как в США... тогда и пользы будет больше... а так понабирали дебилов водопьяновых, синехреновых, малопьющихнобыстропьянеющих... РАЗОГНАТЬ ДЕБИЛОВ... и ввести кровную месть, дать право на свободное владение огнестрельным оружием...
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29.01.2021 12:42 Ответить
Далеко їм ще до Північної Кореї але вже збираються обігнати Європу та США.
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29.01.2021 12:47 Ответить
В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление...

У 2020 році поліцейські розкрили практично кожен другий злочин, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 2120 я думав що саму мега брехня, я чув під час виборів від Клоуна, а ні... я помилився.

Це усе, що мають знати українці про нашу "статистику"...
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29.01.2021 12:53 Ответить
Читаю: "В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление"
Читаю статью перед єтим:
"Более 500 полицейских уволили в 2020 году за совершение преступлений"

Илб ліжі не едут, иль я - ... очень странній...
По аналогии с со "спасением утопающих" напрашивается:
"Раскрітие преступлений - дело рук саміх совершающих преступления"
Совершайте больше - больше раскроете!
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29.01.2021 13:03 Ответить
Поліцейські розкрили кожний другий злочин...Якщо врахувати,що кожен перший вони здійснили самі то це дуже хороший результат...
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29.01.2021 13:06 Ответить
мусора, доти доки Рифмастер сидить - всі ваші "святкові салюти" - до страки.. і доти ви - мусора-авак-овці
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29.01.2021 13:08 Ответить
А можно и так: "В 2020 году полицейские не раскрыли практически каждое второе преступление"...
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29.01.2021 14:51 Ответить
В нас зато є самий "евективний міністр" Рюкзаков. Дайте йоме ще 130 млн. на мусорів дармоїдів.
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29.01.2021 15:11 Ответить
Це досягнення варте книги Гіннеса
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29.01.2021 15:23 Ответить
Во-первых, каждое второе - это только половина преступлений. Скажем так, это не очень круто.
Во-вторых, по делу Шеремета хорошо видна схема раскрытия - подтасовка доказательств и обвинение непричастных.

Так что ментам абсолютно нечем похвастаться, кроме абсолютно незаслуженного финанстрования на фоне уничтожения экономики и независимости Украины Зеленским и СН.
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29.01.2021 15:54 Ответить
 
 