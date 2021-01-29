В 2020 году полицейские раскрыли практически каждое второе преступление, - глава Нацполиции Клименко. ИНФОГРАФИКА

В течение прошлого года мы зарегистрировали более 335 тыс. уголовных преступлений, раскрыто - почти 164 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления Нацполиции Украины, об этом Игорь Клименко сообщил сегодня, 29 января, во время расширенного совещания по результатам работы ведомства в 2020 году.

Председатель Нацполиции отметил, что в прошлом году полицейские получили почти 10 млн вызовов на линию "102". В среднем один оператор принимал телефонный звонок каждые 10 минут.

"В течение прошлого года мы зарегистрировали более 335 тыс. уголовных преступлений, раскрыто - почти 164 тыс.. При этом полицейские раскрывали по одному уголовному правонарушению каждые 3 минуты. Полицейские раскрыли практически каждое второе зарегистрированное преступление", - сообщил глава Нацполиции.

Кроме того, Клименко отметил, что в прошлом году полицейским удалось увеличить процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, доведя их до самых высоких результатов за всю историю Национальной полиции.

"В прошлом году мы раскрыли 95% убийств, 97% фактов нанесения тяжких телесных повреждений, в том числе со смертельным исходом, и почти 98% изнасилований. Важный момент: благодаря изменениям в организации оперативной работы и улучшению качества документирования правонарушений нам в общем удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%. Несмотря на то, что в определенные периоды преступлений этой категории регистрировалось меньше, процент их раскрытия рос", - отметил Клименко.

Председатель Нацполиции добавил, что одновременно в прошлом году было совершено меньше имущественных преступлений: количество краж, грабежей и разбоев уменьшилось в среднем почти на треть.

Кроме того, в результате расследований следователи полиции направили в суд более 92 тыс. обвинительных актов, в которых установлено 93 тыс. лиц, причастных к совершению преступлений.

"Полицейские добились реального возмещения причиненных преступлениями убытков более чем на миллиард гривен. Замечу, что эта сумма составляет половину от общих возмещенных убытков по стране всеми правоохранительными органами. Еще почти на два миллиарда наложен арест", - сообщил Клименко.

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Председатель Нацполиции акцентировал, что основным новшеством в работе следственных подразделений полиции в 2020 году стало внедрение с 1 июля института уголовных проступков и создание подразделений дознания: "Это позволило обеспечить быстрое расследование нетяжелых уголовных преступлений, а следователи смогли сосредоточиться на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. Если коротко о достижениях дознавателей: ежемесячно в суд направляют около 4 тыс. уголовных производств о проступках".

Также в прошлом полицейские зафиксировали почти пять миллионов административных правонарушений. В среднем каждую минуту было составлено 10 админпротоколов. Больше всего - за нарушение безопасности дорожного движения - по шесть протоколов. При этом каждый час полицейские составляли по одному протоколу за коррупционные правонарушения.

Одновременно Клименко подчеркнул, что стабильным приоритетом в работе криминального блока милиции остается противодействие организованной преступности.

"В 2020 году полиция обезвредила 353 организованных группировки, для сравнения в 2019-м - 275. К уголовной ответственности привлечены почти полторы тысячи участников этих групп, совершивших более 3,5 тыс. преступлений. 500 человек - под стражей. Хочу подчеркнуть, что эти люди - профессиональные преступники. Это не точечные "набеги", а системные продуманные планы. Они не занимаются обычными кражами или мошенничеством. Они совершают убийства, вымогательство, похищение людей", - подчеркнул Клименко.

Глава ведомства также отметил, что благодаря принятым изменениям в законодательство, направленным на прекращение деятельности преступных сообществ и привлечения к уголовной ответственности "воров в законе", полицейские получили дополнительные инструменты в борьбе с организованной преступностью: "Мы получили рычаги для нейтрализации преступного влияния криминальных авторитетов и пресечению деятельности преступных групп с коррупционными, транснациональными, этническими связями, радикально настроенными бандформированиями. Первой положительной практикой принятия этого закона является то, что отдельные субъекты повышенного преступного влияния отказываются от участия в криминальных "сходках" и выезжают из Украины.

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По словам Клименко, за короткий промежуток времени полицейские уже имеют наработанные результаты работы в этом непростом направлении: начаты уголовные производства и объявлены подозрения организаторам, участникам преступных сообществ и субъектам преступного влияния.

"Еще одна проблема, которая "болит" практически у каждого гражданина: наркопреступность. Ее объемы немалые - в 2020-м задокументировано более 27 000 таких уголовных правонарушений. При этом ежесуточно силами полиции раскрывалось 60 наркопреступлений. Из общего количества зарегистрированных - более 8 тыс. фактов сбыта наркотиков. И практически каждый седьмой сбыт осуществляется через Интернет.



Инфографика: сайт Нацполиции

Кроме того, в 2020 году полицейские перекрыли 9 международных каналов поступления наркотиков. Из незаконного оборота изъято почти 6 тонн запрещенных веществ - это более 7 млн доз. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого достигает двух миллиардов гривен.