Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в "СН" обсуждают нардепов Геруса и Семинского, - Василевская-Смаглюк

Во фракции "Слуга народа" обсуждают новых кандидатов на должность министра энергетики. Среди возможных кандидатов - нардепы "СН" Андрей Герус и Олег Семинский.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Вчера было обсуждение (кандидатов на должность министра энергетики. - Ред.). Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю. Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, как развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах. Я бы брала людей, которые уже были у власти... Склоняюсь к тем, кто уже был или заместителем министра, или министром. Считаю, что неплохим министром был Юрий Продан", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Как сообщалось, 28 января Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

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