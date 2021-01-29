Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в "СН" обсуждают нардепов Геруса и Семинского, - Василевская-Смаглюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во фракции "Слуга народа" обсуждают новых кандидатов на должность министра энергетики. Среди возможных кандидатов - нардепы "СН" Андрей Герус и Олег Семинский.
Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
"Вчера было обсуждение (кандидатов на должность министра энергетики. - Ред.). Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю. Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, как развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах. Я бы брала людей, которые уже были у власти... Склоняюсь к тем, кто уже был или заместителем министра, или министром. Считаю, что неплохим министром был Юрий Продан", - рассказала Василевская-Смаглюк.
Как сообщалось, 28 января Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.
Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
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Да он пришёл в 2014 году на ТВ голым и босым. А сейчас 3 квартиры имеет в Киеве и машини люкс. Откуда это всё, если не из-за того, что он натворил в энергетике?? Совсем конченные???
https://m.youtube.com/watch?reload=9&v=P165yvbVhCg
))
Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"
Геруса, по вине которого готовятся веерные отключения э/э, на царство.
А давайте Геруса. Шоб уж окончательно похоронить энергетику в угоду Коломойскому.