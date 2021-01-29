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Новости Политика Украины
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Герус (183) Василевская-Смаглюк (61) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Семинский Олег (45)

Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в "СН" обсуждают нардепов Геруса и Семинского, - Василевская-Смаглюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в

Во фракции "Слуга народа" обсуждают новых кандидатов на должность министра энергетики. Среди возможных кандидатов - нардепы "СН" Андрей Герус и Олег Семинский.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Вчера было обсуждение (кандидатов на должность министра энергетики. - Ред.). Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю. Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, как развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах. Я бы брала людей, которые уже были у власти... Склоняюсь к тем, кто уже был или заместителем министра, или министром. Считаю, что неплохим министром был Юрий Продан", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Как сообщалось, 28 января Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

Читайте: Налоговую милицию ликвидируют в течение полугода и создадут БЭБ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Не знаю кто такое Семиноский, но Герус это просто дерьмо!
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29.01.2021 12:09
+10
Геруса . . . . йпрст!
Да он пришёл в 2014 году на ТВ голым и босым. А сейчас 3 квартиры имеет в Киеве и машини люкс. Откуда это всё, если не из-за того, что он натворил в энергетике?? Совсем конченные???
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29.01.2021 12:11
+8
Поддерживаю! Кусок говна полный!
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29.01.2021 12:12
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Не знаю кто такое Семиноский, но Герус это просто дерьмо!
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29.01.2021 12:09 Ответить
Зная геруса, ты знаешь все и о семиноском.
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29.01.2021 12:10 Ответить
ишак в курсе, значит ответственность на нем.
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29.01.2021 13:07 Ответить
тут достатньо знати хто ця ***** смаглюк, кандидати будуть відповідні
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29.01.2021 15:14 Ответить
тоже верно.
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29.01.2021 15:16 Ответить
Поддерживаю! Кусок говна полный!
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29.01.2021 12:12 Ответить
Не гавно,а гавнище,
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29.01.2021 12:13 Ответить
На Бениной палочке !!!
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29.01.2021 13:00 Ответить
"Олег Семинский в прошлом деловой партнер по газодобывающему бизнесу экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, покинувшего Украину после Майдана, и экс-регионала Нестора Шуфрича."
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29.01.2021 12:12 Ответить
ну такое очень нужно Зе....
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29.01.2021 12:15 Ответить
Так іншого в Україні нема.
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29.01.2021 12:17 Ответить
Такими кадрами нынешняя власть не разбрасывается... Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в "СН" обговорюють нардепів Геруса і Семінського, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 599
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29.01.2021 12:15 Ответить
А минула розкидувалася.)))
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29.01.2021 12:16 Ответить
ЦЕЖ ВІН НИЩИВ АТОМНІ СТАНЦІЇ, І ПОЧАВ ФІНАНСУВАТИ РФ, ЗАВДЯКИ ПОКУПКИ В НИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
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29.01.2021 17:31 Ответить
"Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать" і красти?
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29.01.2021 12:09 Ответить
"Новые лица" казали вони...)))
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29.01.2021 12:10 Ответить
Кто бы удивлялся, зельцево кодло находит дерьмо везде.
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29.01.2021 12:11 Ответить
Геруса . . . . йпрст!
Да он пришёл в 2014 году на ТВ голым и босым. А сейчас 3 квартиры имеет в Киеве и машини люкс. Откуда это всё, если не из-за того, что он натворил в энергетике?? Совсем конченные???
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29.01.2021 12:11 Ответить
так известно за что - Золотой ключик.
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29.01.2021 17:41 Ответить
не понял. Объясните.
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29.01.2021 18:02 Ответить
набираешь в гугле "схема золотой ключик"
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30.01.2021 03:03 Ответить
Школа Соломона Пляра, школа бальных танцев, две шаги налево, две шаги направо.
https://m.youtube.com/watch?reload=9&v=P165yvbVhCg
))
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29.01.2021 12:12 Ответить
одні й ті рожі одна на одну схожі...
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29.01.2021 12:12 Ответить
герпес тоже хочет опять прорваться к реформаторству?
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29.01.2021 12:13 Ответить
Герус сделал пластику?...стал "новым лицом"?...
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29.01.2021 12:14 Ответить
Герус - это просто новая жопа.
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29.01.2021 12:26 Ответить
Його щастя, що не пройшов в Раду вилоносець.
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29.01.2021 15:44 Ответить
Супер давайте клоуны геруса,того кто у кацарылых по заказу бени электричество закупал.Будете зедебилы как в 90 при чучме без света месяцами сидеть.
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29.01.2021 12:14 Ответить
Герус в обезьяннике Коломойского в авторитете. Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду ./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход/ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс
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29.01.2021 12:14 Ответить
Не захотели Витренко, маете Геруса)))
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29.01.2021 12:20 Ответить
Вы не по адресу. Я не депутат ВР.
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29.01.2021 12:25 Ответить
Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в "СН" обсуждают нардепов Геруса и Семинского, - Василевская-Смаглюкhttps://youtu.be/vkAkYpclfSw

Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь"
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29.01.2021 12:17 Ответить
Зєлю треба негайно геть, бо він НІКОЛИ не призначить нормальну людину у владу, наприклад такого, як Кучеренко. Бо Кучеренко не дасть йому красти в енергетиці.
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29.01.2021 12:33 Ответить
Зеленський виконує передвиборні обіцянку, яку дав своїм вмборцям - Коломойському, Ахметова і ***** - вбити енергетичну галузь України. Радуйся, нарід!
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29.01.2021 12:44 Ответить
Ще два злодійкувати слуги...Семінського за крисятницво партнерни в ямі більше року тримали. Гідний кандидат))
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29.01.2021 13:08 Ответить
Узеленські дегустатори. З двог сортів лайна вибирають кращий.
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29.01.2021 13:19 Ответить
Вот для чего им потребовался Витренко!
Геруса, по вине которого готовятся веерные отключения э/э, на царство.
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29.01.2021 13:49 Ответить
Опять этот косоглазый"кутузов", коломойского, рвётся к власти и бабкам!!
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29.01.2021 14:32 Ответить
скотиняка
Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в "СН" обговорюють нардепів Геруса і Семінського, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1531
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29.01.2021 14:39 Ответить
Бачите як опирається? Не хоче він іти на пост міністра!
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29.01.2021 15:47 Ответить
Якщо геруса ,то краще тищенка ,або на останній випадок ківу. Серед нових кандидатів на пост міністра енергетики в "СН" обговорюють нардепів Геруса і Семінського, - Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9525
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29.01.2021 14:47 Ответить
Херусу треба морду бити, а не міністром ставити.Зовсім нюх втратили, прислужники!
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29.01.2021 14:48 Ответить
А що,нормальних зовсім немає? Хоча,звідки їм там,нормальним,взятись?
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29.01.2021 14:52 Ответить
Акуеть - кричали гости...

А давайте Геруса. Шоб уж окончательно похоронить энергетику в угоду Коломойскому.
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29.01.2021 15:48 Ответить
Кстати, вот вам и секрет "принципиального" неподдержания Тюлей кандидатуры Витренко - на очереди в кресло стоят люди Коломойского.
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29.01.2021 15:49 Ответить
Геруус -незаменимый мошенник.
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29.01.2021 17:05 Ответить
Геруса конечно. Ему Золотого ключика мало - еще себе схемок наработает.
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29.01.2021 17:39 Ответить
 
 