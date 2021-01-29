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Шмыгаль призвал Раду принять сегодня по процедуре ad hoc законопроект о компенсации затрат на электроотопление

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Шмыгаль призвал Раду принять сегодня по процедуре ad hoc законопроект о компенсации затрат на электроотопление

Глава правительства Денис Шмыгаль просит Верховную Раду рассмотреть вопрос компенсации затрат на электроотопление в связи с повышением тарифов на электроэнергию на сегодняшнем заседании по процедуре ad hoc.

"Сейчас в парламенте находится проект закона относительно предоставления льгот населению, которое имеет электроотопление. Он прошел бюджетный комитет, и я буду просить парламент принять его уже сегодня по процедуре ad hoc, если это возможно", – сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Раде в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом премьер отметил, что возмещение затрат предусматривается осуществить из бюджетной статьи "выплата льгот и субсидий", на которую заложено 36,6 млрд грн.

По его прогнозным расчетам, этих средств хватает для обеспечения всех льгот и субсидий, необходимых в текущем году.

Согласно информации на сайте Рады, в пятницу зарегистрирован законопроект №4672 авторства группы народных депутатов, в том числе главы энергокомитета Рады Андрея Геруса (фракция "Слуга народа"). Документ предусматривает выделение из Госбюджета-2021 на компенсацию в связи с повышением тарифов на электроэнергию в домах с электроотоплением 1,4 млрд грн в рамках статьи по выплате льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин разработал схему компенсации населению подорожания электроэнергии: как это будет работать. ДОКУМЕНТ

Согласно законопроекту, Кабинет министров должен в недельный срок после публикации закона определить порядок предоставления таких компенсаций.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
за счет денег выделенных на субсидии
зебараны, я очень надеюсь что у вас начнут забирать квартиры за неуплату
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29.01.2021 12:13
+3
У тебя платежка за э.э вырасла на 80 гр, а у меня на 2000гр!
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29.01.2021 12:44
+2
Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення - Цензор.НЕТ 285
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29.01.2021 12:25
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А почему другим не будут компенсировать?
Или компенсация только за отопление навороченных домов?
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29.01.2021 12:12 Ответить
Экономика должна быть экономной.(Льоня Брєжнєв)
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29.01.2021 12:20 Ответить
110 квадратов это навороченный дом или нет?
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29.01.2021 12:32 Ответить
почему не всем компенсации?
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29.01.2021 12:36 Ответить
Потому что до того как убрали тариф, у меня шло около 2500кВт на отопление и это было приблизительно одинаково с отоплением газом. Посчитай сколько это будет без тарифа 0,9гр/кВт. Если тебе от этого станет легче, что мне придется заплатить почти вдвое, тогда ...
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29.01.2021 12:42 Ответить
У тебя платежка за э.э вырасла на 80 гр, а у меня на 2000гр!
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29.01.2021 12:44 Ответить
та понял...
Они закрепили цену газа - т.е. дали льготу газовому отоплению. Следовательно нужно давать льготу и электро...

козлы они, загоняющие под паРашу...
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29.01.2021 13:00 Ответить
Был занят, не мог сразу ответить, извини. Не все те, у кого э.отопление - воры. Я уже объяснял раньше, что я мог оборудовать дом отоплением на газу, но повелся на красивые рассказы нашего правительства про отказ от газа и переход на электричество. Да и не только я, так наверное большинство у кого э.отопление, тем более что по оплате получалось практически одинаково. Есть конечно свои плюсы и минусы. А вот теперь нынешней правительство скрутило нам большой кукиш, потому как неизвестно чем эта эпопея закончится.
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29.01.2021 18:37 Ответить
за счет денег выделенных на субсидии
зебараны, я очень надеюсь что у вас начнут забирать квартиры за неуплату
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29.01.2021 12:13 Ответить
по монетизації державних коштів в свій гаманець
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29.01.2021 12:21 Ответить
Шмига до речі, ще й не самий тупий. Абсолютна більшість високопосадовців ще в рази тупіші.
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29.01.2021 12:26 Ответить
Ой красиво. Они деньги перераспределили с субсидии. Вопрос, а субсидию платить вообще не будем или как? Они ж и так каждый год сумму на субсидии уменьшали.
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29.01.2021 12:16 Ответить
По процедуре х-й -х-к. специально фразы вставляет английские ,что бы зедебилов запутать.Они подумают что это про хот доги и шаурму.
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29.01.2021 12:17 Ответить
Компенсація буде дровами??
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29.01.2021 12:19 Ответить
Топитимуть зебілами. Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення - Цензор.НЕТ 4667
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29.01.2021 12:21 Ответить
порохоботами
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29.01.2021 12:22 Ответить
спочатку, шмигалю, скасуй безглузду постанову про відмову від субсидій тим, хто має заборгованості з комуналки, що придумав Рева та інші владні свині, а потім вже щось там доповідай
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29.01.2021 12:20 Ответить
Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення - Цензор.НЕТ 285
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29.01.2021 12:25 Ответить
Поднять экономику и зарплаты мы не можем по причине оно то конешно потому шо шож, снижать тарифы мы тоже не можем по той же причине Поэтому те кто платят будут платить еще и за тех кто не может. Гениально блд. И кто в этой ситуации Зебил? Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення - Цензор.НЕТ 5866
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29.01.2021 12:40 Ответить
 
 