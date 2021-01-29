Шмыгаль призвал Раду принять сегодня по процедуре ad hoc законопроект о компенсации затрат на электроотопление

Глава правительства Денис Шмыгаль просит Верховную Раду рассмотреть вопрос компенсации затрат на электроотопление в связи с повышением тарифов на электроэнергию на сегодняшнем заседании по процедуре ad hoc.

"Сейчас в парламенте находится проект закона относительно предоставления льгот населению, которое имеет электроотопление. Он прошел бюджетный комитет, и я буду просить парламент принять его уже сегодня по процедуре ad hoc, если это возможно", – сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Раде в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом премьер отметил, что возмещение затрат предусматривается осуществить из бюджетной статьи "выплата льгот и субсидий", на которую заложено 36,6 млрд грн.

По его прогнозным расчетам, этих средств хватает для обеспечения всех льгот и субсидий, необходимых в текущем году.

Согласно информации на сайте Рады, в пятницу зарегистрирован законопроект №4672 авторства группы народных депутатов, в том числе главы энергокомитета Рады Андрея Геруса (фракция "Слуга народа"). Документ предусматривает выделение из Госбюджета-2021 на компенсацию в связи с повышением тарифов на электроэнергию в домах с электроотоплением 1,4 млрд грн в рамках статьи по выплате льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Согласно законопроекту, Кабинет министров должен в недельный срок после публикации закона определить порядок предоставления таких компенсаций.