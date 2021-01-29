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Арестович о доктрине "Русского Донбасса": Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович о доктрине

В оккупированном Донецке проходит так называемый форум с участием наемников РФ, российских политиков и пропагандистов. Вчера в ходе него была принята доктрина "Русский Донбасс", которая является прямым подрывом минских и нормандских соглашений.

Об этом в Facebook заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, доктрина была презентована как "идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира как объединяющего начала России и Донбасса". В этом "документе" самопровозглашенные образования на оккупированных территориях называют якобы русскими национальными государствами.

Арестович отмечает, что в доктрине сначала говорится о необходимости захвата всей территории Донецкой и Луганской областей с дальнейшей ликвидацией Украины и создании на ее территории русского государства-преемника.

"Если вернуться от идеологии к сегодняшней политической практике, то доктрина "Русского мира/Донбасса", с документально оформленной целью ликвидации Украины - это прямой, прямее некуда подрыв минских и всего остального пула нормандских соглашений", - добавил Арестович.

По его мнению, "русские - это мы, русичи, Русь собралась вокруг Киева, сегодня имеет форму исторической Украины".

"Киев - центр Руси и ее истинный преемник по-прежнему ждёт оккупированные Ордой территории обратно домой, в Русь.

Ждёт и возвращает.

"Донбасс", "Восточная и Западная Украина" - это психолингвистические конструкты Кремля, используемые против нас, как идеологическое оружие.

Избегайте этих выражений.

Нет никакого "Донбасса". Есть Луганская и Донецкая области Украины.

Нет никакой Западной Украины или Восточной, подобные конструкты применяются к отдельным государствам: "Западная и Восточная Германии", "Северная и Южная Кореи".

Есть "восток Украины" и "запад Украины", если уж хочется рассматривать Украину географически", - резюмировал Арестович.

Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 01
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 02
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 03
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 04
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 05
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 06
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Топ комментарии
+5
ЛЮСЯ, твоя подружка-начальник-скретарша в ОПУ Ермак 6 лет!!! служила типа у депутата ВР ЭЛЬБРУСА ТАДЕЕВА, не обижай армян , служить Кремлюможет любой урод! И сам на себя глянь в зеркало...
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29.01.2021 12:23
+5
Да нет никакого Бамбаса , есть лугандон населенный предателями и алкашами прибежавшими с рашки.....и если не предпринимать хоть что то , а оставить все так как есть , то эта раковая опухоль в конце концом заразит и разъест всю юго -восточную часть нашей страны. странно что такие "досвидченые политологи" типа арестовича-подоляка, этого никак не могут понять.
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29.01.2021 12:30
+5
Арестович створив собі образ Майстра спорту Капітана Чинганджгука, від якого домогосподарки тепло ходять по-маленькому.
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29.01.2021 12:32
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ЛЮСЯ, твоя подружка-начальник-скретарша в ОПУ Ермак 6 лет!!! служила типа у депутата ВР ЭЛЬБРУСА ТАДЕЕВА, не обижай армян , служить Кремлюможет любой урод! И сам на себя глянь в зеркало...
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29.01.2021 12:23 Ответить
А де він образив армян?
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29.01.2021 12:27 Ответить
хочешь сказать,что и евреев не обидел? Арестович о доктрине "Русского Донбасса": Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений - Цензор.НЕТ 4295
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29.01.2021 12:36 Ответить
Що я хочу я вже сказав. А що хочеш сказати ти- мене вже не цікавить, Гыга.
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29.01.2021 12:42 Ответить
біле пальто є біле пальто...доки його у зеленій плісняві не завозюкаєш
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29.01.2021 12:44 Ответить
Ти десь приціл загубив. Чи мозок.
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29.01.2021 12:46 Ответить
"образив" то я так 6 для образності , він не образив - він просто перелічив "руццькі фамілії" в услужінні Крмелю. Він просто маніпулює й надалі .
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29.01.2021 12:37 Ответить
На відміну від вас він це зробив аргументовано, а не просто ляпнув навмання задля "образности".
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29.01.2021 12:44 Ответить
Хоч я з ним і полаявся до взаємного бану у Фейсбук, та зараз він каже вірні речі.
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29.01.2021 12:25 Ответить
Арестович створив собі образ Майстра спорту Капітана Чинганджгука, від якого домогосподарки тепло ходять по-маленькому.
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29.01.2021 12:32 Ответить
Пафосними експресивними текстами озвучує - зовсім не мля-мля-мля тихеньким голосом... Скажемо так, ОПУбордель не кращих служак найняв на роботу. Зміна тактики "на маршє" лише показує яка в них зараз жОПа
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29.01.2021 12:43 Ответить
Є таке, кожен заробляє по різному. Це якось знецінює сказане ним зараз?
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29.01.2021 12:45 Ответить
господи6 та казати на біле біле теж входить до його обов"язків
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29.01.2021 13:05 Ответить
Арестович о доктрине "Русского Донбасса": Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений - Цензор.НЕТ 2147 Этот Арестович по три раза в день ходил за линию фронта.. По праздникам даже чаще. И ничего там не порешал.
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29.01.2021 12:26 Ответить
Значить не для того ходив.
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29.01.2021 12:28 Ответить
ну для Украины может быть и не порешал ...
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29.01.2021 12:32 Ответить
Олексій Арестович народився 3 серпня 1975 року в Грузії у військовому містечку біля села, де знімали фільм "Міміно", в сім'ї потомственого офіцера - батько працював начальником приймальної комісії в Академії Національної оборони.

© 2019 Інформаційне агентство ASPI

військовий експертмайор запасупсихоаналітикактор

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
у 2018 - нагорода за мужність в АТО.
Чи не занадто широкий спектр здібностей та пристрастей у чувака. А ASPI - це такий собі дендраїй раші в американському приватному інституті в Україні , це як рашистьке ЄВРОНЬЮЗ
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29.01.2021 13:02 Ответить
Да нет никакого Бамбаса , есть лугандон населенный предателями и алкашами прибежавшими с рашки.....и если не предпринимать хоть что то , а оставить все так как есть , то эта раковая опухоль в конце концом заразит и разъест всю юго -восточную часть нашей страны. странно что такие "досвидченые политологи" типа арестовича-подоляка, этого никак не могут понять.
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29.01.2021 12:30 Ответить
условия всегда диктует победитель Арестович о доктрине "Русского Донбасса": Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений - Цензор.НЕТ 3596
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29.01.2021 12:44 Ответить
или - победитель всегда прав!
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29.01.2021 12:58 Ответить
полюбому, ибо побеждает тот, за кем правда
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29.01.2021 13:02 Ответить
ну или так....
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29.01.2021 13:29 Ответить
Пукин нагнетает обстановку в привычном для себя стиле...ничего нового...
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29.01.2021 12:32 Ответить
Очередной высер этого чма не заслуживает даже вашего обсуждения ❗️Нужно игнорить это дерьмо
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29.01.2021 12:33 Ответить
Шо случилось Арестя!? Глядя на Дубинеску чует твоя сиделка приключений!? А РАНЬШЕ как біло!? Как Ербмак велел баянить? Забіл?! Зе-бил?
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29.01.2021 12:33 Ответить
В данный момент раша активно присоединяет к себе эти украинские территории. Это прямое следствие разведения сил и прекращения огня.
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29.01.2021 12:34 Ответить
а че им не проводить,воспользовавшись случаем,что вы заняты заглядыванием ***** куда то?
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29.01.2021 12:34 Ответить
Эта продажная прокладка лучше бы помолчала , для меня не имеют значения какие звуки издают эти продажные мудаки , бо за бабки они согласны петь все что угодно , По тому слушать их впустую тратить свое время.
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29.01.2021 12:35 Ответить
Письков уже заявил - пусть даже и не мечтают
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29.01.2021 12:35 Ответить
Шото в лесу сдохло, арестович начал правильные вещи говорить.
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29.01.2021 12:38 Ответить
и шо ж там правильного и нового ты услышал?
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29.01.2021 12:57 Ответить
Что такое Донбас - Донецкий каменно-угольный бассей - искуственное и условное (не этническое) название территории созданное по аналогии Кузбасса с целью обозначения территории залежей и добычи опредиленных полезных ископаемых. И впоследствии перемещенных с других территорий (наибольше с России) специалистов соответствующих профессий для вполнения задач экономического характера. Ни о каком русском происхождении населения речи быть не может. есть этническое население украинцев - потомков скифов, сармато и других коренных народностей. Точно также это относится и Крыму, который российская империя просто завоевала в войне с Турцией. И смешно слышать, что Севастополь исконно русский город - бред сивого осла!!!
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29.01.2021 12:44 Ответить
Ваня, а еще у нас есть Кривбасс - Криворожский каменно-угольный бассейн- он нам дал нашего сегодняшнего президента. Спасибо жителям Кривбасса ... ну дальше сами знаете!
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29.01.2021 12:55 Ответить
))) спасиб за дополнение.. Принцип тот же ) но по хронологии кузнецкий был раньше и это всего лишь аналогия сравнения ) Менталитет уголовно-гопнического региона, согласитесь, кардинально отличается от регионов, которые формировались естественным путем... О президенте - хорошо хоть не хуже... думаю, он не знал куда лез... реалии нашего политикума не сравнимы с шоу, концертами и встречами в куллуарах застолий,... И команда такая же... Почти нет професионналов, резко критическое неосознанное отношение к предыдущему... Нежелание прислушиваться к конструктиву (особенно поначалУ)... Может и с желанием, но без понимания выхода из сложившейся ситуации и с частым усугублением...
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29.01.2021 17:43 Ответить
конечно, кто ж хочет жить в забайкальком или хабаровском краях или в Амурской области, там даже евреи (Биробиджан) не выжили, я уже не говорю о магадане или ямало ненецком или комитпермяцком округах... а вата накопленая в севастополе откуда? - мурманск североморск совгавань камчатка и прочая куйня.... так шо ты прав!
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29.01.2021 13:04 Ответить
не я потомок крымского татарина.... которого русские по фамилии сталин , каганович, жданов и берия в ту удмуртию отправили.... как тебе такой расклад?
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29.01.2021 13:16 Ответить
та и это еще не все...
все теплые места кроме Крыма всегда населялись русскими - все Причерноморье, Закарпатье также очень плотно населялось русскими особенно после Второй мировой...
Гены монголо-татар в совокупности с викингами никуда не делись в плане захвата и порабощения....
Кстати венгры, которые также претендуют на земли других стран -Украины, Румынии, Словакии.. и которых так активно пооддерживает рашка, живут не на своих родных землях.
Они перекочевали из Зауралья....
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29.01.2021 17:53 Ответить
я не понял этот посто что в качестве своеобразной отмазки менталитета "монгольских викингов"? так вот следуя твоей логике - трусы и лицемеры эти твои викинги рашистские , потому как вместо борьбы с равным и достойным противником типа Штатов или Китая они находят слабых и небольших и более того , эти извращенцы при этом приговаривают "любите нас братья!".
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29.01.2021 18:57 Ответить
а ты шо не догадуешься? это ж можно ничего не делать, квасить скока захочешь, с р а т ь где попало, киздить всех дружбанов и соседей, и вообще наивсё ложить большой и толстый ну и т.д. хочешь рашистом стать, а езжай в луганду.....
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29.01.2021 13:08 Ответить
Взагалі то Арестович говорить розумні речі...Але ото минуле проститута в образі "шокодадки" чи "карамельки" в парику і спідниці абсолютно нівелює все,що він скаже і зробить...Це прокляття влади зелених клоунів,за спиною якої і піяніно і всі оті приколи,які на рівні палацу "Україна" є гумором,а на рівні держави Україна є зрадою...
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29.01.2021 13:03 Ответить
ты шо? гаранту значит меух на пианине можно играть а тут пацанчику в спидныце уже и походить нельзя?
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29.01.2021 13:09 Ответить
и шо ты там разумного и страшно нового в тех речах обнаружил? ты хоть нам расскажи, поделись а то я уже очи поломал его пост розглядаючи.... все пишут шо разумно правильно ново а я дурак не вижу. расскажите пацаны шо вы там увидели?
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29.01.2021 13:12 Ответить
если зреть в корень (по Кузьме Пруткову ))), то можно докопаться до многих мелочей. Нужно рассматривать вопрос глобально, и решать вопрос нужно глобально. Подчистить можно позже. А если мы будем распорашиваться на мелочи, то и решат все за нас. Рашистская пропаганда делает на это ставку, отвлекая от главного, основного вопроса. Их принцип - сбить с толку, увести в сторону, отвлечь внимание - как игра в шахматы.. у них вся система на этом построена
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29.01.2021 18:10 Ответить
Ну, можна любити чи не любити Арестовича, особисто я давно сформував думку про нього. Достатньо було подивитися декілька роликів. Та тут він в цілому говорить правильно. До того ж, йому доводиться говорити, як для внутрішнього використання, так і на зовні.
Моцкалота приклала багато часу, зусиль та коштів аби привласнити назву Русі, яка до неї відношення не має. Вони і досі цим дуже активно займаються на міжнародних площадках. І для нас було б великою перемогою депопуліризувати це, не тільки в Україні але і за кордоном. Подивіться хоча б на масу роликів на Ютюбі різними мовами про історію Рассєї.
Тут ми можемо між собою, як завгодно стібатися з назв "маладих рєспублік" але на зовні, кожен хто позиціонує себе, як українця має виступати з позицій соборної України. Потрібно розуміти що, ворог намагається використати наші внутрішні розбірки і кожен, хто на зовні сере, як в середені по-факту є агентом кремля.
Нажаль, дехто цього не розуміє по скудості розуму, а дехто путає береги професійно.
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29.01.2021 13:13 Ответить
Кінь, слухаючи тебе я вже маю сумніви як називать донбаських "народних героїв" типу гіві, болотова, губарєва, захарченка та інш. українцями (вони ж начебто в Україні народились) чи сєпарами є б у чими??? а донецьк і луганськ як на зивати? соборною Україною чи й о б а ним лугандоном???
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29.01.2021 13:26 Ответить
Називай їх зрадниками, кацапськими прислужниками чи подібним. Особисто я, не вважаю доцільним використовувати слова бойовик чи терорист для внутрішнього використання- занадто багато честі; а ось на зовні, я б скоріше називав їх масовими вбивцями, збочинцями та терористами залежно від контексту.
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29.01.2021 13:57 Ответить
Стосовно Луганська та Донецька, я без умовно називаю їх Україною. Хоча створені там формування можу звати як завгодно на зразок Лугандона та Донбабве, а офіційно- окуповані території. Якщо ви маєте іншу думку то, особисто вас я назвав би людиною з особливими розумовими потребами.
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29.01.2021 14:00 Ответить
Кінь, я теж раніш вважав той чудовий край годувальників всій нашої держави Україною, доки не побував в АТО. Саме після цього , в мене з'явились особові разумові потреби, які відбиваються у моєї злості та ненависті до контингента який мешкає там. може й ти спробуєшь ? принагідно й Україну не посоромишь, може твій світоогляд після цього теж стане до гори дргом?
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29.01.2021 17:30 Ответить
щоб "контрагента" того виправити і витравити в багатьої рашистські погляди, потрібне буде не одне покоління. Так само як і українське відношення до всієї русні... і то при умові повної компенсації і повернення включаючи всі проведені міжнародні суди і трибунали.. а що до непідконтрольних територій , то це безумовно Україна, яка населена в більшость ким і чим, але не українцями в ментальному своєму прояві...
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29.01.2021 18:25 Ответить
А я коли говорю чи пишу про український Донбас згадую про тих людей, які влаштовували Майдан в Донецьку та Луганську, і як їх тоді лупили арматурою тітушки під наглядом міліції. Згадую людей, які піднялися на протистояння агресії з перших днів. Оту вату, я взагалі не вважаю за необхідне поєднувати з Донбасом. То "руSSкие люди" і хай вони валять на свою любиму ерефію.
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02.02.2021 15:27 Ответить
А зачем эту журнашлюху вспоминают на уважаемых ресурсах?
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29.01.2021 13:46 Ответить
Эх... Позиционирует себя советником, а до сих пор грамотно писать не научился. Что это за перл такой: "немного ни мало"???
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29.01.2021 15:26 Ответить
Арестович про доктрину "Русского Донбасса": Це прямий підрив мінських і нормандських угод - Цензор.НЕТ 2442
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29.01.2021 15:33 Ответить
https://kak-pravilno.net/ni-mnogo-ne-malo-kak-pravilno-pishetsya/
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29.01.2021 15:34 Ответить
Капец... Он и слово "преемник" умудрился написать неправильно...
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29.01.2021 15:37 Ответить
Да и "преемственность" тоже.
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29.01.2021 15:46 Ответить
 
 