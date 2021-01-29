Арестович о доктрине "Русского Донбасса": Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В оккупированном Донецке проходит так называемый форум с участием наемников РФ, российских политиков и пропагандистов. Вчера в ходе него была принята доктрина "Русский Донбасс", которая является прямым подрывом минских и нормандских соглашений.
Об этом в Facebook заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, доктрина была презентована как "идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира как объединяющего начала России и Донбасса". В этом "документе" самопровозглашенные образования на оккупированных территориях называют якобы русскими национальными государствами.
Арестович отмечает, что в доктрине сначала говорится о необходимости захвата всей территории Донецкой и Луганской областей с дальнейшей ликвидацией Украины и создании на ее территории русского государства-преемника.
"Если вернуться от идеологии к сегодняшней политической практике, то доктрина "Русского мира/Донбасса", с документально оформленной целью ликвидации Украины - это прямой, прямее некуда подрыв минских и всего остального пула нормандских соглашений", - добавил Арестович.
По его мнению, "русские - это мы, русичи, Русь собралась вокруг Киева, сегодня имеет форму исторической Украины".
"Киев - центр Руси и ее истинный преемник по-прежнему ждёт оккупированные Ордой территории обратно домой, в Русь.
Ждёт и возвращает.
"Донбасс", "Восточная и Западная Украина" - это психолингвистические конструкты Кремля, используемые против нас, как идеологическое оружие.
Избегайте этих выражений.
Нет никакого "Донбасса". Есть Луганская и Донецкая области Украины.
Нет никакой Западной Украины или Восточной, подобные конструкты применяются к отдельным государствам: "Западная и Восточная Германии", "Северная и Южная Кореи".
Есть "восток Украины" и "запад Украины", если уж хочется рассматривать Украину географически", - резюмировал Арестович.
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військовий експертмайор запасупсихоаналітикактор
© 2019 Інформаційне агентство ASPI
у 2018 - нагорода за мужність в АТО.
Чи не занадто широкий спектр здібностей та пристрастей у чувака. А ASPI - це такий собі дендраїй раші в американському приватному інституті в Україні , це як рашистьке ЄВРОНЬЮЗ
все теплые места кроме Крыма всегда населялись русскими - все Причерноморье, Закарпатье также очень плотно населялось русскими особенно после Второй мировой...
Гены монголо-татар в совокупности с викингами никуда не делись в плане захвата и порабощения....
Кстати венгры, которые также претендуют на земли других стран -Украины, Румынии, Словакии.. и которых так активно пооддерживает рашка, живут не на своих родных землях.
Они перекочевали из Зауралья....
Моцкалота приклала багато часу, зусиль та коштів аби привласнити назву Русі, яка до неї відношення не має. Вони і досі цим дуже активно займаються на міжнародних площадках. І для нас було б великою перемогою депопуліризувати це, не тільки в Україні але і за кордоном. Подивіться хоча б на масу роликів на Ютюбі різними мовами про історію Рассєї.
Тут ми можемо між собою, як завгодно стібатися з назв "маладих рєспублік" але на зовні, кожен хто позиціонує себе, як українця має виступати з позицій соборної України. Потрібно розуміти що, ворог намагається використати наші внутрішні розбірки і кожен, хто на зовні сере, як в середені по-факту є агентом кремля.
Нажаль, дехто цього не розуміє по скудості розуму, а дехто путає береги професійно.