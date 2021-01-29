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Новости Общество
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рейтинг (1617) Центр Разумкова (204)

Разумков Центр стал первым в Центральной и Восточной Европе и попал в TOP-40 аналитических центров мира

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинский центр экономических и политических исследований им.А.Разумкова (Разумков Центр) улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге лучших аналитических центров мира 2020 года.

Он единственный из украинских центров, который второй раз подряд стал первым в Центральной и Восточной Европе и попал в ТОП-40.

Рейтинг аналитических центров "2020 Global Go To Think Tank Index Report" был презентован 28 января в США, в Пенсильванском Университете.

Среди аналитических центров Центральной и Восточной Европы уже второй раз подряд Разумков Центр занял первое место.

Разумков Центр стал первым в Центральной и Восточной Европе и попал в TOP-40 аналитических центров мира 01

В мировом рейтинге 2020 года Разумков Центр улучшил свои позиции и вошел в ТОP-40 аналитических центров, заняв сороковое место (в прошлом году - сорок четвертое).

В рейтинге, где не учтены аналитические центры США, украинский Разумков Центр остался на высоком 32-м месте, как и в прошлом году.

"Мы довольны достигнутыми результатами. Второй год подряд занять первое место в Центральной и Восточной Европе, а также стабильное присутствие в клубе мировых Think Tank это результат ежедневной, кропотливой, профессиональной работы в течение 26 лет. Профессионализм, последовательность и настойчивость в достижении цели -это условия для успеха даже в кризисные времена ", - подчеркнул президент Разумков Центр Юрий Якименко.

Также Центр удержал свои позиции в сфере "международной экономической политики" (сорок третье место), "обороны и национальной безопасности" (шестидесятое место), "внешней политики и международных отношений" (сто сорок второе место). При этом Разумков Центр поднялся на две ступеньки в номинации "внутренняя экономическая политика" (115-е место).

"Global Go To Think Tank Index Report" - это ежегодный рейтинг лучших аналитических центров мира, который готовится в рамках Программы аналитических центров и гражданского общества Института Лаудера Университета Пенсильвании. Для составления рейтинга было опрошено около 4000 экспертов по всему миру.

Разумков Центр стал первым в Центральной и Восточной Европе и попал в TOP-40 аналитических центров мира 02
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Топ комментарии
+10
Фигня.Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель
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29.01.2021 12:25
+7
Верим ! Примерно как гундосным обещаниям клоуна.
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29.01.2021 12:30
+6
Всі дуже раді, тільки що нам від цього. Аналітику на хліб не намажеш, як казали ЗЕлохи.
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29.01.2021 12:31
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Фигня.Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель
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29.01.2021 12:25 Ответить
Клоуном ,среди политиков года.Так точнее.
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29.01.2021 12:28 Ответить
Разумков Центр стал первым в Центральной и Восточной Европе и попал в TOP-40 аналитических центров мира - Цензор.НЕТ 7826
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29.01.2021 12:33 Ответить
гой вей, тепер рікой поллються гранти та замовлення
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29.01.2021 12:26 Ответить
Ну,до Глоби значить ще далеко.
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29.01.2021 12:30 Ответить
Верим ! Примерно как гундосным обещаниям клоуна.
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29.01.2021 12:30 Ответить
Всі дуже раді, тільки що нам від цього. Аналітику на хліб не намажеш, як казали ЗЕлохи.
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29.01.2021 12:31 Ответить
и тем не менее..что-то ему преЗЕдент не доверил свой опрос "5 вопросов от преЗЕ" ))))
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29.01.2021 12:33 Ответить
Це на правах реклами розміщено?
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29.01.2021 12:34 Ответить
Разумков побачив себе наступним Президентом...
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29.01.2021 12:35 Ответить
А він тут до чого?
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29.01.2021 12:51 Ответить
Этож его батьки контора, а тут такая реклама...
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29.01.2021 12:53 Ответить
Вона імені його батька. Різниця зрозуміла?
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29.01.2021 12:58 Ответить
Мелочь, а приятно.
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29.01.2021 12:59 Ответить
...таки да... ну а лучший украинский ВУЗ находится в 5-й десятке 600 лучших ВУЗов мира... какое образование, такие и опросы...
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29.01.2021 12:35 Ответить
How much?
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29.01.2021 12:36 Ответить
"Мы довольны достигнутыми результатами. Второй год подряд занять первое место в Центральной и Восточной Европе."

Источник: https://censor.net/ru/n3244851

Взлетів в рейтингу при Зеленому.

Які параметри оцінювались в рейтингу?
Чи не кількість цитувань, згадок в ЗМІ?
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29.01.2021 12:36 Ответить
Центр Разумкова находится где-то в районе его пупа. Оттуда зе команда результаты и высасывает.
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29.01.2021 12:45 Ответить
Хто дівчинку "спонсує"- той і танцює!!)))
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29.01.2021 13:11 Ответить
Гитлер до войны был звездой Форбс, а Рейх предметом восхищения. И шо?
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29.01.2021 15:44 Ответить
 
 