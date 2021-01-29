Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине, - Сюмар
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правки "Европейской Солидарности" относительно быстрой регистрации вакцины от коронавируса были учтены комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар.
"Законопроект об экстренной регистрации вакцин. Вчера это был закон о возможности регистрировать любые экспериментальные лекарства. Сейчас мы ограничили это исключительно вакцинами от COVID-19", - отметила нардеп.
Кроме этого, на заседании комитета была учтена поправка "Европейской Солидарности" о запрете российской вакцины в Украине.
"️И главное - комитет учел нашу поправку - запретить в Украине вакцины, разработанные страной агрессором. SputnikV и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах", - отметила Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
И все, Рашка пролетает как фанера и уже недостаточно просто пробить закупку через наших не самых патриотичных чинуш, уже нужно ломиться в ЕС и там что то доказывать
Також і іншими ...)))
Він доволі недавно з'явився, помітив теж...
Не ревную...)))
У США медики з вакциною через сніг застрягли в заторі і робили щеплення водіям, боячись, що препарат зіпсується