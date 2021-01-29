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Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству

Одно из условий предоставления нового транша макрофинансовой помощи Украине от Европейского Союза касается медицинских закупок. Все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Об этом в Twitter написал посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

Посол, в частности, отреагировал на статью Atlantic Council об обострении проблем Украины с вакцинацией из-за напряжения между Министерством здравоохранения и ГП "Медицинские закупки".

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"Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - отметил Маасикас.

Отметим, на сайте Минздрава указано, что роль такого агентства выполняет ГП "Медицинские закупки Украины".

Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству 01
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Топ комментарии
+30
какой облом богатыревскому ЛекХиму
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29.01.2021 12:57
+23
Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 5875
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29.01.2021 12:59
+21
под дых степашке
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29.01.2021 12:58
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какой облом богатыревскому ЛекХиму
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29.01.2021 12:57 Ответить
Какой облом величайшему барыге и его холуям. Богатырева вторична

Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 4770
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29.01.2021 13:03 Ответить
Там необходимо дополнить ,еще одним пунктом.Аудит закупки мед оборудования ,на так называемые 100 опорных больниц и особенно закупку мед.оборудования за деньги ковидного ,фонда .Которые осуществляли без тендоров и прозоро. Вот после этого точно уже транша не будет.
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29.01.2021 13:08 Ответить
демократия в Украине победит только тогда. когда появятся английские судьи в париках
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29.01.2021 13:18 Ответить
гвалт ! Украина становится колонией Европы ! Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 5230 Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 5230

а может так и надо, оккупационные американские войска на 10 лет и потом - нью Japan !!!!
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29.01.2021 13:21 Ответить
что бы была нью джапан нужны не только войска но и большая куча денег
а, ну еще люди, готовые работать по японски, чет на территории бывшего ссср таких наблюдается мизерное количество
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29.01.2021 15:14 Ответить
А Степашка вже прокладку Богатирьовой приготува для антиковідної китайської вакцини.... А тут таке. "На ето я пойтить не могу! "(С) Льолік
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29.01.2021 12:58 Ответить
Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 5875
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29.01.2021 12:59 Ответить
под дых степашке
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29.01.2021 12:58 Ответить
Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству - Цензор.НЕТ 1057
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29.01.2021 13:00 Ответить
Вот это удар по зеленым яйцам! Как теперь клоуны вакцину у китаезов закупят через фирму прокладку богатыревскую?Так что с вакциной ,пока все.
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29.01.2021 12:59 Ответить
А как же большое воровство? Внукам же не хватит!
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29.01.2021 12:59 Ответить
А как же Рая Богатырева?
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29.01.2021 13:00 Ответить
Залишиться без нової колекції Луі Вітон.
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29.01.2021 13:02 Ответить
Это не допустимо! Астанавитесь!
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29.01.2021 13:07 Ответить
Нет ты останешся без вакцины. Вся Европа с лета 21 года будет жить нормальной жизнью,а мы так и будем ходить в масках и дохнуть сотнями в день.
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29.01.2021 13:21 Ответить
Вакцинация в феврале отменяется?
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29.01.2021 13:00 Ответить
Нет как и по данным ВОЗ,после Гондураса февраль 2022-2023 года.
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29.01.2021 13:10 Ответить
Ага, так уже степанов и зеленые уроды отдали такой лакомый кусочек, все будут пускать через фирмы прокладки богатыревой!
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29.01.2021 13:02 Ответить
Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 4511
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29.01.2021 13:04 Ответить
денег не будет, будет спутник. И изюмские бабки. Они вне конкуренции и вне очереди. А мы поглядим.
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29.01.2021 13:03 Ответить
степанову по шаловливым рученкам надавали
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29.01.2021 13:03 Ответить
Молодцы.
Богатырёву с прокладками - на свалку!
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29.01.2021 13:04 Ответить
От нафіга нам це? Це ж значить не красти, а кацапи дадуть нам бабки в обмін на якусь там мову, історію...
Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 7816
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29.01.2021 13:04 Ответить
Шеф! Фсьо пропало! Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 3660

Може хоч європейці частково поборять нашу махрову корупцію, бо тут вже неможливо жити через цих ворюг.
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29.01.2021 13:06 Ответить
Домбас ні разу не палиться.
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29.01.2021 13:09 Ответить
"Голова Ради Європейського Союзу не приїхала в Україну через відмову президента Володимира Зеленського зустрітися з нею.

Про це повідомив колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

"Звичайно, треба працювати з керівництвом Ради Європи. Зокрема, для мене стало вибухом те, що, як з'ясувалося, голова Ради Європи, представник Хорватії, дружньої для нас країни, не приїхала в Україну, оскільки президент Зеленський відмовився з нею зустрічатися.

Це теж маленька деталь, але все воно відіграє на те, що позиції України і наших прихильників були значно послаблені на цій сесії. Тому треба починати з базових речей: робити візити, запрошувати делегації інших країн. У нас парламентська дипломатія взагалі стоїть.
Я навіть не можу назвати, хто голова комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Повірте мені, я навіть не знаю…
Навіть у парламентській складовій у нас немає потужної парламентської дипломатії. От і все", - заявив Єлісєєв.
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29.01.2021 13:10 Ответить
Жумадилов? Ну-ну... Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 2390
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29.01.2021 13:22 Ответить
Степанов! Твою наглую тупую брехню и воровство схематозное увидели и заценили в Европе. Поздравляем тебя, ушлепок! Теперь хоть с пузырями из носа можешь рассказывать о "требованиях производителя."
Богатыревой привет! Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 5756
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29.01.2021 13:24 Ответить
Ну що теперь расскажет Степашка Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 3091 Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 1457
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29.01.2021 13:34 Ответить
Все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".- а вот китайский, степаново- богатыревский китайский синовах против Євросоюз назвав ще одну умову для траншу Україні: Передача всіх централізованих медзакупівель агентству - Цензор.НЕТ 4529
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29.01.2021 13:46 Ответить
Что то не везет сегодня Степашке.
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29.01.2021 14:02 Ответить
Ах, Какой облом Степанову и зеленскому с Радуцкими!!
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29.01.2021 14:30 Ответить
Ах, Какой облом Степанову и зеленскому с Радуцкими!!
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29.01.2021 14:30 Ответить
Где же Богатырева харчеваться будет???
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29.01.2021 14:34 Ответить
Степашка не оправдал высокое доверие.... На восточный фронт!
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29.01.2021 15:52 Ответить
А чего столько русских мразей в коментах
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29.01.2021 18:21 Ответить
А где же зебобики харчеваться будут?
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30.01.2021 00:03 Ответить
 
 