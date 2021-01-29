Евросоюз назвал еще одно условие для транша Украине: Передача всех централизованных медзакупок агентству
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Одно из условий предоставления нового транша макрофинансовой помощи Украине от Европейского Союза касается медицинских закупок. Все централизованные поставки должны осуществляться через государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".
Об этом в Twitter написал посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.
Посол, в частности, отреагировал на статью Atlantic Council об обострении проблем Украины с вакцинацией из-за напряжения между Министерством здравоохранения и ГП "Медицинские закупки".
"Передача всех централизованных закупок Агентству также является условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - отметил Маасикас.
Отметим, на сайте Минздрава указано, что роль такого агентства выполняет ГП "Медицинские закупки Украины".
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а может так и надо, оккупационные американские войска на 10 лет и потом - нью Japan !!!!
а, ну еще люди, готовые работать по японски, чет на территории бывшего ссср таких наблюдается мизерное количество
Богатырёву с прокладками - на свалку!
Може хоч європейці частково поборять нашу махрову корупцію, бо тут вже неможливо жити через цих ворюг.
Про це повідомив колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.
"Звичайно, треба працювати з керівництвом Ради Європи. Зокрема, для мене стало вибухом те, що, як з'ясувалося, голова Ради Європи, представник Хорватії, дружньої для нас країни, не приїхала в Україну, оскільки президент Зеленський відмовився з нею зустрічатися.
Це теж маленька деталь, але все воно відіграє на те, що позиції України і наших прихильників були значно послаблені на цій сесії. Тому треба починати з базових речей: робити візити, запрошувати делегації інших країн. У нас парламентська дипломатія взагалі стоїть.
Я навіть не можу назвати, хто голова комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Повірте мені, я навіть не знаю…
Навіть у парламентській складовій у нас немає потужної парламентської дипломатії. От і все", - заявив Єлісєєв.
Богатыревой привет!