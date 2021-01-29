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МВД (9220) правоохранительные органы (2944) Яровой (98)

Правоохранители в 2020 обеспечивали порядок во время 100 тыс. акций, в которых приняли участие более 9 млн человек, - замглавы МВД Яровой

Новости Цензор.НЕТ Общество

Правоохранители в 2020 обеспечивали порядок во время 100 тыс. акций, в которых приняли участие более 9 млн человек, - замглавы МВД Яровой

МВД продолжает реформирование всех служб и ведомств параллельно с ежедневными вызовами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, об этом заявил замглавы МВД Сергей Яровой.

По его словам, одним из приоритетов в прошлом году было снижение "войны" на дорогах, в частности запуск автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. За полгода работы системы на 45 участках автодорог Киева и области, оборудованных камерами, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое. А количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима на указанных местах - снизилось в 6 раз.

Яровой подчеркнул, что вместе с медиками работники системы МВД - Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба, ГСЧС оказались на передовой в борьбе с распространением COVID-19.

Замминистра напомнил, что в 2020 правоохранители обеспечили правопорядок во время почти 100 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие более 9 млн граждан.

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"В прошлом году в Украине впервые в рамках новосозданных административных единиц проходили местные выборы. Нам удалось обеспечить честное и прозрачное волеизъявление граждан. А, собственно, сами выборы были признаны мировым сообществом как одни из самых демократичных и проведенных с соблюдением высоких стандартов", - подчеркнул он.

В то же время, Яровой отметил, что нелегким оказался 2020-й и для спасателей. Перед подразделениями ГСЧС появились проблемы масштабных пожаров на севере и востоке Украины, разрушительные паводки - на Западе.

"Благодаря слаженным действиям всех служб Министерства внутренних дел, которые привлекались к ликвидации последствий, мы создали действенную систему помощи пострадавшим. А героическая борьба каждого нашего спасателя была направлена ​​на спасение человеческих жизней и предотвращения ущерба нашей экосистеме", - подчеркнул Яровой.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А нано смерч бубочька?
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29.01.2021 13:16 Ответить
100 000 акций?
270 акций в день!
С учетом локдауна - 500 массовых мероприятий в день!
Правоохоронці в 2020 р. забезпечували порядок під час 100 тис. акцій, в яких взяли участь понад 9 млн осіб, заступник міністра МВС Яровий - Цензор.НЕТ 2880
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29.01.2021 14:01 Ответить
А ці 9 млн осіб виходили на акції подяки ЗЕ за його роботу?
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29.01.2021 16:32 Ответить
это же надо--9 миллионов недовольных в год, а й да зебил73%!
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30.01.2021 00:17 Ответить
 
 