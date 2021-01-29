РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13643 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 412 10
Антикоррупционный суд (1070) Роттердам+ (165) Венедиктова (727)

ВАКС дважды признал правоту прокурора САП, который закрыл дело "Роттердам+", - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС дважды признал правоту прокурора САП, который закрыл дело

Высший антикоррупционный суд Украины дважды оценивал работу процессуального руководителя в деле "Роттердам+" Виталия Пономаренко и дважды признал его действия полностью законными и обоснованным.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает РБК Украина.

"Действиям прокурора САП Пономаренко суд дал оценку дважды. И не Печерский районный или Окружной административный, решение о которых так часто любят спорить, а ВАКС, тот же ВАКС, решение которого не принято критически оценивать, хоть это понятие и не вписывается в рамки правовой дискуссии", - подчеркнула Венедиктова в ответ на публичные обвинения НАБУ в адрес органов прокуратуры.

Венедиктова отметила, что не должна и не будет работать судьей апелляционной палаты ВАКС в вопросе отвода прокурора в том или ином деле уже после того, как компетентный суд соответствующие заявления рассмотрел.

"Я не позволю превратить Офис генерального прокурора на источник всех бед. Не будет этого. За вами правда? Почему же вы эту правду не рассказали судьям ВАКС? Не сомневаюсь, гораздо проще просить о помощи на страницах информационных изданий, чем в суде, где участники процесса воспринимают исключительно уголовно-процессуальные аргументы, а не эмоции", - отметила она.

Генпрокурор также добавила, что основная проблема в деле "Роттердам+" в том, что НАБУ не смогло завершить расследование в установленный законом процессуальный срок.

"Дело, успевшее стать скандальным, известное как "Роттердам+", было зарегистрировано в ЕРДР 24.03.2017 года, а сегодня за окном - 2021 год. Я призываю всех без исключения участников процесса - объяснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось 0 или 1, или 2, или сколько ДНЕЙ? Тех самых дней, необходимых для эффективного расследования", - добавила генпрокурора.

Как сообщалось, 21 января САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. 25 января аргументы прокурора, который принял решение о прекращении дела, поддержал Высший антикоррупционный суд Украины.

В тот же день и.о. председателя САП Максим Грищук вопреки решению суда отменил постановление прокурора о закрытии дела.

Раньше корректность и обоснованность формулы ценообразования на уголь "Роттердам+" была подтверждена Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, а также международными и украинскими экспертными институтами.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рука-руку...
Ворон-ворону..
показать весь комментарий
29.01.2021 13:22 Ответить
ВАКС дважды признал правоту прокурора САП, который закрыл дело "Роттердам+", - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7764
показать весь комментарий
29.01.2021 13:26 Ответить
кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку
показать весь комментарий
29.01.2021 13:24 Ответить
*********** прояснила власну позицію. І де ЗЄйло понаходив таких сссук?
показать весь комментарий
29.01.2021 13:41 Ответить
Ну то що, зелебобіки, навіть 1000%-ний прокурор вам каже: ви- лохи, бо повелись на дешеву пропаганду. Лохи! Живіть з цим. ВАКС двічі визнав правоту прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+", - Венедіктова - Цензор.НЕТ 385
показать весь комментарий
29.01.2021 13:44 Ответить
Я вже не вірю, що десь, колись у вищих ешалонах влади, бодай випадково появиться чесна та професійна людина. Неорана цілина роботи для ФБР. А більше ні на кого нам сподіватися нічого.
показать весь комментарий
29.01.2021 13:45 Ответить
Венедикта торжеству.ет, но не надолго, ее ожидает судьба императора шокина
показать весь комментарий
29.01.2021 14:00 Ответить
Все що треба знати про сивочолого і зельца, бабло не пахне.
показать весь комментарий
29.01.2021 15:08 Ответить
Я не розумію, чи можливо щось так змінилося в КПК, що суд, не слідчий, не прокурор, а суд закрив справу, а НАБУ, чи ДБР знову по цьому факту проводять розслідування і суд знову закриває справу у зв/язку з відсутністю складу злочину, а деякі тупі ділки знову проводять по цьому факту розслідування і повигянли тих, хто довів цю справу до логічного завершення. Як це кривосуддя називається?
показать весь комментарий
29.01.2021 16:31 Ответить
 
 