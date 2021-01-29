Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко
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В Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в интервью BBC.
"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявил он.
По его словам, отменить начало вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств.
"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", - сказал Ляшко.
При этом санврач не ответил, каким именно препаратом начнут вакцинацию.
"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, которая может быть выделена в рамках COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - добавил Ляшко.
В случае, если первой Украину получит вакцину в рамках COVAX, то это будет препарат Pfizer.
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мне больше довподобы шо они в дтп всей партией попадут
Сретение Господне
15 февраля
Этот праздник ежегодно приходится на 15 февраля. По церковному толкованию он символизирует встречу Ветхого и Нового заветов, а миряне истолковывают его значение как переходный мост, когда зимний обрядовый цикл уступает место весеннему.
Може це??
))
Для себе та родичів завезуть вакцину із США , а для населення - китайську !
В США в штате Орегон работники общественного здравоохранения возвращались с места вакцинации против коронавируса и застряли в пробке, вызванной снежной бурей, чтоб спасти вакцину они сделали прививки водителям на трассе.
У медиков было всего пару часов, чтобы вернуть оставшиеся дозы вакцины против коронавируса людям, которые ждали прививки в Грантс-Пассе, примерно в 30 милях от них. Обычно дорога туда занимает около 45 минут. Но, видя перед собой огромную пробку, команда поняла, что они могут застрять на несколько часов, и дозы станут просроченными.
Поэтому медики решили ходить от машины к машине, спрашивая застрявших водителей, не хотят ли они пройти вакцинацию. ( )))) . )
"У нас был один человек, который был так счастлив, что снял рубашку и выпрыгнул из машины", - отметил директор общественного здравоохранения округа Джозефин(штат Орегон) Майкл Вебер.
Он также добавил, что большинство водителей посмеялись над предложением сделать прививку на обочине дороги и вежливо отказались, хотя медики предупреждали, что у них есть врач и бригада скорой помощи, которые могут наблюдать за процессом.
Тем не менее, работники общественного здравоохранения ввели все шесть доз вакцины Moderna шести водителям.
Вебер назвал это "одной из самых крутых операций", в которой он когда-либо участвовал.
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