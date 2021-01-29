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Оккупанты с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оккупанты с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава ООС нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении. Так, утром, противник совершил неприцельных выстрелов из ручного противотанкового и подствольного гранатометов в районе населенного пункта Авдеевка. А вблизи Опытного совершил 4 выстрела с подствольного гранатомета.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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100- якийсь день "тиші".
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29.01.2021 13:29 Ответить
 
 