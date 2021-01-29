"Владимир Владимирович - красавчик, сила. Нашей московской семье привет", - в сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ Нескоромного. АУДИО
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В сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ полковника Дмитрия Нескоромного, которые могут свидетельствовать о его связях с российским ФСБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, на записях Нескоромный говорит с двумя людьми. Одного из них он епоздравляет с Новым годом "по московскому времени", а через второго - он называет его Владыка, передает привет "нашей московской семье".
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
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27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.
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Бачу намагання максимально знищити репутацію зниклого полковника,навіть ціною знищення репутації СБУ.
В мене два пояснення подібних дій:
-або в Нескоромного справді наявний шокуючий компромат на вище державне керівництво
-або метою є саме знищення репутації українських спецслужб,як інституцій (після знищення репутації КСУ виглядає правдоподібно).
С#ка, откровенный пропарашный ватник на высокой должности в СБУ, у которого вся семья граждане паРаши, дружески перетирает с "украинским" рпцшным попом новогодние обращения ***** и восхищается им. Все коллеги в курсе его ватности, но им либо пох, либо они такие же ватники и предатель спокойно живет, делает карьеру и вредит.
Очень показательно, что даже арестовать эту мразь не смогли, тупо дали сбежать "в наручниках", а запись выложили просто на опережение, только после того как сбежавший из-за границы анонсировал "раскрытие покровов". Не пойди этот ватный даун против другого (уверен не менее ватного) мудака из зеленого шапито, уверен жил бы спокойно дальше, работал бы на паРашу на другой высокой должности и никто эту запись никогда не услышал.
(от слова разговляться, говеть)
и до сих пор стучат
еще и сепаров в монастырях кроют
Но эти ватоцефальные ******** там ещё с 91го года. И в 14м, после Революции, при "сывочолом" они тоже все были. И то что их не ********* - ***** как раз таки пети и ко, а не малороса-клоуна. На которого всё равно никакой надежды, у вменяемых людей не было.
Пока патриотические силы не начнут физически устранять эту всю кацапо-совковую падаль - дела у нас не будет...
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