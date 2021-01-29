РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14539 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 032 6
исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

"Слуга народа" официально рассмотрит вопрос исключения Дубинского на заседании фракции в понедельник, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" планирует официально рассмотреть вопрос исключения нардепа Александра Дубинского из фракции "СН" на заседании в понедельник.

Нардепы будут ставить подписи в подписных листах и проведут голосование. Об этом сообщил источник Цензор.НЕТ во фракции "Слуга народа".

"Сейчас (на заседании фракции в понедельник. - Ред.) уже будет идти голосование по подписям. Будут розданы подписные листы, все в соответствии с регламентом... Это уже будет серьезно", - рассказал источник.

Как сообщили во фракции, опрос в приложении "СН" провела, чтобы понять, будет ли поддержка решения относительно исключения Дубинского из фракции.

"Уже в парламенте регистрируют подписные листы. До 18.00 в понедельник на фракцию (заседание фракции. - Ред.) мы должны иметь решение. Это будут подписи и голосование", - рассказал источник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 100 из 175 "слуг народа" поддержали исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Комментируя информацию о том, что исключение Дубинского из фракции поддержали 100 нардепов из 175, источник отметил: "Об этом написал Давид (Арахамия. - Ред.), это только с его слов. Мы не видим этого, приложение не показывает общего количества. Мы не видели ни сколько проголосовали, ни сколько вообще оформили приложение".

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слуга народа - це стадо дубинських, тільки значно тупіших.
показать весь комментарий
29.01.2021 13:53 Ответить
А с его подельником когда разбираться будут?

"Слуга народа" официально рассмотрит вопрос исключения Дубинского на заседании фракции в понедельник, - источник - Цензор.НЕТ 3900
показать весь комментарий
29.01.2021 13:58 Ответить
Из "слуг" в "холуи" пересунут???
Хотя -какая разница??!!
показать весь комментарий
29.01.2021 14:10 Ответить
"Слуга народу" офіційно розгляне виключення Дубінського на фракції в понеділок, - джерело - Цензор.НЕТ 8911
показать весь комментарий
29.01.2021 14:14 Ответить
Бабло будєт бітца супротів бабла.
Ахметкі і Каломойши..
показать весь комментарий
29.01.2021 14:19 Ответить
 
 