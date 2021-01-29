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Зеленский (16498) указ (528)

Зеленский после пожара в Харькове подписал указ об улучшении доступа к качественным и безопасным социальным услугам, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский после пожара в Харькове подписал указ об улучшении доступа к качественным и безопасным социальным услугам, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №30/2021 "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги", направленный на стимулирование развития рынка социальных услуг и внедрение действенного механизма государственного контроля за соблюдением высоких государственных стандартов в этой сфере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно принять меры по организации и проверке соблюдения в учреждениях/заведениях  социальных услуг правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности для маломобильных групп населения.

Также, согласно указу, необходимо провести работу по выявлению субъектов, которые фактически предоставляют социальные услуги по уходу, пребыванию/проживанию лицам, принадлежащим к уязвимым группам населения или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и согласованию деятельности таких субъектов требованиям законодательства.

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Правительство должно обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг, предусмотрев, в частности, возможность внесения в него информации о поставщиках соцуслуг средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".

Также Кабинет Министров должен в трехмесячный срок подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты по совершенствованию системы социальных услуг с учетом сложности жизненных обстоятельств и потребностей личности/семьи; введению перехода к финансированию соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем"; обеспечению софинансирования таких услуг из государственного и местного бюджетов и действенных механизмов стимулирования развития рынка соцуслуг.

Как сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, подписание этого указа обусловлено, в частности, недавними трагическими событиями в Харькове, где произошел пожар в доме престарелых.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Указ о том что бы мобильный инет летал в каждом селе мне помнится этот осел тоже подписывал.....
Тоже самое будет и с этим указом...
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29.01.2021 13:55
+3
Це реальна допомога. Приблизно як команда "Потяг стій! Раз, два!")))
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29.01.2021 13:55
+1
"скажений" Пєтух
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29.01.2021 14:09
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Сортировать:
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Це реальна допомога. Приблизно як команда "Потяг стій! Раз, два!")))
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29.01.2021 13:55 Ответить
А в реальності усе, що хоч-якось працювало до втручання держави, помирає чи перетворюється у лайно.
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29.01.2021 13:57 Ответить
ну як зеленський указав, то відразу настане "улючшеніє"
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29.01.2021 14:08 Ответить
Коли ми всі вже позбудемося цього лайна при владі?
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29.01.2021 14:29 Ответить
Указ о том что бы мобильный инет летал в каждом селе мне помнится этот осел тоже подписывал.....
Тоже самое будет и с этим указом...
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29.01.2021 13:55 Ответить
Клюнув в попку смажений "пєтух"....
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29.01.2021 13:56 Ответить
"скажений" Пєтух
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29.01.2021 14:09 Ответить
Поезд стой, раз два!
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29.01.2021 13:59 Ответить
Указ? Вот дыбил. Реальность в том, что частные социальные услуги находятся в тени из-за отсутствия элементарного регулирования со здравым смыслом и уважением к частному предпринимательству. Такие предприятия, как частные дома пристарелых, являются объектом не поддержки государства, а наоборот, объектами государственного рэкета на всех уровнях. Указ решает эту проблему?
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29.01.2021 14:13 Ответить
а какого #уя государство должно там что то регулировать! цена в таких домах 6-10 тыс. давай долю 50% и тогда регулируй! старые и больные люди смогут за свою пенсию 3-4 тыс+ столько от государства, нормально дожить в б/м приличных условиях, и под надзором.
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29.01.2021 14:28 Ответить
- Ну,что, старик, в крематорий пора?

- Пора, батюшка, - ответил швейцар, радостно улыбаясь, - в наш советский колумбарий.
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29.01.2021 14:17 Ответить
Вчера клоун встречался и "консультировался" с американцами раз шесть. Вместо седьмой встречи - санкции против китайцев. Дупа у вавы не казенная, уже не выдерживает перегрузок.
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29.01.2021 14:34 Ответить
никчемный указ
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29.01.2021 15:06 Ответить
 
 