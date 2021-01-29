Зеленский после пожара в Харькове подписал указ об улучшении доступа к качественным и безопасным социальным услугам, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №30/2021 "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги", направленный на стимулирование развития рынка социальных услуг и внедрение действенного механизма государственного контроля за соблюдением высоких государственных стандартов в этой сфере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно принять меры по организации и проверке соблюдения в учреждениях/заведениях социальных услуг правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности для маломобильных групп населения.
Также, согласно указу, необходимо провести работу по выявлению субъектов, которые фактически предоставляют социальные услуги по уходу, пребыванию/проживанию лицам, принадлежащим к уязвимым группам населения или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и согласованию деятельности таких субъектов требованиям законодательства.
Правительство должно обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг, предусмотрев, в частности, возможность внесения в него информации о поставщиках соцуслуг средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".
Также Кабинет Министров должен в трехмесячный срок подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты по совершенствованию системы социальных услуг с учетом сложности жизненных обстоятельств и потребностей личности/семьи; введению перехода к финансированию соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем"; обеспечению софинансирования таких услуг из государственного и местного бюджетов и действенных механизмов стимулирования развития рынка соцуслуг.
Как сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, подписание этого указа обусловлено, в частности, недавними трагическими событиями в Харькове, где произошел пожар в доме престарелых.
Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.
Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.
Пожалуйста, подождите...
Тоже самое будет и с этим указом...
- Пора, батюшка, - ответил швейцар, радостно улыбаясь, - в наш советский колумбарий.