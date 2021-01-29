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Новости Политика УкраиныЭкономика Бюджет-2021
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Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление: из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

По совместной инициативе Президента, правительства и Верховной Рады принят закон о монетизированной компенсации людям, у которых установлено электроотопление. На эти цели из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своем канале в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа.

"Мы приветствуем это решение парламента и продолжим работу над установлением в Украине справедливых тарифов для всех людей", - добавил Шмыгаль.

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Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление: из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн, - Шмыгаль 01
Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление: из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн, - Шмыгаль 02
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Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление: из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9451
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29.01.2021 14:03 Ответить
Нет а вот и фото будущего
Рада приняла закон о монетизированных компенсациях за электроотопление: из бюджета будет выделено 1,4 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5676
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29.01.2021 14:12 Ответить
Мільярд ЗЄйлу, 300 лімонів Шмигалю, а решту... чиновникам.
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29.01.2021 14:40 Ответить
о, і тут вже встигли монетизувати, щоб зручніше було гроші красти
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29.01.2021 14:03 Ответить
Макулатурой или дровами летом выдадут...
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29.01.2021 14:06 Ответить
Ахметка довольный.
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29.01.2021 14:07 Ответить
Главное Бене и рыжему всё компенсировать
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29.01.2021 14:07 Ответить
И как мы раньше жили без такой заботы?
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29.01.2021 14:13 Ответить
это говорит о том, что большая часть депутатов имеют электро отопление
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29.01.2021 19:52 Ответить
 
 