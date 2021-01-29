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Минздрав расширил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав расширил перечень стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Список стран "красной" зоны в сравнении с прошлой неделей увеличился и составляет 74 государства. Среди них: США, Россия, Беларусь, Польша, Франция и Грузия и др.

В списке "зеленых" стран: Молдова, Армения, Египет, Турция, Китай и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 169,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

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Минздрав расширил перечень стран красной зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

Автор: Богдан Гуньковський
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29.01.2021 14:13 Ответить
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29.01.2021 14:49 Ответить
 
 