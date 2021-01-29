ВАКС арестовал средства нардепа Дубневича, подозреваемого в завладении свыше 93 млн грн "Укрзализныци", - САП

29.01.2021 по ходатайству детективов НАБУ, согласованному с прокурором САП, Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины 9 созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО "Укрзализныця".

Так, по решению суда арестованы более 100 тыс. долларов США и более 100 тыс. евро, которые были изъяты у народного депутата во время обысков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Указанные средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде.

Постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение 5 дней с момента его объявления.

Также в сообщении напоминается, что в рамках досудебного расследования установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

Несмотря на то, что ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании - посредницы. Интересным оказался и факт того, что бенефициарным владельцем одной из этих компаний оказался народный депутат. Кроме того, следствием установлено, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров именно у этих предприятий.

В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015 - 2017 гг. переплатило за поставки товаров более 93 млн гривен.

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В течение января - февраля 2019 года было сообщено о подозрении 8 лицам, а именно - председателю правления - генеральному директору производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директору фиктивной компании-победителя торгов; директору компании-посредника, трем сотрудникам и бывшему заместителю руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци".

В октябре 2019 года, после предоставления Верховной Радой Украины согласия, был уведомлен о подозрении нардеп, фигурирующий в данной схеме. В отношении него также была избрана мера пресечения.

Сейчас досудебное расследование по делу завершено, идет ознакомление с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

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Отметим, что пресс-служба САП не называет фамилии народного депатата, чьи средства арестованы решением ВАКС. Однако, как известно, 31 октября 2019 года Рада сняла неприкосновенность и дала согласие на его задержание и арест нардепа Дубневича.

По данным тогдашнего генпрокурора Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".